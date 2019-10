Lexus UX 250: Město si ho zamiluje. Co říkáte na jeho netradiční zadek? | iSport.cz

Omotenashi. To je japonský výraz přeložený jako "pohostinnost a zdvořilé služby." Ve skutečnosti jde ale o tradici, která popisuje princip předjímání potřeb a přání člověka ještě předtím, než nastanou. A s touto filozofií a přemýšlením prý pracují zaměstnanci značky Lexus a je podle něj zkonstruován i model UX. Je to skutečně pravda?

Rozhodně se nedá říct, že ne. Lexus se pustil na pole populárních crossoverů a nezklamal. UX zůstalo to, co patří snad ke všem modelům, krásné tvary a bezkonkurenční pohodlí. K tomu se v tomto případě přidala kompaktnost a snadná ovladatelnost s citlivým řízením. Do cestování po městě nezbytné.

Tam také bude UX fungovat primárně. A budete v něm vidět, ať chcete nebo ne. „Hey guys, look, it´s a Lexus,“ přesně tuhle a podobné věty jsem slyšel několikrát, když jsem nebesky modrý (ano, takhle se odstín příplatkové barvy za 25 tisíc korun skutečně jmenuje) vůz vyvezl do centra Prahy a sunul se v koloně s otevřeným okýnkem kdesi po nábřeží.

Design pro Lexus znamená hodně • Foto Martin Tomaides (Sport)

Přesvědčovat se nemuseli ti, co viděli auto zepředu. Mohutný chladič připomínající přesýpací hodiny je osvědčený a dominuje celé přídi společně s LED světlomety ve tvaru šípu. Tady všechno na výbornou. Na boku zaujmou i designově vydařená zrcátka a linie se pak postupně přelévá až do zadních světel. Dojem je krásný! Ale na ten tvar zadní části jsem si prostě nedokázal zvyknout. Není to zkrátka auto pro každého.

Co se pod zádí skrývá je také největší slabinou. Je sice příjemné, že hladina zavazadlového prostoru je vysoká, což pomáhá například při nákupech, ale 320 litrů je málo. Přímý konkurent BMW X1 má téměr o 200 litrů více. Podobné to je i na zadních sedadlech, kam se sice dospělý člověk usadí bez potíží, na dlouhé cestě se ale bude cítit stísněně.

Naopak řidič a spolujezdec si žijí v luxusu! Aby ne, jak jsem již žmiňoval, do ruky se mi dostala maximálně nastrojená verze. To sice znamenalo pořizovací cenu 1,535 milionu korun, ale v základu bylo všechno, co si můžete přát.

Co se bezpečnosti týče byly to například inteligentní parkovací senzory, Lexus Safety System plus nebo systém sledování slepého úhlu. Zvenku šlo třeba o automatické nastavování výšky světlometů, funkci svícení do zatáček, tónovaná skla s UV filtrem, osmnáctipalcová kola či chromové střešní lišty. Uvnitř luxusní sedadla v kobaltově modré kůži, které měly kromě vyhřívání i odvětrávání, pak dvouzónovou klimatizaci nebo systém bezklíčového nastupování. No a navrch samozřejmě vydařený audiosystem Mark Levinson s 13 reproduktory, head-up displej, bezdrátovou nabíječku na váš mobilní telefon... A mnoho dalšího.

Interiér je přehledný a luxusní • Foto Martin Tomaides (Sport)

Samozřejmě kdo chce, může si pořídit i základ za necelých 800 tisíc korun, ale proč se trochu nezhýčkat, Lexus to umí. Mně samotnému se nejvíc líbilo to, jak rychle mi UX padlo do ruky. Přitom u každého vozu to člověku chvíli trvá. Tady pomohla zvýšená poloha sedadel, příjemný volant a dobrý výhled. K rychlému návyku navíc na silnici přispěl nejmenší poloměr otáčení v daném segmentu, to už leccos usnadní.

Co se mi stále moc nelíbí je složitější ovládání infotainmentu. Aby se řidič mohl plně koncentrovat na jízdu, mělo by být co nejsnazší, a to trackpad zrovna neposkytuje. Zbytek je ale velmi přehledný, nepřeplácaný a povedený. Například ovládání radia právě pod trackpadem je super, ruka ho přesně obejme a na každé tlačítko je jeden prst. To jde naopak dělat i poslepu.

Motor v modelu UX 250h je vybaven samodobíjecím hybridním systémem pohonu a poskytuje až 184 koní. Tento zážehový dvoulitr je velmi šetrný a patří mezi to nejlepší, co kdy Lexus vyrobil, a to například i díky elektricky ovládanému časování ventilů. To zařídí vysokou výkonnost při nízkých emisích.

Objem zavazadlového prostoru je pouze 320 litrů • Foto Martin Tomaides (Sport)

Konec techniky, začněme mluvit v číslech. Průměrná dosažená spotřeba byla 5,4 litru. Na delší trať s rychlostí pravidelně přesahující 140 kilometrů v hodině jsem se pak dostal pod 7 litrů. Na benzinový motor skvělé cifry. UX hlavně jede, není nutné ho tlačit, takže předjíždění je absolutně bezproblémové. Podvozek je měkký a hodně tichý.

Nepříjemný zvuk se ozve pouze tehdy, když šlápnete na plyn a vůz vydává díky převodovce CVT stále stejný tón. Jinak je klasickým hybridem. Svezení s ním je příjemné a pohodlné a město si ho zamiluje.

Kdo tedy překoná tu vyšší cenu, má tady vybráno.