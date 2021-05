Kinclovi bijci v Kladně: zlomená očnice, rychlý knockout i laso z Polska

K-1, 72 kg Tomáš Němeček vs. Domenico Naswetter, vítěz: Naswetter 3:0 na body MMA, 70 kg Josef Štummer vs. Václav Štěpán, vítěz: Štěpán 3:0 na body



Striking, 79 kg Ondřej Malina vs. Tomáš Laube, vítěz: Laube 1. kolo TKO (1:47) MMA, 84 kg Dominik Humburger vs. Pavel Lamacký, vítěz: Humburger 1. kolo TKO (3:26) MMA, 77 kg Andrii Mavrodiiev vs. Max Handanagić, vítěz: Handanagić 2. kolo TKO (4:38) Striking, 74 kg Gor Harutjunjan vs. Ondřej Marvan, vítěz: Harutjunjan 2:0 na body MMA, 63 kg Oleksey Bondarenko vs. Lukáš Chotěnovský, vítěz: Chotěnovský 3:0 na body MMA, 66 kg Vitaly Baryshnikov vs. Luboš Lesák, vítěz: Lesák 1. kolo TKO (4:00) K1, 93 kg Lukasz Radosz vs. Jakub Klauda, vítěz: Klauda 3:0 na body