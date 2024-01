Macík vede v Dakaru mezi kamiony! Otec jezdce F1 je novým lídrem automobilů

Účastníci 46. ročníku slavné rallye dnes absolvovali druhou část premiérové dvoudenní etapy Chrono48, při které spali v poušti Rub al-Chálí v improvizovaných bivacích a neměli k dispozici pomoc mechaniků.

Macík porazil druhého Nizozemce Mitchela van den Brinka o více než hodinu, třetí byl Aleš Loprais. Dosavadní lídr Janus van Kasteren z Nizozemska je stále na trati, na kontrolních bodech obhájce prvenství za Macíkem zaostával o více než dvě hodiny. Loprais se v celkovém hodnocení posunul na druhé místo.

„Pocity jsou neuvěřitelné, dnes jsme opravdu šťastní, protože ty dva dny, co se tam dělo, byly luxusní. Musím zmínit Čendu (auto), to, co vydržel a v jakém stavu je, je neuvěřitelné. Máme utržený blatník, zástěrku a rozbitou kapotu, jinak tomu autu není nic,“ radoval se mechanik David Švanda na sociálních sítích.

Macík si na legendární rallye připsal třetí letošní dílčí triumf. Po dodatečné úpravě výsledků a penalizacích byl nejrychlejší i v třetí etapě, kterou původně vyhrál Loprais. „Chtěl bych poděkovat celému týmu, protože bylo úžasné, jak Čendu nachystal. Hodně mi pomohl hlavně tam, kde to bylo potřeba. První půlka Dakaru sakra stála za to,“ řekl Macík.

Prokop v etapě obsadil po dodatečných penalizacích 6. místo mezi vozy kategorie Ultimate, což je jeho letošní maximum. Na vítězného Francouze Sébastiena Loeba ztratil 36:34 minuty. K posunu v průběžném pořadí mu pomohly i problémy soupeřů. Už v pátek zastavila havárie dosavadního lídra Jazída Rádžhího za Saúdské Arábie, v dnešním pokračování měl velké technické problémy šampion z předešlých dvou let Katařan Násir Attíja.

„Byla to nejdelší etapa v našem životě. Máme hroznou radost, že jsme v cíli. Byl to fakt nářez,“ řekl Prokop na sociálních sítích a pochvaloval si spolehlivost svého vozu. „Shrek to zvládl fantasticky, i když jsme ho šetřili. Snažili jsme si hledat svou cestu, abychom nezatěžovali diferenciál a poloosy,“ uvedl.

Celá etapa se jela v dunách. „Pořadatel byl asi sám překvapený, jak jsme jeli všichni pomalé tempo, protože v těch měkkých dunách to nešlo projet rychleji. Spousta lidí měla problémy, duny dají každému zabrat. Byl to skvělý koncept, my jsme si ho užili, i když ve čtvrtek jsme jeli skoro sedm hodin v kuse. Byl to zážitek, na který nezapomeneme,“ řekl Prokop. S navigátorem Viktorem Chytkou spali ve stanu kousek od auta a k jídlu dostali jen balíček od pořadatele. „Ohřáli jsme plechovku a skočili do spacáku,“ uvedl Prokop.

Michek bojující s poraněným zápěstím nabral více než hodinovou ztrátu a těsně vypadl z elitní desítky motocyklistů, když jej předstihl například i Slovák Štefan Svitko. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group zajel 17. čas. Etapu vyhrál Adrien van Beveren z Francie, novým lídrem se stal Američan Brabec, který má náskok 51 sekund na Rosse Branche z Botswany.

V cíli už jsou i Milan Engel, který byl jen o pět minut pomalejší než Michek a v průběžném pořadí se posunul na 19. pozici. Polepšil si i Jan Brabec, který je třiadvacátý.

Závodníky dnes čeká letecký přesun do Rijádu a sobotní den volna. Rallye bude pokračovat v neděli.