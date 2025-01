Macík ovládl 4. etapu a navýšil vedení. Prokop se posunul, Michek končí

Smůla potkala motocyklistu Martina Michka, který na slavné soutěži předčasně skončil. Nejlepšího Čecha v kategorii, jenž loni obsadil celkově desáté místo, zastavila technická závada. V čele jsou i nadále Jihoafričan Henk Lategan v automobilové třídě a Daniel Sanders z Austrálie mezi motocyklovými jezdci.

Macík si v první části maratonské etapy, po které nebudou mít účastníci 47. ročníku slavné soutěže k dispozici pomoc mechaniků, připsal letošní druhý dílčí triumf a desátý v kariéře. Druhého Mitchela van den Brinka z Nizozemska porazil o 3:38 minuty. Dařilo se i Martinu Šoltysovi, který zajel pátý čas. Lepší než Loprais byl dnes i šestý Tomáš Vrátný.

Prokop v úterní etapě po technických problémech ztratil téměř hodinu a půl a výrazně si zkomplikoval boj o přední umístění. Dnes se ale jezdci týmu Orlen Jipocar dařilo mnohem lépe a v první části maratonské etapy bojoval o vyrovnání svého i českého maxima mezi osobními vozy. Nakonec jej od třetího místa dělilo deset sekund.

„Dneska jsme sobě a snad i vám všem udělali radost. Jelo to! Koukneme na Shreka (jméno auta), jestli nedostal moc zabrat, a zítra nás doveze skoro 500 km za týmem do Hailu,“ napsal Prokop na sociálních sítích.

Etapu vyhrál domácí Jazíd Rádží a posunul se na průběžně druhé místo s odstupem necelých sedmi minut na Lategana.

Michkovo snažení ve slavné soutěži ukončil přetržený řetěz. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group zastavil na 288. kilometru rychlostní zkoušky a musel čekat na pomoc pořadatelů. Před dneškem byl Michek průběžně patnáctý.

„Bohužel, cesta pro mě skončila. Rozškubl se mi řetěz. Nevím, jestli se mi tam dostal kámen nebo něco jiného. To se stává. Důležité je, že jsem v cajku a obešlo se to bez pádu. Teď to bolí, ale dělal jsem maximum,“ uvedl Michek ve videonahrávce.

Vedení mezi motocyklisty si upevnil Sanders, který si připsal už třetí letošní etapový triumf. Na druhé místo průběžného pořadí se posunul dnes druhý Tosha Schareina ze Španělska, který celkově ztrácí 13:26 minuty.

Novou českou jedničkou je Dušan Drdaj, který je průběžně dvacátý. Nejrychlejší byl dnes Jaromír Romančík, jenž zajel 18. čas se ztrátou 21:09 minuty na Sanderse.

Rallye Dakar - 4. etapa Hanakíjá - Úla (588 km celkově/415 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) 4:26:40, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -4:51, 3. Yacopini, Oliveras (Arg., Šp./Toyota) -10:45, 4. Prokop, Chytka -10:55, ...38. Trněný, Pritzl (všichni ČR/Ford) -1:11:27.

Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings 23:36:24, 2. Rádží, Gottschalk -6:54, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -21:40, ...14. Prokop, Chytka -1:58:50, 34. Trněný, Pritzl -6:59:52.

Motocykly: 1. Sanders (Austr./KTM) 5:10:33, 2. Schareina (Šp./Honda) -15, 3. Cornejo Florimo (Chile/Hero) -7:49, ...18. Romančík -23:09, 20. Drdaj -25:03, 22. Engel -26:01, 43. Prokeš -1:05:56, 51. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -1:12:24, 55. Peschel (ČR/Husqvarna) -1:25:27, 56. Pabiška -1:26:26, 88. Brož (oba ČR/KTM) -2:52:43.

Průběžné pořadí: 1. Sanders 25:15:33, 2. Schareina -13:26, 3. Branch (Botsw./Hero) -26:10, ...20. Drdaj -2:06:32, 21. Engel -2:06:45, 36. Romančík -4:00:55, 37. J. Brabec -4:39:50, 43. Pabiška -5:40:55, 52. Prokeš -7:28:12, 55. Peschel -7:51:01, 59. Brož -10:09:13.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 5:02:46, 2. Mitchel van den Brink -3:38, 3. Koolen (oba Niz./Iveco) -7:45, ...5. Šoltys -22:12, 6. Vrátný (oba ČR/Tatra) -24:17, 9. Loprais (ČR/Iveco) -42:20.

Průběžné pořadí: 1. Macík 26:08:56, 2. Loprais -45:54, 3. Žala (Lit./Iveco) -56:17, ...5. Šoltys -2:49:32, 10. Vrátný -10:08:39.