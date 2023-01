Macík ovládnul čtvrtou etapu, Loprais vede. Raduje se i Michek: Je to bomba

Smyčka kolem Hailu měřila 574 kilometrů a z toho bylo 425 měřených převážně v dunách. Během této vzdálenosti se na prvním místě vystřídali čtyři jezdci a nakonec se radoval Macík. „Hned na začátku jsem drsně skočil a ulomil obě přední péra. Bylo to drsné od začátku do konce, samé písky nahoru dolů a pak jen pár rychlých úseků až do cíle,“ uvedl vítěz, který si polepšil na čtvrté místo. Současně posádka týmu MM Technology po dojezdu zjistila, že zásoba paliva byla opravdu na hraně. „Málem nám došla nafta. Táta nám natankoval podle výpočtu, ale v tom písku kamion žere víc, než by měl. Takže po dojezdu už svítíme červeně,“ dodal Martin Macík.

V kategorii automobilů se letos poprvé radoval z etapového vítězství devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb, který vyhrál etapu. Po projetí cílem však přišly potíže. „Seb měl problémy s posilovačem řízení, tak jsme ho dotáhli na laně do bivaku,“ říkal Martin Prokop. Český jezdec ztratil v etapě 41 minut a tomu odpovídala i jeho nálada v cíli. „Mokrý písek klade velký odpor, a když se k tomu přidá vysoká nadmořská výška, tak je to pro nás strašná kombinace. Potřebujeme to projet a poztrácet co nejméně. Navíc jsme špatně odhadli tlaky v pneumatikách a měli jsme problémy při výjezdu na vysoké duny. Museli jsme hledat jinou cestu a poztráceli tam strašně moc minut,“ uvedl Prokop.

Parádní výkony předvádějí jezdci Orion – Moto Racing Group. Martin Michek zajel čtrnáctý nejrychlejší čas, skvěle se prezentoval také Milan Engel 28. místem. „Byla to pumpovačka, jsem z toho vycucaný do maxima,“ prohodil Michek, který také stačil pomoci také soupeřům. „Mezi první polovinou a druhou částí etapy jsme měli přejezd do tankovací zóny. Pomáhal jsem tam továrnímu jezdci Franco Caimimu aby mu vyšel benzin. Potkal jsem tam ještě Stefana Svitka, také jemu jsem dovezl kanystr s palivem. Naštěstí se to obešlo bez nějakých minut navíc,“ popsal Michek situaci.

Druhý jezdec týmu Engel měl problémy. „V tankovací zóně mě začala zlobit motorka, asi mi nešlo zadní čerpadlo nádrže a také mi praskl chladič na vodu,“ líčil své problémy. Jeho stroj se podařilo naštěstí opravit. Jak se později ukázalo, nebyl zdaleka jediným, kdo měl potíže. „Řeší se tu problém s benzinem. Tovární tým KTM v něm našel hodně vody, čerpadlo se poškodilo kvůli nečistotám v palivu. Sítko bylo hodně ucpané,“ konkretizoval situaci Ervín Krajčovič, šéf českého motorkářského týmu.

Výsledky Rallye Dakar

Rallye Dakar 4. etapa: Háil - Háil (573 km celkově/425 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 4:11:34, 2. Peterhansel, Boulanger (Fr.Audi) -13, 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -1:50, ...17. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -41:39.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 16:34:13, 2. Rádžhí, Von Zitzewitz (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -18:18, 3. Peterhansel, Boulanger -18:52, ...9. Prokop, Chytka -1:14:43.

SSV (buggy): 1. E. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am) 5:18:41.

Průběžné pořadí: 1. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./Can-Am) 20:05:55.

Lehké prototypy: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M) 5:01:55, ...16. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -1:32:12.

Průběžné pořadí: 1. Guthrie, Walch 18:59:47, ...12. Macháček, Schovánek -3:39:18.

Motocykly: 1. Barreda (Šp./Honda) 4:28:16, 2. Quintanilla (Chile/Honda) -16, 3. Howes (USA/Husqvarna) -1:05, ...14. Michek -17:56, 28. Engel -47:47, 34. J. Brabec -55:54, 40. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:16:20.

Průběžné pořadí: 1. Sanders 18:40:03, 2. Howes -3:33, 3. K. Benavides (Arg./KTM) -4:05, ...14. Michek -1:00:08, 30. Engel -3:08:21, 37. J. Brabec -3:41:27, 45. Pabiška -5:07:55.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 5:52:17, ...14. Tůma (ČR/Yamaha) -2:39:19.

Průběžné pořadí: 1. Giroud 22:49:35, ...13. Tůma -6:29:07.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 5:10:23, 2. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) -8:50, 3. Loprais (ČR/Praga) -9:22, ...5. Šoltys -28:05, 8. Valtr -43:24, 12. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -41:24:44.

Průběžné pořadí: 1. Loprais 19:29:21, 2. Martin Van den Brink (Niz./Iveco) -27:22, 3. Valtr -28:17, 4. Macík -39:37, ...7. Šoltys -2:07:41, 13. Vrátný -5:03:31.