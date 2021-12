Otřesy ve stáji Oktagonu? Do konkurenční RFA přestoupil další bijec

Jen, co oznámili příchod na scénu, netajili se ambicí konkurovat největší tuzemské MMA organizaci. Slovenská asociace RFA tak začala velmi rychle nabírat zápasníky, a to i ty, kteří jsou dlouhodobě spjatí s Oktagonem. Nejprve způsobil rozruch podpis smlouvy s oblíbencem publika Leem Brichtou, a teď je znovu rušno. Přestup pod novou značku ohlásil i Miroslav „Inkvizitor“ Brož.

Sbírání bojovníků pokračuje. Nová organizace Real Fight Arena už podepsala smlouvy se slovenskými zápasníky jako jsou Tomáš Deák, Jozef Wittner, Tomáš Možný, Sebastián Fapšo, nebo s českým gladiátorem Leem Brichtou. A teď přibyla nová posila.

RFA podepsala smlouvu s českým ranařem Miroslavem „Inkvizitorem“ Brožem, který před odstartováním MMA kariéry patřil mezi talentované hokejisty. Jako brankář si vysloužil díky výsledkům i místenku ve výběru talentů v nejprestižnější hokejové lize světa NHL. Vážné zranění mu však tuto možnost odepřelo. Později zkusil první trénink MMA, a vše se rázem změnilo.

Dnes má Brož na kontě celkem čtrnáct soubojů, z toho jen tři prohrál. „Těšíme se, že můžeme ohlásit další velké jméno nejen na československé scéně a věříme, že se předvede v té největší a nejlepší formě,“ říká promotér RFA Boris Marhanský k nové akvizici. „Víme, že Mirovy ambice jsou opravdu vysoké a tomu přizpůsobuje i celou svoji práci. Uvědomujeme si, že Miro dostal více zajímavých nabídek, o to víc nás těší, že si vybral pro svoji kariéru tu nejlepší cestu – a to dlouhodobý kontrakt s RFA.“

Nejprve KSW

Brož doposud nastupoval hlavně na turnajích největší české organizace Oktagon MMA, kde odzápasil celkem osm bitev a stal se jedním z oblíbenců českých fanoušků. Dnes večer ale nastoupí do duelu v polské organizaci KSW, kde mu bude soupeřem domácí borec Adam Niedzwiedz.

„O nabídce na zápas v polské organizaci KSW nás informoval hned, jak se to dozvěděl jeho trenér a samozřejmě jsme ho v tom podpořili. Nikdy nebudeme mít problém se střídavým startem v zahraničních organizacích,“ vysvětlil Marhanský. „Právě naopak, když se nám podaří, rádi ho tam půjdeme i osobně podpořit.“

Na stejné akci KSW jako Brož, se dnes večer také představí úspěšná česká zápasnice Magdaléna Šormová, jejíž soupeřkou bude Polka Anita Bekusová.

Kdo řekl ne

Organizace RFA se už delší dobu snaží získat pro své turnaje silná jména české MMA scény. O odmítnutí zajímavé nabídky už dal veřejně vědět například Miloš „Meloun“ Petrášek.

„Byla to doslova nabídka, která se neodmítá. Za to moc děkuji, vážím si toho. Avšak odejít z Oktagonu by mě upřímně mrzelo. Líbí se mi, kam se to za ty roky posunulo a kam to směřuje,“ vysvětlil Petrášek své rozhodnutí na sociálních sítích.

Zápornou odpověď na pozvání do nové stáje dal nedávno i Zdeněk Polívka. „Nezapomínám na podaní ruky je pro mě jako pro chlapa víc, než podepsaná smlouva, kterou neporuším pro pár éček navíc,“ uvedl rázně mladý bojovník střední divize. „Oktagon je nejlepší Česko-slovenská organizace a přední evropská, kde mám šanci stálé růst a dostávat nejkvalitnější soupeře, díky kterým se neustále posouvám, za což jí zachovávám vděčnost,” vyjasnil Polívka.

Lukrativní nabídku od RFA dostal před časem například i Patrik Kincl. „S RFA to vypadalo nadějně. KSW ani RFA neměly problém se střídavým startem, ale nakonec to dopadlo zase jinak,“ rozpovídal se bojovník z Hradce Králové o lákavé pobídce v podcastu Fight! pro iSport.cz. A co rozhodlo? „Určitě titulová šance. Navíc se otevírá šance k něčemu dalšímu a dostal jsem několik scénářů, kam by to mohlo směřovat.“

Mezi českými bojovníky je však ještě několik zajímavých jmen, u kterých se spekuluje o přestupu pod RFA. Slovenská stáj navíc shání posily i v zahraničí, organizátoři tak nedávno vyrazili i na Kubu. První turnaj nové organizace se uskuteční 14. května v Bratislavě.