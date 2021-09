Kinclův životní zápas: Fintičky nešly, teď podle plánu. Odhalil signál

Je to tady! Patrik Kincl dnes večer nastoupí do největšího duelu své dosavadní kariéry. V kleci organizace KSW proti němu ve Varšavě stane Roberto Soldič z Bosny, šampion veltrové divize. Ještě žádný Čech se v obří polské stáji nedostal tak daleko. Pro rodáka z Hradce Králové se jedná i o veliké zadostiučinění. Před pár lety totiž zvažoval, že dá zápasení vale. „Myslel jsem si, že už jsem na konci kariéry. A ejhle, teď je tu tohle,“ říká dvaatřicetiletý bojovník v rozhovoru pro deník Sport.

Tento zápas patří k největším událostem v historii tuzemského MMA. Patrik Kincl se pokusí jako první Čech ukořistit pás šampiona organizace KSW. Soupeřem mu přitom bude Roberto Soldič, známý tvrďák, navíc levák. „Musím být víc v pohybu, opravdu se prát chytře. A nedovolit, aby si Soldič prosadil své silné stránky," je si vědom Kincl.

Máte naváženo, vše splněno. Jak se cítíte? Ulevilo se vám?

„Hodně. Byl jsem trochu ve stresu, protože mi váha na poslední chvíli poskočila, nevím úplně, čím to bylo. Ale nakonec jsem se cítil dobře, závěr trochu kousal, nicméně povedlo se vše splnit a to je to nejlepší. Zápas bude!“ (pousměje se)

Takže vše v pořádku.

„Jsem rád, že se mi váhu podařilo udělat, ale unavilo mě to pořádně, to přiznávám.“

Říká se, že každý MMA zápasník vlastně zažije pokaždé dva souboje, nejprve s váhou a pak se soupeřem. Takže tentokrát ten první boj stál za to…

„Jo jo, tentokrát jsem si první zápas opravdu užil.“

PATRIK KINCL Narozen: 21. července 1989 (32 let), Hradec Králové Výška/váha: 180 cm/77 kg Tým: All Sports Academy Profesionální bilance: 24:9 (12x KO)

Nicméně v posledních měsících jste si váhu dlouhodobě udržoval nižší a měl jste z toho, jak vím, dobrý pocit. Tak co se stalo, že se to tak najednou zadrhlo?

„To se asi ani nepodaří zjistit. Měl jsem stále stejný plán, celý týden, šlo to krásně dolů. A v poslední den, před odjezdem, kdy to nejvíc potřebuju, jsem měl najednou o dvě kila víc, než předchozí den. Jediné co, tak, že jsem měl míň pohybu. Ale spíš si myslím, že tělo najednou podrželo vodu.“

A jakým způsobem jste pak shazoval poslední gramy?

„Takovou pěkně hnusnou kombinací. Horkou vanou a infra saunou. Ta vypadá jako spacák, který se strčí do zástrčky a hřeje. Takže potom, co jsem vylezl rozpálený z vany, vlezl jsem do tohoto spacáku a dopocoval.“

Když jste tedy oficiálně splnil limit, komu jste to sdělil jako prvnímu?

„První, s kým si vždy začnu povídat, je šejkr, v němž mám namíchaný drink. V tu chvíli je to můj nejlepší kámoš. A pak se ozvu lidem, kteří vědí, jak na tom aktuálně jsem, tedy pár kámošům a samozřejmě ženě.“

Jak na vás Roberto Soldič působil na váze? Před nějakou dobou jste totiž po setkání prohlásil, že je menší, než jste čekal.

„Asi o tři sta gramů podvážil. Takže to, jak jsem si myslel, že bude v zápase větší než já, se nejspíš nesplní. Což je výhoda pro mě.“

Shazování bylo tedy náročné. A co nabírání váhy zpět?

„Po vážení jsem si hned dal drink, pak jsem zamířil na pokoj, kde jsem střídal krátký spánek s dopitím. A po nějakých dvou třech hodinách jsem začal jíst. Šlo to dobře.“

Jedná se o hlavní zápas, tedy na konci turnaje. Může na něj proto dojít třeba až v jednu ráno. Připravoval jste se na tento čas boje?

