Clash of the Stars 9: Starosta Novotný poráží Godlu! Herec nevydržel

Po turbulentním období se fanoušci znovu dočkali akce Clash of the Stars. Na turnaji v Praze proběhla tradiční přehlídka bizarních soubojů v MMA i jiných bojových sportech. Hlavním tahákem večera byl pak boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. V průběhu galavečera hned dvakrát zasahovali zdravotníci - Matouš Kaluba odpadl bez úderu, fyzicky se vyčerpal streamer Opat. První šampionkou je kontroverzní Hanka Gelnárová. Událost jsme sledovali ONLINE.

Starosta Novotný, v minulosti slavný bulvární novinář, využil lepší fyzické připravenosti. Jeho soupeř Zdeněk Godla vzal totiž duel na poslední chvíli, aniž by se jakkoliv připravoval. Zaskočil tak za údajně zraněného Aleše Bejra, jehož při tiskové konferenci počastoval fackami Alex Cverna, jeden z vítězů galavečera.

„Cítím obrovský respekt k soupeři, děkuji Zdeňkovi, že zápas vzal. Vím, že byste chtěli vidět jiného soupeře (Aleše Bejra), ale to já neovlivním,“ vyjádřil se Novotný s tím, že se nebrání případnému pokračování.

Organizace už tradičně během turnaje oznámila několik dalších taháků. Majitel Televize Barrandov Jaromír Soukup zažádal o střet s Karlosem Bendou, ale ještě zajímavější bude listopadový duel v Brně s účastí promotéra Tomáše Linh Le Syho proti Aleši Bejrovi, po čemž fanoušci extrémní zábavy volají dlouhé měsíce.

Clash of the Stars 9 nepřinesl jen pozitivní momenty, ale také strašidelné pohledy. Streamer Opat04 nevydržel tempo svého zápasu se Seaserem až do konce, těsně před dovršením třetího kola fyzicky odpadl a byl pak s nepřirozeným výrazem ve tváří odnášen na nosítkách. Podobný osud potkal Matouše Kalubu, který se v bizarním zápase se čtyřmi dalšími soupeři složil bez inkasovaného úderu.

Vítězství kromě Novotného oslavila třeba také Hanka Gelnárová, v uplynulých týdnech jedna z nejpropíranějších postav poté, co zveřejnila video s nacistickými gesty. Gelnárová se stala první šampionkou v historii Clashe.