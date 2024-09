Influencerka „neznala nacistická gesta.“ Druhá šance, jde do KSW

Bizarními zápasy a hlavně popularitou na sociálních sítích získala smlouvu s jednou z největších organizací Evropy. Promotéry KSW od podpisu angažmá neodradilo ani vyšetřování policie.

Třiadvacetiletá Hana Gelnarová , účastnice akcí Clash of the Stars, zveřejnila video, na němž hajluje. Vedení ligy chce, aby influencerka figurovala v projektu, který mladší generaci seznámí s hrůzami Druhé světové války.

Kauza „neznalost nacismu“

V Clash of the Stars, organizaci, pořádající zápasy celebrit, influencerů a bizarních individuí, patřila Gelnarová mezi méně kontroverzní postavy. Nepouštěla se do bitek, ani hrubého trashtalku na tiskových konferencích. V srpnu však hranici překročila.

Na instagramovém profilu, který sleduje takřka čtvrt milionu uživatelů, předvedla, jak se zdviženou pravicí pochoduje do rytmu německé hudby z první poloviny minulého století. Video záhy smazala a zveřejnila omluvu. Hájila se neznalostí nacistických gest.

„Přidala jsem se k ostatním. Jela jsem si tam mažoretky a vojáčky. Bohužel jsem to neznala. Můžete si myslet, jaká jsem hloupá, že neznám tady tyhle věci. Teď už to samozřejmě vím,“ vysvětlovala. Mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová následně potvrdila Radiožurnálu, že se případem zabývají kriminalisté.

Influncerka sice přišla o významné sponzory, do zápasu na deváté akci Clash of the Stars ale o pár týdnů později nastoupila. Kauza zároveň nepřekazila ani probíhající jednání s polskou ligou KSW. „Po dlouhých interních debatách jsme došli k tomu, že si každý zaslouží druhou šanci. Jsem naprosto přesvědčený, že Hanka neinklinuje k podobnému přesvědčení. Zkrátka udělala hloupou a nedospělou chybu,“ uvedl Wojslaw Rysiewski, sportovní ředitel.

Vedení s Gelnarovou o prohřešku přímo komunikovalo a zarážejícímu vysvětlení uvěřilo. „Vidím to i na teenagerech v Polsku. Opravdu nevědí, jaké hrůzy se během druhé světové války děly. V takové světě nyní žijeme,“ podotkl Rysiewski. „Pokud se někdo dopustí chyby, omluví se a pokusí se to napravit, neměl by být společností navždy zavržen. Hanka se okamžitě omluvila a věnovala nějaký obnos peněz organizaci, která připomíná dění Druhé světové války. Chceme také, aby figurovala v naučném programu pro veřejnost.“

Ač Gelnarová chtěla na přešlap zapomenout sebevíc, při nástupu do klece ho připomněla hajlující skupina fanoušků na tribuně. „Co se dělo na akci Clashe, přisuzuji nedospělému pokusu o rebelství, které bylo spuštěnou onou kauzou,“ myslí si promotér KSW. Podobnou nepřístojnou scénu během příštího zápasu influencerky neočekává.

Byznysové rozhodnutí

Angažmá v KSW je po více než dvacet let existence ligy snem pro mnohé evropské bojovníky. Stáj dosahuje nejvyšší evropské kvality a účast v ní je ve světě bojových sportů považována za prestižní. Oznámení účasti české influencerky tak odstartovalo vlnu kritiky na promotéry.

„Odezva český fanoušků byla poměrně dobrá. Příspěvek s Hankou na instagramu udělal šílená čísla. Polští fanoušci jsou ale více zapáleni do sportovního aspektu MMA a novinu přijali s nelibostí,“ připustil Rysiewski. „Obzvláště ti, kteří se nejvíce vyjadřují na platformě X, od nás očekávají, že budeme na sto procent oddaní sportovním duelů. I Oktagon však ukázal, jak moc diváci chtějí v kleci vidět osobnosti, jež prolamují hranice MMA komunity.“

Dlouhodobá profesionální smlouva pro amatérku s minimálními zkušenostmi je sportovně nesmyslná, avšak byznysově velice účinná. „Ještě nemám přesná čísla, ale poté co jsme oznámili účast Hanky na KSW 99, prodej lístků se výrazně zvednul. Předtím byl počet prodaných míst menší, než jsme čekali. Uvedli jsme je na trh v srpnu, což se záhy ukázalo jako ne úplně dobré načasování,“ vyprávěl Rysiewski. „Přišly povodně a nikdo se moc neupínal na to, co bude dělat v polovině října, nýbrž zda voda vyplaví i jejich domov. Teď přišel ideálně čas prodej rozhýbat, což se povedlo.“

Čísla mluví jasně. Influencera s vysokou sledovaností na sociálních sítích může pomoct polské lize v expanzi na český trh. „Samozřejmě jde také o byznys, obchodní transakci. Vnímáme popularitu Hanky, obzvlášť na Ostravsku, odkud pochází. Má tam spoustu fanoušků. Je šťastná shoda okolností, že nás její manažeři oslovili právě před turnajem v Ostravě,“ řekl sportovní ředitel.

Na akci KSW 99 se představí elitní bojovníci ze středoevropské scény. Podle Rysiewskiho jeden zápas debutantek celkovou kvalitu galavečeru nijak nesnižuje. „Pokud se vám jeden duel na kartě nelíbí, budete mít ideální příležitost zajít si na záchod nebo pro občerstvení,“ řekl a postavil se za obsazením Gelnarové: „Ať si myslíte o jejím vystupování na sociálních sítích cokoli, nemůžete popřít, že dělá atraktivní zápasy. Můžete ji dát šanci, aby vám ukázala, co v ní je.“