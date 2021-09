Dvě tváře Kinclova soupeře: usměvavý a milý mimo klec, v ní divoké zvíře

Chorvat s bosenskými kořeny trénující v Německu. To je Roberto Soldič, jeden z největších talentů evropského MMA, šampion KSW a příští soupeř Patrika Kincla. Robocop, jak si šestadvacetiletý ranař nechává přezdívat, bude proti rodákovi z Hradce Králové obhajovat titul už zítra na turnaji KSW 63 ve Varšavě. Mladý bijec pochází z bídných poměrů, i proto se našel v bojových uměních a pokaždé, když vkročí do oktagonu, mění se ve zvíře.

Z Roberta Soldiče jde občas v kleci strach. Nevídaná agresivita, vůle jít za hranici možností a v neposlední řadě nebývalá razance úderů. Tím vším chorvatský bijec disponuje.

Proč? Možná proto, odkud pochází. Balkánská nátura koluje v jeho krvi, už jako malý musel o vše bojovat. „Narodil jsem se v zemi, kde jsou všichni krutí. Opravdu mnoho lidí jsou divoši. Máme u nás nebezpečné lesy, navíc ještě nedávno tam panovala válka. Divokost je zapsána v našich genech,“ vysvětloval před zápasem s Patrikem Kinclem rodák z bosenského Vitezu pro chorvatský portál fightsite.hr.

ROBERTO „ROBOCOP“ SOLDIČ Narozen: 25. ledna 1995 (26 let) ve Vitezu (Bosna a Hercegovina) Výška/váha: 179 cm/77 kg Profesionální bilance: 18:3 (15 KO) Tým: UFD GYM Zajímavost: získal titul jako druhý nejmladší zápasník v historii KSW

„Vždycky se snažím být na lidi milý, ale když se dostanu do klece, stává se ze mě zvíře. Jsem prostě jiný člověk. Jinak jsem v pohodě, zavolám, jestli nechce někdo na kafe nebo na oběd. Ale když jsem v kleci, mám temno před očima a proměňuji se v šelmu,“ popisuje Soldič vlastní charakter.

Chorvatský Robocop se narodil v roce 1995, necelé dva roky po nejčernějším dni maličkého města ve středu Bosny a Hercegoviny. Vitezský masakr zůstal zakořeněn v místních dlouhé roky.

Příslušníci chorvatské armády se tehdy v přestrojení vkradli do ulic a zabíjeli obyvatelé v jejich domech. Celkově přišlo o život 172 Bosňanů.

„V mé zemi panuje chudoba. Není tam práce, proto dělám tohle,“ tvrdí šampion veltrové váhy KSW. „Život vás donutí provádět nějaké zvrácené věci a to je důvod, proč jsem si vybral, co jsem si vybral. Je to má cesta, kterou miluji.“

Přestože se z tohohle popisu může Soldič zdát jako agresivní blázen, není tomu tak. V rozhovorech působí příjemně, často se usmívá a ke každému soupeři chová velký respekt. Při pohledu tváří v tvář na jednom z předešlých turnajů KSW se na sebe společně s Kinclem culili.

Po dlouhém a pronikavém pozorování soupeřových očí pak šampion natáhl ruku, aby si společně s českým zápasníkem sportovně ťuknul. Ani při natáčení promo videa k titulovému zápasu nedošlo na nevraživost. „Nějaké napětí tam ze začátku bylo, ale přistoupili jsme ktomu oba profesionálně," hodnotil Kincl pro deník Sport netradiční zkušenost, při níž ztvárnil roli inspektora, který se snaží dopadnout nebezpečného devianta v podání Soldiče.

Že Chorvat opravdu nebezpečný je, o tom není pochyb. Osmnáct vítězství ku třem porážkám je statistika, která mluví sama za sebe. Patnáct výher si navíc připsal způsobem KO, má totiž opravdu ocelové pěsti, což pocítili i protivníci v boxu.

Tam se představil čtyřikrát a výsledek byl vždy stejný, ukončení před limitem. Kincl má před sebou obrovskou šanci, ale ještě větší výzvu. Zkrotit Soldičův instinkt dravce a překvapit z pozice outsidera může Čechovi vynést evropskou, ne-li světovou slávu.