„V závěrečném týdnu jsem si posunul tréninky na večer a obecně jsem chodil spát pozdě, abych si přivyknul podat v ten čas stoprocentní výkon.“

Je ve Varšavě kolem zápasu hodně rušno?

„Jo, je znát, že je o tento duel zájem. Ptali se mě novináři z Chorvatska, píše o tom prý i německý Bild a všichni to hodnotí momentálně jako jeden z největších evropských zápasů mimo UFC. Takže to pozornost má.“

Doléhá to na vás? Nebo se snažíte si to nepřipouštět?

„Měl jsem to dlouhou dobu úplně stranou, vůbec jsem to neřešil. Ale jak jsem aktivní na sociálních sítích, tak to ke mně samozřejmě doléhá, různé titulky a podobně. Tam ego malinko brnkalo na strunu. Ale pořád jsem se to snažil vytěsňovat a soustředit se na to podstatné. Vím, že je to pro mě opravdu důležitý zápas. Vlastně nejdůležitější v kariéře, ale jinak k tomu přistupuju stejně jako k jakémukoliv jinému důležitému duelu v minulosti. Jsem soustředěný čistě na výkon a snažím se neřešit tyhle vlivy okolo.“

„Moc všem děkuju, podpory je extrémně moc. Jsem trošku hovado, takže nestíhám odpovídat, soustředím se čistě na zápas, ale to neznamená, že o tom nevím a že mi to nedodává energii. Takže se omlouvám a děkuji.“ vzkaz fanouškům

Před předešlým vítězným duelem s Polákem Tomaszem Romanowským jste říkal, že jste si na něj připravil extra fintičky. Máte něco unikátního i pro Soldiče?

„Taktika je samozřejmě uzpůsobená Soldičovi na míru. Ale když se vrátím k tomu poslednímu zápasu, tak si zpětně uvědomuji, že jsem to lehce podcenil. Byly tam právě různé fintičky, že si budu schopný trochu pohrát, ale moc to nedopadlo. Teď půjdu striktně po plánu hry, který bude fungovat a nebude tam snad prostor pro nějaké chyby.“

Můžete být trochu konkrétní?

„Jak říkám, nedělat chyby. Držet si svou vzdálenost, která je mi pohodlná, v níž se cítím dobře a nemůžu ho k sobě pouštět jako předešlého soupeře. Musím být víc v pohybu, opravdu se prát chytře. A nedovolit, aby si Soldič prosadil své silné stránky, to znamená zkracování a tvrdé kombinace. Ale jak se říká, game plan platí do první rány.“ (pousměje se)

Soldič je proslulý bojem zejména v postoji. V našem posledním rozhovoru jste ale říkal, že dostávat ho jenom na zem nepůjde, protože to bere hodně sil…

„Rozhodně, jde o bitvu na pět kol, takže tam jakékoliv nepřiměřené tempo bude hrát velikou roli.“

Jste známý tím, jak si soupeře studujete. Je něco, čeho jste si u něj všiml, ale ne každý to třeba zaznamenal?

„Drobných signálů, které dává, než zaútočí. To je ale vidět z videa, těžko říct, jak to bude postřehnutelné v samotném zápase, takže si na to dám pozor, myslím na to. Probírali jsme to s trenérem Dušanem Macákem, který s tím přišel. Je tam drobný signál, než vyšle tu svou levačku.“

Ano, jak sám zmiňujete, Soldič je takzvaně ‚jižní tlapa‘, tedy levák. Tomu se musely určitě podřídit všechny sparingy. Je těžké sehnat takové sparingpartnery?

„Měl jsem to rozdělené. Na skvělého leváka jsem narazil v Polsku, v Čechách jsem taky narazil na pár leváků, a pak mi to taky kluci simulovali. Což není úplně ono, ale na takový ten pohyb a oko, dostat to pod kůži, to bylo super.“

Na místě skoro nebudou diváci, do studia se vejde zhruba pět set lidí. To by vám asi mělo vyhovovat, že?

