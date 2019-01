Macík se na Dakaru posunul na páté místo, Prokop dokončil etapu devátý | iSport.cz

Etapa mezi San Juanem de Marcona a Arequipou měřila bezmála 800 kilometrů, čas se závodníkům měřil na úseku dlouhém 331 km. Pro mnohé favority nedopadla dobře: loňský vítěz Carlos Sainz poškodil krátce po startu zavěšení předního kola a zůstal dlouho stát, na trati se hodně zdrželi také dosavadní lídr kategorie automobilů Giniel de Villiers nebo nejrychlejší muž předchozí etapy Loeb. Toho Prokop, který dnes i jednou zapadl, v cíli předčil o osm minut.

Mezi kamiony byl poprvé nejrychlejší Rus Andrej Karginov s kamazem, v čele je dál jeho týmový kolega Eduard Nikolajev. Z Čechů byl nejlepší pátý Martin Macík.

"Byl to očistec, ale zvládli jsme to. Prostě na každém kilometru na tebe čeká nějaká sviňárna. Feš feš pláně (jemný písek) i obrovské duny. Zakopali jsme se a mysleli, že se z toho kopce nedostaneme, ale dostali," uvedl Macík na facebookovém profilu svého týmu Big Shock Racing.

Motocyklista Marcos Colvero leží na písečné duně po nehodě • Foto Franck Fife /Pool Photo via AP

Pátý muž loňského pořadí nabral časovou ztrátu i poté, co po sjezdu duny spadl do řečiště. "Kdyby to bylo natočené, tak nikdo nevěří, že se z toho dostaneme. Ale dostali. Svépomocí. Šli jsme ven, s rozvahou okoukli a povedlo se. Máme prolomený celý přední nárazník. Asi bok bude trochu pochroumaný," přiznal Macík, jenž by se měl posunout na páté místo průběžného pořadí.

Velké potíže má Martin Kolomý, jenž musel na trati zastavit a podle neoficiálních informací se potýká s technickými problémy. "Martin stále stojí v těžko přístupném terénu asi 100 kilometrů za startem, kde s posádkou opravují prasklý nový kardan," uvedli zástupci týmu Buggyra na sociální síti. Druhý pilot týmu Martin Šoltys byl dnes sedmý, Aleš Loprais devátý.

Z prvního místa soutěže motocyklistů odstoupil Španěl Joan Barreda, jenž nedokázal vyprostit svůj stroj z písečného trychtýře. Značnou ztrátu nabral také rakouský obhájce prvenství Matthias Walkner, který přijel do cíle s odstupem více než 23 minut, a těžkosti měl i dosud třetí Američan Ricky Brabec.

Veterán Carlos Sainz měl ve středu problémy • Foto Franck Fife /Pool Photo via AP

Novým lídrem je tak Chilan Pablo Quintanilla, který byl v dnešní etapě těsně druhý. Nejlepší český motocyklista Jan Brabec dojel s bezmála hodinovou ztrátou a v průběžném pořadí klesl na 24. místo. Milan Engel je o 11 příček za ním.

V kategorii čtyřkolek zajel Tomáš Kubiena šestý čas a šestý je i průběžně. Nadále vede Nicolás Cavigliasso z Argentiny. "Byla to hodně náročná etapa. Samé rolety, hodně feš feše, ale také pěkné duny. Užili jsme si to," řekl Kubiena, jenž stále bojuje s nachlazením a kvůli rýmě se mu špatně dýchá.

Výsledky 3. etapy Rallye Dakar

(San Juan de Marcona - Arequipa, 798 km/331 km rychlostní zkouška:

Automobily: 1. Peterhansel, Castera (Fr./Mini) 3:54:31, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -3:26, 3. Przygoňski, Colsoul (Pol., Belg./Mini) -11:47, ...9. Prokop, Tománek -34:39, 24. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -1:12:04.

Průběžné pořadí: 1. Attíja 8:34:08, 2. Radžhí, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Mini) -6:48, 3. Peterhansel -7:03, ...11. Prokop -54:16, 22. Ouředníček -2:00:35.

SxS: 1. Farres, Oliveras (Šp./Can-Am) 4:35:58.

Průběžné pořadí: 1. López, A. Quintanilla (Chile/Can-Am) 10:00:28.

Motocykly: 1. De Soultrait (Fr./Yamaha) 4:07:42, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -15, 3. K. Benavides (Arg./Honda) -2:37, ...30. Brabec (ČR/Husqvarna) -59:57, 34. Engel -1:13:56, 60. Vlček (oba ČR/KTM) -1:54:58, 88. Veselý (ČR/Husqvarna) -2:23:11. 115. Novotná (oba ČR/Husqvarna) -4:02:12.

Průběžné pořadí: 1. P. Quintanilla 8:34:28, 2. K. Benavides -11:23, 3. Sunderland (Brit./KTM) -12:12, ...24. Brabec -1:37:22, 35. Engel -2:17:26, 86. Veselý -4:57:25, 89. Vlček -5:05:53.

Čtyřkolky: 1. González (Arg./Yamaha) 5:16:03, ...6. Kubiena (ČR/Ibos) -31:51.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 10:57:12, ...6. Kubiena -1:01:51.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 4:26:49, 2. Villagra (Arg./Iveco) -11:55, 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) -13:42, ...5. Macík (ČR/Liaz) -17:25, 7. Šoltys -57:42, 9. Loprais (oba ČR/Tatra) -1:01:02.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 9:37:46, 2. Villagra -5:17, 3. Sotnikov -8:42, ...5. Macík -31:48, 11. Šoltys -1:58:48, 13. Loprais -2:18:09.