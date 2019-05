Nenápadná pýcha s vůní Harryho Pottera. BMW 6 GT je dokonalý cestovní vůz | iSport.cz

Podívejme se nejdřív krátce na historii tohoto modelu. Typ 5 GT (Gran Turismo) se vyráběl od roku 2009 a pro vás jako majitele bylo nejlepší, když jste seděl uvnitř. Tam šlo o luxusní a pohodlný přepravník. Ale zvenku? Zvláštně naducaná maska, obří nehezký zadek...

Na tom v Německu silně zapracovali, nový model, který přeřadili do vyšší kategorie, dál nechali na podvozku sedmičkové řady a udělali z něj opravdového fešáka.

Na první pohled vypadá kompaktně, ale brzy zjistíte, že má lehce přes 5 metrů. Ten dojem způsobuje hladce zkosená záď, díky které pak zaplujete do zadních sedaček, kde se díky nižšímu posezení a menším okýnkům cítíte jako ve vlastním světě. Zmenšil se i chladič a příď zůstala více "bavorácká". Tohle auto je krasavec, přitom k němu nepotřebujete ani M-paket.

BMW 6 GT se povedlo, design ho tentokrát zdobí • Foto Martin Tomaides (Sport)

Mnou zkoušený benzinový model 630i hnal vstříc napolykaným kilometrům dvoulitrový čtyřválec o výkonu 258 koňských sil. Když zavelíte je svižný, když bylo potřeba byl šetrný. Na to, že pohotovostní hmotnost vozu je 1795 kilogramů, nebyl ani vyhladovělý. Městské cesty s klidem budete zvládat kolem 8,5 litru na 100 kilometrů.

Závodnické ambice vůz úplně nemá, na to by se mu hodily ještě další dva válce. Pokud na řidiče navíc během cestování přijdou rychlostní choutky, budou tak trochu omezené. Plyn poslouchá na slovo a krásně zrychluje. Jen o tom prakticky nevíte. Ani při přepnutí na sportovní režim se do kabiny prakticky nedostane zvuk motoru. Je precizně odhlučněná.

Každopádně tohle konstatování neberte jako kritiku, jde spíš o takové popíchnutí. Auto i tak udělá stovku za 6,3 vteřiny, ale jde mu o něco jiného. O to, abyste se kamkoliv a za jakékoliv situace dostali pohodlně.

Hnát se a vystřelit umí, co ho ale zdobí nejvíce, je pohodlí. Podvozek? To je dokonalost! Příplatkové adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách stojí za vložených 52 tisíc korun, díky němu vás totiž na silnici nic nevyruší. Krásná dvacetipalcová kola z lehké slitiny zase dají i zvenku najevo, že vaše auto umí i kousat.

Přístrojová deska je přehledná, luxus dýchá ze všech stran • Foto Martin Tomaides (Sport)

Testovaný modrý krasavec byl ve verzi Luxury line. Sedadlo - to je spíš takový královský trůn. Bílá kůže je možná lehce nepraktická, ale slušivá, a ten, kdo má vztah k autům si vždycky dá pozor, aby ji nezašpinil. Perkfetní jsou i funkce. Rychlé vyhřívání, spolehlivé odvětrávání, dofukovací bočnice či masáž.

BMW už tradičně vyniká rychlým a přehledným infotainment systémem, kterým často drtí konkurenci. Množství dat na jednoho padá tak rychle, až se člověk občas ztratí. Hodně mě bavilo ovládání pomocí bezdotykových gest. Když se naučíte přesný grif, tak funguje perfektně. Vy sami si navíc uvědomíte jak se při dělání pohybů a-lá Harry Potter podvědomě usmíváte.

Velice pěkný je malý dotykový displej na středovém panelu, kde si můžete nastavit funkce sedadel. Navíc je hodně odolný na dotyk, pokud nemáte vyloženě umatlané prsty, otisk na něm nezanecháte!

V autě jsem jednu chvíli pociťoval také závist - a to vůči těm, co sedí vzadu. Jak už jsem výše zmínil, do zadních sedaček zaplujete, "bavorák" vás obejme a třeba i díky polštářkům na opěrkách prakticky uspí.

To, že kategorie vozů GT je čím dál populárnější, je tedy vidět i na cenovce. V základu si tohohle fešáka pořídíte za 1,6 milionu korun, ale pokud chcete vůz, o kterém jste si právě přečetli, připravte si o více než 700 tisíc korun více.

Za kvalitu se platí, a je pravda, že ne vždy se nám taková investice vyplatí. V tomto případě maximálně!