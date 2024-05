Dvořák o dopingu v MMA: Je to hrozné. Někdo se bojí přestat, aby neumřel

Za úspěch v extrémním sportu mnozí platí extrémní daň. MMA je silně svázáno s dopingovými kauzami. Jména hříšníků však na domácí scéně nenajdeme. Na rozdíl od amerických UFC a PFL, evropské organizace odmítají zavedení testování na zakázané látky. Riskovaly by totiž ztrátu hvězdných bijců ve prospěch konkurence. V sázce je ale zdraví sportovců. „Někteří mi vyprávěli, že nemohou přestat, protože sypou tak dlouho, že si tělo zvyklo a bez dopingu by zkolabovalo a oni by zemřeli. Jsou feťáci,“ vypráví David Dvořák, bojovník UFC, v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Jak rozsáhlý je problém dopingu na domácí MMA scéně?

„Je to extrémně velký problém v celé Evropě, rozhodně nejde jen o Česko a Slovensko. Na kontinentu dopuje obrovské kvantum bojovníků. Přeju si, abychom se jednou dočkali alespoň náznaku dobré vůle promotérů. Čekám na den, kdy oznámí spolupráci s antidopingovou agenturou, do jejíhož počínání by nesměli zasahovat. Kdyby před turnajem namátkově otestovali alespoň dva tři zápasníky... Mnohokrát jsem to řešil se členy agentury, kteří mě jezdí testovat. Ptal jsem se jich, jak jsou kontroly nákladné a opravdu se nejedná o závratné sumy.“

Mohl byste přiblížit cenu testů?

„Dopingovka UFC stojí dost peněz kvůli cestování za bojovníky po celém světě. Když si ale vezmeme, že kluky na domácí amatérské lize navštěvují komisaři z agentur, tak se mi nechce věřit, že by na to neměly zdroje velké evropské organizace. Nejedná se o statisíce korun. Řádově jde o jednotky tisíc. Vzorky nemusí putovat do zahraničí, v Čechách máme vlastní agentury. Nasnadě jsou i dlouhodobé spolupráce. Ty ale, dle mého názoru, promotéři ani neřeší, protože by zavedením kontrol přišli o bojovníky, kteří by odešli ke konkurenci.“

64 Tolikrát byl Jiří Procházka testován na doping v roce 2022.

Říká se, že jde užívání zakázaných látek často vidět na první pohled. Jak tedy poznat dopingového hříšníka?

„Je to jednoduché. Občas se stačí jen podívat na fotky bojovníků v rozmezí jednoho měsíce. Když je na jedné ochablý, obtloustlý a na druhé o pár týdnů později stojí vysekaný s nafouklými svaly. Některé části těla