Kincl před bitvou o titul: Roli outsidera mám radši. Čekám nabídky na filmy

Šampion veltrové divize KSW, právě tímto titulem se v současnosti může chlubit Roberto Soldič. Už 4. září ale může být vše jinak. Ve Varšavě totiž proti obávanému Chorvatovi v kleci nastoupí Patrik Kincl, jeden z nejlepších českých bojovníků. Který si navíc nedávno střihl téměř filmovou roli detektiva.

Máte před sebou titulovou bitvu s Robertem Soldičem. Dostavila se už nervozita? Ptám se proto, že jste u posledních zápasů mluvil spíše o uvolněnějším přístupu. Je to tak pořád?

„Vrátil jsem se zase do starých kolejí. V posledním duelu s Tomaszem Romanowskim jsem byl takový rozvolěný, dovolil jsem si i odcestovat do Ameriky jako trenér Davida Dvořáka (zápasí v UFC), prošel jsem si tak dvakrát jet lagem a příprava celkově nebyla stoprocentní, když to srovnám s tímto zápasem. Jde skutečně o veliký fight. Přistupuju k tomu zodpovědně a důležitě.“

Změnil jste nějak plán přípravy, máte třeba více tréninků?

„To ne, rozplánování, které mám, mi několik let sedí. Je nastaveno tak, abych to vydržel, mohl jet tvrdě, ale zároveň regeneroval a nepřišlo nějaké blbé zranění. Samozřejmě, že se to může i tak stát, ale snažím se tomu co nejvíc vyhnout.“

Soldič je považován za velikého tvrďáka, skvělého postojového bojovníka. Jak ho vnímáte vy, v čem je nejnebezpečnější?

„Shrnul jste to víceméně správně. Je to ostrý striker, který spoléhá hodně na svou zadní ruku. Umí trefit s pohybem dopředu, ale dokáže to vyslat, i když couvá. Přesně, rychle a tvrdě. Pro mě bude alfa a omega, ohlídat si jeho zadní ruku. Samozřejmě i jiné zbraně. Celou přípravu od Romanowského se snažím hýbat jinak, než jsem zvyklý. Má výhodu v tom, že s praváky je daleko víc zvyklý se prát. Mně v tom ale pomohl právě zápas s Romanowskim, který má také obrácený gard, takže můžu vycházet z toho, jaké chyby jsem v souboji s ním dělal a poučit se.“

Soupeř jde do souboje jako favorit, šampion veltru. Rozhodně má mnohem víc co ztratit než vy. Kdo je podle vás v těžší pozici po psychologické stránce?

„Mám roli outsidera radši. Myslím, že většina bojovníků. Do karet mi také hraje to, že on deset měsíců nezápasil, jede jenom přípravu. Já mám za sebou za tu dobu dva duely, které se mi povedly. Jsem na vlně a v zápasových přípravách, nejen v obecné.“

Nedávno jste promluvil i o tom, že je ve hře i nabídka z další organizace.

„Je to tak.“

Ale neuvedl jste, o kterou se jedná. Stále to nechcete prozradit?

„Nechci.“ (pousměje se)

Každopádně se bude jednat patrně o lepší ligu, než je KSW… A těch možností už pak moc není. Je ale zajímavé, že se s vámi polská stáj dohodla tak, že i kdybyste teď vyhrál titul, můžete odejít. To je velkorysé. Bylo těžké je přemluvit?

„Řešil to Artur Gwóźdź z Artnoxu, který mě v KSW zastupuje a má tam velice dobré vztahy. Původně se vlastně řešilo, že bych měl mít už ukončenou smlouvu, ale tím, že byla pandemie a měl jsem zranění, tak se mi prodloužila do konce roku. Jemu se ale podařilo, že mě potom nebudou držet dál a zápasem v září můžeme kontrakt ukončit.“

Pro duel vzniklo i speciální promo video. Mohli jste nějak zasáhnout do tvorby, nebo to bylo čistě podle KSW?

„Jediné, co jsme mohli říct, bylo až na místě natáčení, jinak s tím nápadem přišlo KSW a bylo jasné zadání.“

Takže jednotlivé role byly předem dané. Nemuseli jste si třeba losovat, kdo bude padouch a kdo policista.

