Brichta dominantě vyhrál. Ukončení bylo ale na hraně pravidel, údery padly na zátylek
Hvězdný bijec Leo Brichta na sobotním KSW 111 v Třinci vybojoval důležitou výhru nad Brazilcem Werllesonem Martinsem. Dominantní a atraktivní výkon však završil salvou nepovolených ran do zátylku. Skupina rozhodčích poměrně dlouho diskutovala, než přešla k vyhlášení verdiktu. Nakonec ale přiznala českému zápasníkovi vítězství.
Namísto stratéga do klece na KSW v Třinci vešel rváč. Nedávnou porážkou motivovaný Leo Brichta se do soupeře rozeběhl a skočil do něj kolenem hned při úvodním gongu. První zběsilý útok sice netrefil, v ofenzivě ale pokračoval dál. Po přestřelce soupeře dvakrát stáhl na zem, načež jej ukončil technickým KO. Příliš bujaře však neslavil, neboť mu hrozila diskvalifikace za několik úderů do zátylku soupeře, které trefil při finiši.
Článek pokračuje pod příspěvkem
Brichta se vždy vyznačoval chytrým striktně technicko-taktickým přístupem k boji. Proti Brazilci však vsadil na urputný útok a přebíjení typu padni komu padni. „Strategie byla jiná, ale já se chtěl prostě poprat,“ usmíval se po vyhlášení verdiktu.
To už na něm byla vidět znatelná úleva. Poslední zápas prohrál bleskovým KO a nyní čelil hrozbě, že namísto klíčové výhry odejde s diskvalifikací.
V polovině prvního kola Brichta stáhl Brazilce na zem, kde ho tvrdě trefoval. Po chvíli se zdálo, že je již Martins v mdlobách. Byl na čtyřech, hlavu opřenou o zem a ruce složené vedle ní. Protože rozhodčí Lukasz Bosacki zápas neukončil, Brichta pokračoval v salvě ran. Závěrečnými údery opakovaně trefil zátylek, což je v MMA striktně nepovolené.
Brazilec po boji kráčel po kleci a s bolestnou grimasou si rukou bez přestání sahal na zadní část hlavy. Mezitím se u klece shromáždila skupinka rozhodčích, která zřejmě diskutovala, zda vyhlásit za vítěze Brichtu technickým KO, nebo Martinse diskvalifikací soupeře.
„On říká, že tam byly údery do zátylku, ale on už ležel vyplej. Co jsem měl dělat? Neměl jsem ho mlátit? Všechny ty údery, co ho vyply, byly čisté, takže já jsem spokojený, jak to dopadlo,“ hodnotil Brichta.
Čech vítězství potřeboval, aby se udržel na špičce pérové divize KSW. Byť s pachutí kontroverzí, Brichta předvedl dravý výkon a technickou vybavenost ve wrestlingu a grapplingu.
„Děkuji KSW, že jsem si takhle rychle mohl střihnout zápas. Mě to prostě baví a nemůžu bez toho žít,“ dodal bojovník nakonec.