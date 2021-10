Rušno na bojové scéně: Vstup RFA! Šéf Oktagonu: Nenecháme si s*át na hlavu

V bojových sportech bude patrně brzy rušno. Na scénu totiž přichází nová organizace Real Fight Arena, která včera představila na tiskové konferenci v Bratislavě své plány. Do vznikající ligy například přecházejí i zápasníci doposud spjatí s organizací Oktagon MMA. Vznikající stáj se ale netají tím, že chce být Česku a na Slovensku druhým velikým hráčem. A nejen to. „Za pět let? Budeme jednou z největších organizací, která bude mít přesah do zahraničí,“ říká Boris Marhanský, promotér RFA.

Už několik roků platí, že organizace Oktagon MMA nemá na tuzemské scéně v bojových sportech konkurenci. Brzy se to má ale změnit. Tvrdí to alespoň nově vznikající liga RFA, respektive Real Fight Arena, která se oficiálně představila na včerejší tiskové konferenci v Bratislavě. Tam také odhalila první ze svých bojovníků. Krom známých jmen slovenské scény podepsal s novou stájí smlouvu například i populární český bojovník Leo Brichta. Ten je však v současnosti spjatý především právě s Oktagonem, kde absolvoval deset soubojů (3 pod pravidly Oktagon Underground) a prohrál pouze jeden. Navíc se významně pod žlutým logem zviditelnil.

„O Brichtovi jsme věděli. S Palem Nerudou jsme na to upozornili právníka Oktagonu, který to hned začne řešit,“ reaguje na ohlášení nástupu mladého bojovníka v RFA Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon MMA. „Máme s Leem kontrakt do poloviny roku 2023, tak jsem zvědav. Řekl mi, že by rád změnu. Já mám Lea Brichtu rád, není to s ním jednoduchý, a to mám na lidech rád. Tohle mě samozřejmě mrzí a mrzí mě to o to víc, že má kolem sebe lidi, kteří vědí, že nemůžou jednat za našimi zády. Toho kluka vysílají do války, ve které určitě být nechce, ale jejímž prostředkem se stal.“

I přesto, že RFA odstartovala svou existenci mimo jiné přebíráním zápasníků Oktagonu, údajně nemá zájem se s největší tuzemskou ligou konfrontovat. „My se úplně nechceme porovnávat s Oktagonem. Chceme se soustředit hlavně na sebe. Připravujeme tento projekt více než rok,“ uvádí pro deník Sport Boris Marhanský, promotér RFA. „Trochu nás pozdržel covid, kdyby nebyla pandemie, tak už jsme s tím byli dávno venku. Na druhou stranu je to i dobře, protože jsme měli daleko větší čas na přípravu.“

První z velikých turnajů se uskuteční 15. května v Bratislavě v NTC areně s kapacitou pro šest tisíc diváků. „Galavečery budou samozřejmě hlavně o sportu, musí tam být vysoce kvalitní zápasy. Ale budeme se snažit spojovat fanoušky co nejvíc s našimi akcemi. Budou tam například různě interaktivní prvky, které tu ještě nebyly,“ slibuje Marhanský, který má několik let zkušenosti s pořádáním úspěšného festivalu Hip Hop Žije.

Fanoušci, kteří sledují tuzemské bojové sporty delší dobu, však mají určitě v paměti organizaci XFN, která se jevila jako velmi silná, ale brzy zanikla. Nebude to případ i RFA? Marhanský tvrdí, že jejich nová stáj se opírá o silný kapitál, takže by dokázala rok fungovat, i kdyby se šest ohlášených akcí uskutečnilo bez diváků. „Máme ve všech arenách zaplacenou zálohu, vše podepsáno, zarezervováno dopředu,“ říká promotér. Stejně tak zápasníci prý dostávají vysoké zálohy, aby RFA důvěřovali.

Do budoucna mají v plánu i akvizice dalších zvučných jmen české bojové scény. Ty oznámí v prosinci na tiskové konferenci v Praze. A jaké jsou ambice RFA do budoucna? „Určitě budeme jednou z největších organizací, která bude mít přesah do zahraničí,“ věří Marhanský. „Minimálně máme v tuto chvíli rozjednanou akci v Budapešti v roce 2023. Ale nechci dělat nějak silná vyjádření před tím, než uskutečníme první akci, která věřím, že dopadne na výbornou.“