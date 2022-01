Promotér RFA o novinkách či smlouvách: Brichtovi platí u nás

Z hudebního byznysu má bohaté zkušenosti s pořádáním obřích hiphopových festivalů. Uspořádat veliký turnaj bojových sportů je ale něco jiného. Přesto je promotér Boris Marhanský přesvědčený, že už první akcí organizace RFA diváky nadchne.

Ve čtvrtek jste ohlásili nástup nového českého bojovníka do vaší stáje, Tadeáše Růžičky. Jak proběhla dohoda, bez komplikací?

„Ano, myslím, že to bylo úplně v klidu. Náš matchmaker postojových zápasů Lukáš Boddy se s ním dohodl na dlouhodobém kontraktu. Na což se velmi těšíme, protože si myslíme, že v postoji je Tadeáš opravdu velmi kvalitním zápasníkem. Takže vše proběhlo úspěšně a jsem rád, že jsme ho mohli ohlásit. Fanoušci ho uvidí už 2. února na naší tiskové konferenci, kde se diváci dozvědí, na které akci se Tadeáš poprvé představí.“

A probíhala jednání s ním dlouho?

„Myslím, že to netrvalo nějak dlouho. Náš matchmaker mu po telefonu vysvětlil, jak to u nás bude celé fungovat. Prozradil mu i naši strategii v postojových zápasech, jaký na to budeme dávat důraz. Umožníme naším zápasníkům i nástup v MMA, pokud o to budou mít zájem. Ale to bude na nich. Myslím, že se bojovníkům tento koncept celkově líbí.“

Takže Růžička už nebyl v nějaké smlouvě či dohodě s Oktagonem?

„Ne.“

Můžete přiblížit, na kolika zápasech jste se s ním dohodli?

„Nemůžu být konkrétní, ale je to dlouhodobější smlouva na vícero duelů.“

Jak se vyvíjí situace okolo přestupu Lea Brichty z Oktagonu k vám? Podle Oktagonu se případ měl řešit právní cestou. V jaké je to fázi?

„Ohledně Lea Brichty nás kontaktoval jeho nový management s tím, že jsme ho mohli ohlásit na 14. května v Bratislavě. Co mám k tomu informace, tak Leův management a jeho právníci si vícekrát vyžádali tu údajnou smlouvu, o které druhá organizace tvrdí, že ji má. A ani jednomu požadavku zatím nebylo vyhověno. Mám za to, že právník Lea i odepsal, že pokud do určitého termínu nepošlou onu smlouvu, tak to Leo bude brát, jako že je volný hráč. A tak se i stalo. Leo podle nás nemá s nikým jiným platný kontrakt, tím pádem mu platí smlouva u nás.“

Měli jste už nějaké přímé jednání se zástupci Oktagonu?

„Ne, neměli jsme žádnou schůzku. Ani nevidíme důvod, proč bychom měli nějak začínat úvodní jednání. Kdyby byl zájem o setkání z jejich strany, nemáme s tím problém, ale zatím od nich nic takového nepřišlo a od nás také nebyla podobná iniciativa.“

Nicméně chápete, že to na fanoušky bojových sportů může působit tak, že stavíte svou organizaci na odpadlých hvězdách Oktagonu?

„To si nemyslím. Až lidé 2. února uvidí, koho všeho ohlásíme, tak uvidí, že se to netýká jen Oktagonu. A hlavně, vždyť mnoho těch kluků začínalo někde úplně jinde. To, že se ukázali i v druhé organizaci, je super, ale nejsou to jejich odchovanci. Protože většina těch fighterů začínala někde jinde.“

To ano. Ale určitě chápete, že širší veřejnost se o nich často dozvěděla právě až díky Oktagonu.

„Samozřejmě. Udělali jim promo, byla to doposud prakticky jediná organizace. Diváci neměli ani možnost je pořádně vidět někde jinde. Proto jsme teď přišli my a budeme dávat větší prostor začínajícím bojovníkům. Na našem prvním turnaji, který jsme ohlásili na 12. března, nastoupí pět amatérských dvojic. Tito zápasníci budou bojovat o profesionální smlouvu. Vítězové od nás dostanou nabídku na profi kontrakt. Hodláme si pak víc a víc budovat naše odchovance. Hned první akcí dokážeme, že nestavíme vše jen na hvězdách z Oktagonu.“

Už několikrát jste zmínil tiskovou konferenci, kterou uskutečníte 2. února. Můžete trochu přiblížit, jaké novinky na ní odhalíte? Nemyslím konkrétně, ale čeho se budou třeba týkat.

„Odhalíme další podepsané bojovníky. Ať už české, slovenské nebo zahraniční. Budou tam také první stare downy, takže se odhalí některé dvojice, které se střetnou na akci 14. května. Představíme také svou hymnu a interprety, kteří za ní stojí. A přiblížíme naší celkovou vizi. Ale třeba také jednu novinku, kterou na Slovensku zatím nikdo nedělal.“

A to? Můžete říci, čeho se to bude týkat?

„To nejde, v tu chvíli by to bylo divákům asi úplně jasné.“

Dobře, každopádně první vaše akce v tomto roce bude 12. března…

„Ano, bude se jmenovat Warm Up. Měli jsme mít původně termín 26. března, ale tím, že se tato informace dostala ven, a už byl na tento datum ohlášen konkurenční turnaj, tak si to dáme o dva týdny dříve. Bude to menší akce, úvodní. Uvidíme, jestli tam vůbec budou moci diváci. Možná se odehraje jen v rámci streamu, to podle covidové situace… Půjde o první ochutnávku pro lidi, aby se mohli o to víc těšit na 14. května.“

Z jakých zápasů se bude turnaj skládat?

„Krom čtyř až pěti amatérských dvojic se tam představí osm až deset profesionálních.“

Už jste zmínil, že tu doposud byla jen jedna veliká organizace. Nedávno se ale s boxerským turnajem představila i nová značka Fight Night Challenge. Co na tuto konkurenci říkáte?

„Já hodnotím všechny podobné snahy o budování něčeho pozitivně. Bojové sporty se teď opravdu těší velkému úspěchu. Myslím, že cokoliv, co přibližuje tyto sporty divákům, je pozitivní. Fight Night Challenge oslovil širší publikum, které se pak bude víc zajímat i o profesionální organizace.“