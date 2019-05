Odchod na odpočinek. Forester se loučí, nástupce přijde s hybridní technikou | iSport.cz

Subaru Forester se poprvé představilo před 22 lety a stálo na počátku zrodu segmentu sportovně-užitkových aut.

Od té doby přibylo konkurentů, změnil se i samotný charakter SUV, u kterých se už nečekají výkony mimo zpevněné povrchy, protože většina prodaných exemplářů nemá ani pohon všech kol. To však není případ foresteru, toho se čtyřkolkou koupíte vždy.

Pevně stanovená je také nabídka motorů, jež se postupem času omezila na atmosférický benzinový čtyřválec 2.0 s protilehlými písty, které jsou pro automobilku Subaru typické. Standardem je též bezestupňová převodovka Lineartronic, na rozdíl od ostatních skříní typu CVT fungující prakticky bez připomínek.

Koncepci s protilehlými písty si dodnes zachovává prakticky jen Porsche a Subaru • Foto Ondřej Lilling (auto.cz)

To ostatně platí i o samotném subaru. U něj se konstruktéři nepouštějí do žádných experimentů a sázejí na prověřený recept. V praxi to znamená vzdušnou karoserii připomínající vyšší kombi a především skvělé jízdní vlastnosti. Zatímco konkurence v rámci omezení náklonů karoserie namontovala na podvozek příliš nepoddajné tlumiče pérování, forester je i navzdory vynikající stabilitě stále dostatečně komfortní.

Částečně za to může také nižší těžiště způsobené zmíněnou koncepcí motoru (tzv. boxeru), kterou mimochodem používá i legendární Porsche 911.

Subaru Forester ovšem neexceluje jenom na hladkém asfaltu. Díky velmi slušné světlosti, poctivému a robustnímu podvozku a vyspělému pohonu všech kol si poradí i s nástrahami těžšího terénu.

Sytém EyeSight s dvojicí kamer mj. hlídající odstup od vpředu jedoucího vozidla je pro všechny verze již v základu • Foto Ondřej Lilling (auto.cz)

Stačí jen najít dost odvahy pustit se do hlubokých kolejí, vyjet či sjet příkrý kopec nebo se nebát bočního náklonu.

Co zvládne japonské SUV, na to někteří konkurenti s drsnějším vzhledem jen smutně koukají.

Na druhou stranu forester jim může závidět jiskrnější dynamiku. Dvoulitrový benzin bez přeplňování je přece jen spíše klidnější povahy, temperament mu navíc otupují i vyšší jízdní odpory. To už ale k subaru v posledních letech zkrátka patří.