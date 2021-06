Kincl před zápasem: Mám připravené fintičky. Soupeř má rád přestřelky

Návrat do haly plné diváků ve velkém stylu. KSW v rámci turnaje s číslovkou 61 nabídne bitvy populárních zápasníků, jako je polská legenda a pětinásobný nejsilnější muž světa Mariusz Pudzianowski nebo super talentovaný Francouz Salahdine Parnasse. O pozornost ve slavné stáji si ale svou první výhrou řekl i Patrik Kincl, když už v prvním kole porazil knockoutem Tomasze Drwala. Teď má před sebou další výzvu.

Patrik Kincl Narozen: 21. července 1989 (31 let) v Hradci Králové Výška/váha: 180 cm/77 kg Profesionální bilance: 23:9 Tým: All Sports Academy Zajímavost: 59. místo na světě ve střední divizi podle uznávaného portálu fightmatrix.com

Po dlouhé době nastoupíte do zápasu ve veltrové váze, tedy do 77 kilogramů. Jak se vám do tohoto limitu shazovalo?

„Začínal jsem na váze o čtyři až pět kilo méně, než když jsem dělal veltr původně. Ale zase jsem si nechával delší dobu volnější režim, aby se mi dobře trénovalo. A musím říct, že jsem se po celou dobu přípravy cítil skvěle, i poslední týden. Jediné minus je to, že jsem až v Polsku zjistil, že mi váha doma vážila o něco hůř.“

Čím to, že jste měl už na začátku přípravy o čtyři pět kilo méně?

„Jednak kvůli tomu, že jsem měl dlouhodobě v plánu vrátit se do veltru. A pak když přišel druhý tvrdý lockdown, tak jsem přemýšlel o tom, co dál, a říkal jsem si, že když to nechám volně plynout, tak to bude jenom horší. Tak jsem si nastolil nová pravidla a třeba jsem kompletně vysadil sladké. Díky tomu a dalším úpravám šla váha přirozeně dolů.“

Vaším soupeřem bude polský tvrďák Tomasz Romanowski. Co jste si o něm zjistil, jaký je to bojovník?

„Je to klasická tvrdá polská škola. Jde hodně dopředu, má rád přestřelky, spoléhá na zadní ruku. Vím, že má základ ve wrestlingu, hodně se zaměřuje na ruce a tlačení. To mu víceméně vyhrává zápasy. U vyrovnaných duelů to vypadá, že ten souboj dělá on.“

A v čem vidíte recept, který na něj bude fungovat?

„Můj klasický styl, hodně pohybu. Budu uhýbat do stran, bodovat si ho z dálky. Mám tam pár připravených fintiček, které bych rád vyzkoušel. Nevím, jestli mi k tomu dá prostor, jestli nebude až moc otravný a nedostanu se k tomu, takže budu muset čistě jenom bodovat. Takže to podle mě bude buď super zápas, nebo takticky nudně pohlídaný na body. On má navíc obrácený střeh, na to nejsem úplně zvyklý, což bude další oříšek.“

Mluvíte o fintičkách. Nemohl byste nějakou prozradit, aby čtenáři mohli sledovat, jestli na to dojde?

„Už jsem v Gdaňsku zápasil na akci ACB a vyhrál jsem tam na takový schovaný high kick (kop na hlavu). Dával jsem přední jab (úder), zadní dlouhou ruku a zadní schovaný high kick. A tohle jsem teď trénoval a fakt by se mi líbilo, kdybych znovu přijel do Gdaňsku a znovu vyhrál tímto způsobem. Že by z toho byla taková tradice.“ (usmívá se)

Zápasy turnaje KSW 61

Těžká váha do 120 kilogramů

Mariusz Pudzianowski (Pol.) vs. Lukasz Jurkowski (Pol.)

Pérová váha do 66 kilogramů

Salahdine Parnasse (Fr.) vs. Filip Pejić (Chor.)

Veltrová váha do 77 kilogramů

Tomasz Romanowski (Pol.) vs. PATRIK KINCL

Těžká váha do 120 kilogramů

Michal Kita (Pol.) vs. Darko Stosić (Srb.)

Lehká váha do 70 kilogramů

Roman Szymanski (Pol.) vs. Donovan Desmae (Bel.)

Slámová váha do 52 kilogramů

Karolina Owczarczová (Pol.) vs. Monika Kucinicová (Slo.)

Polotěžká váha do 93 kilogramů

Przemyslaw Mysiala (Pol.) vs. Ivan Erslan (Chor.)

Pérová váha do 66 kilogramů

Damian Stasiak (Pol.) vs. Andrey Lezhnev (Ukr.)

Lehká váha do 70 kilogramů

Jakub Kamieniarz (Pol.) vs. Adam Nieźwiedź (Pol.)

Turnaj KSW 61 vysílá webový portál voyo.cz v sobotu od 20.00.