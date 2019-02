Velký skok kupředu. Kia Ceed už nemá apostrof, ale je vyspělejší | iSport.cz

Korejské automobilky už dávno nejsou pouze do počtu, což dokazuje i třetí generace kompaktního ceedu. Soupeř Volkswagenu Golf, Fordu Focus nebo Renaultu Megane loni vstoupil na trh ve svém druhém pokračování. Mezigeneračně přišel o apostrof v názvu a také svébytný design, který se aktuálně víc blíží sesterskému Hyundaii i30. To ovšem tolik nevadí, po technické stránce je ceed vyspělejší než dosud, a to rozhoduje.