„Na jednu stranu je to škoda, tenhle zápas by si samozřejmě zasloužil plnou halu. Na stranu druhou vidím výhody v tom, že uslyším líp svůj roh a navíc nebude tak veliký tlak, jako by byl z plné haly.“

Kdo bude ve vašem rohu? Klasická sestava trenérů?

„Přesně tak, není důvod nic měnit, nosí mi štěstí. Trenérům Radku Sachrovi a Dušanu Macákovi plně důvěřuju.“

Mimochodem se Soldičem jste se měl střetnout už před dvěma roky v Londýně. Kdybyste měl porovnat sám sebe jako zápasníka před dvěma lety a teď?

„Pche. (směje se) Toho tehdejšího zápasníka bych dneska strčil do kapsy. A jsem za to opravdu rád. Můžu se ohlédnout a vidím ten dvouletý progres. To je super.“

A v čem vnímáte největší rozdíly, v jakém směru jste se hlavně rozvíjel?

„S Dušanem jsem hodně pracoval na postoji. Ruce mi začaly víc jezdit. Víc si věřím v kombinacích. Našel jsem takový svůj styl konečně, vše si sedlo. A myslím, že jsem se i mentálně posunul, dokážu se prát víc technicky, ne zběsile.“

Nedávno jste zmínil, že je ve hře i smlouva s jinou, větší organizací. Chápu, že nechcete uveřejnit, o jakou stáj se jedná. Pakliže byste prohrál, tak z dohody sejde?

„No jasně, když to nedopadne, smlouva nebude.“

O to větší motivace?

„Nepřipouštím si to. Dá se to brát i jako motivace, ale taky je to obrovský tlak. Proto to teď neřeším. Uvidí se.“

V minulosti jste odmítl nabídky tuzemských organizací a hledal jste v zahraničí. Současný vývoj vám dává za pravdu, že?

„Určitě. A myslím, že díky takhle velikým zápasům se sportovně pořád posouvám. Takový progres, kdybych zůstal v Čechách, bych, myslím, určitě neudělal.“

Jste první Čech, který bude v KSW, přední evropské organizaci, bojovat o titul. To musí být poměrně i velké zadostiučinění, protože jste kdysi míval dost smolné období.

„Jo, je to tak. Byla i doba, kdy jsem s tím chtěl seknout a neviděl jsem nějakou větší budoucnost, myslel jsem si, že už jsem na konci kariéry. A ejhle, teď je tu tohle.“

KSW 63: Kincl vs. Soldič. Český bijec si zahrál v parádním traileru

Řešil jste vlastně přípravu na zápas i po psychické stránce?

„Jestli jsem například využil služeb mentálního kouče?“

Buď, anebo jestli jste víc řešil relax, odpočinek, abyste se od toho dokázal oprostit.

„Dost přirozeně. Zápas mám samozřejmě pořád v hlavě, ale soustředím se čistě na svůj výkon a tréninky. Neřeším věci okolo.“

Jste milovník kávy. Vypil jste jí za poslední dobu víc?

(pousměje se) „To asi jo. Kór v dietě, když jsem pil jenom litry vody a zavodňoval se, tak jsem to obohacoval i kafem.“

Odborníkem na kávu jste už několik let. Obohatilo to nějak i váš sportovní život?

„To asi úplně ne, ale mám to spojené s takovým rituálem. Ráno si udělám kávu, vyřídím si nějaké zprávy, e-maily a od všeho se odstřihnu. Ono to souvisí s tím, že já nepřijdu k mašině a nezmáčknu čudlík. Kafe ručně filtruju, takže je to opravdu rituál. Člověk při tom musí skutečně vypnout. Naměří si množství, namele si to, pak to pomalu zalévá a cítí, jak se vůně uvolňuje… Je to super.“

Vaše manželka je fanynkou MMA a sleduje všechny duely. Ale jestli se nepletu, vaše maminka moc příznivkyní tohoto sportu není…

„Nebyla, nekoukala se. Ale dostala se už do fáze, že jsem jí musel poslat odkaz, kde to budou dávat. Takže bude koukat a fandit. V nervech. A taky jsem slyšel, že moje zápasy pořád komentuje. Samozřejmě velmi odborně.“ (směje se)