„Nemuseli, rovnou to takhle rozdělili. Pochopil jsem to tak, že Soldič už je v KSW dlouhodobým držitelem titulu, nepodařilo se jim najít zatím nikoho, na koho by narazil, krom Dricuse Du Plessise, kterého ale v odvetě porazil. Myslím, že mají i problém shánět mu soupeře, a tak to zůstalo na mně.“

A co říkáte na takovou zkušenost? Ještě žádný váš zápas nebyl promován v tak velkém stylu.

„Určitě. Šlo o první zkušenost. Působilo to dost filmově. I co jsem se bavil s kluky z herecké branže, tak i to čekání se dá úplně srovnat s natáčením filmu. Chvíli se točilo, pak se to zopakovalo, znovu se dlooouho čekalo, než přenastavili světla, kamery a zase se něco dělalo. Rozhodně zajímavá zkušenost. Ale nebyl to žádný med.“

Museli jste opakovat záběry třeba i proto, že by to nebylo herecky správně?

„Tak já jsem byl celou dobu stoprocentní, ale kompars tam dělal pořád nějaké chyby. (směje se) Hlavně to chtěli mít natočené z různých úhlů, takže víc věcí.“

Říkal jste, že jste se o tom bavil s lidmi z herecké branže. Jakou jste dostal zpětnou vazbu na svůj výkon?

„Tam není co řešit, absolutní výkon. (směje se) Čekám teď na telefonáty s nabídkami filmů. Zatím ale nepřišla ani jedna, což jsem teda překvapený, ale dám tomu ještě dva dny.“

Asi se ostýchají a myslí si, že toho máte teď hodně.

„Asi. Myslím si, že jsem jeden z mála herců, co začínali rovnou v zahraniční produkci, proto se mě bojí oslovit.“ (usmívá se)

Při natáčení jste měl možnost se potkat zblízka se Soldičem. Jaké to bylo? Přece jen souboj se blíží…

„Vcelku v pohodě. Nějaké napětí tam ze začátku bylo, ale přistoupili jsme k tomu oba profesionálně. Myslím, že stejně jako jemu, tak mně pomohlo se na něj kouknout víc zblízka. Vidět, kam budu moct trefovat, kudy to půjde. Ale to samozřejmě musel vidět i on. Bylo to zajímavé. Původně mi to přišlo jako blbý nápad, že se takhle uvidím se soupeřem, moc na to nejsem, ale ve finále mi to nevadilo.“

Počkejte, vážně se vám při setkání s budoucím rivalem honí hlavou, jak a kam ho trefíte?

„Tak koukal jsem, jestli třeba nekulhá, nebo něco podobného. Všiml jsem si, že má jizvu na ruce po operaci, měl zlomenou kost. Takže takové věci určitě zkoumám.“

A je možné, že byste naopak sám klamal tělem, tedy třeba záměrně dopadal na nohu?

(směje se) „To mě nenapadlo, sakra. Měli jsme si zavolat předtím.“

Jste už přes rok otcem dcerky. Má to nějak vliv na vaši přípravu?

„V tom si zaslouží největší pochvalu manželka, která to zvládá. Snažím se samozřejmě být mimo tréninky co nejvíc doma, ale těch je teď víc. A je pravda, že je náročný, jít na trénink, když mě malá nechce pustit. Ale s prvním kolem sparingu ze mě tohle padá. Na druhou stranu pak o to rychleji spěchám domů. Budu se jim to oběma snažit vynahradit po zápase.“

Co manželka říkala na zápas se Soldičem?

„Že dobrý. Řešil jsem s ní i to, jestli do zápasu jít s ohledem na tu druhou nabídku. Byl jsem z toho nervózní, nevěděl jsem, co vybrat. Ona mi však řekla, že vybírám ze dvou skvělých nabídek a nemůžu si vybrat špatně. Nakonec je to tak, že je pro mě tento zápas víc, než jiný v nové organizaci. Jde o titul, o špičkového evropského soupeře. Má to prostě větší váhu, než nějaký náhodný souboj jinde.“