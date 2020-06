Slavná stáj F1 v obří krizi. Prodali svou duši! Legendy solí i majitelku | iSport.cz

Byly to záběry, které oběhly svět. Jacques Villeneuve v cíli GP Španělska 97, poté co ve vyhroceném finiši sezony urval titul na úkor Michaela Schumachera a v grupě slavících členů jeho stáje se usmíval na kolečkovém křesle i Frank Williams. Bylo to naposledy, co se slavný tým nesoucí jeho jméno objevil na úplné špici. • profimedia.cz

Claire Williamsová přebrala vedení po svém otci (78 let), který se stáhl ze zdravotních důvodů. „Tenkrát byly dvě možnosti a oni si vybrali Claire místo syna Jonathana. Byla to obrovská chyba. U těchto věcí je nutné se podívat na špičku pyramidy, jelikož ryba smrdí od hlavy. Je potřeba si přiznat, že to podělali,“ nešetřil kritikou Villeneuve. • profimedia.cz

Bylo to naposledy, co se slavný tým nesoucí jeho jméno objevil na úplné špici. Vybudoval si prestiž i tradici… Jenže teď, 23 let poté, lapá po dechu, aby se udržel v elitní F1 dál. Nemá výsledky, ztrácí sponzory a nedávno dokonce ohlásil: Zvažujeme náš prodej. Částečný nebo úplný!

„Co na to říká Frank? Chápe to. On sám vždy kladl potřeby týmu, byznysu a našich lidí na první místo, a to teď děláme. Příliv nového kapitálu nám umožní těžit z připravované změny pravidel a být opět úspěšní,“ vysvětlila novinářům jeho dcera a výkonná zástupkyně Claire Williamsová.

Až se zdá, jako by bylo vše v pořádku a harmonii. Ale není. Předloni získali v Poháru konstruktérů jen sedm bodů a skončili na chvostu. Vloni dokonce uzmuli jen jeden bod. Načež špatné výsledky a ošidná ekonomická situace po koronavirové pandemii vedly k tomu, že od nich odešli i hlavní sponzoři – výrobce mobilů ROKit nebo společnost ROK Drinks. Připočtěte si k tomu též minimální odměny za konečné pořadí v F1 a máte problém.

„Byly to jen dva špatné roky, to se stane všem,“ dušovala se sice Williamsová, jenže podle expertů jde o logický důsledek předchozích kroků. Jedním z nich byl i ten nejvíce kritizovaný, a sice že Williams v posledních letech vybíral piloty hlavně podle toho, kolik kdo z nich za křeslo zaplatí.

„Prodali svou duši za miliony Lawrenci Strollovi, jenž se stará jen o svého syna,“ zlobil se už v roce 2018 právě Villeneuve, a když se ho brzy nato ptali, co by svým bývalým šéfům poradil, povzdechl si: „Nevidím žádnou cestu. Ten tým je mrtvý, není v něm žádný management.“

Byla to jasná kritika právě k Williamsové, jež přebrala vedení po svém otci (78 let), který se stáhl ze zdravotních důvodů. „Tenkrát byly dvě možnosti a oni si vybrali Claire místo syna Jonathana. Byla to obrovská chyba. U těchto věcí je nutné se podívat na špičku pyramidy, jelikož ryba smrdí od hlavy. Je potřeba si přiznat, že to podělali,“ nešetřil kritikou Villeneuve. Ve svém radikálním postoji navíc není sám, před pár dny se k němu přidal i jiný bývalý pilot Ralf Schumacher.

„Vypadá to, že Frank Williams ani jeho dcera nejsou schopni vést tým moderním způsobem. Ve stylu managementu je spousta věcí špatně. Už před pár lety měla být uvolněna cesta pro mladé vedoucí pracovníky. Časy se změnily, kdežto systém Franka Williamse vždy spočíval v tom, že vyvíjel velký tlak shora,“ nechal se slyšet Schumacher. Ani to však už, zdá se, nezabírá a slavná stáj po přechodu na šestiválcové motory v roce 2014 postupně upadá.

Nepomohl jí ani příchod Paddyho Lowea z Mercedesu, ani fakt, že od aktuálně nejlepšího týmu F1 odebírá silné motory. Jen vloni zaznamenala jejich skupina ztrátu 13 milionů liber (o rok dříve byla naopak v zisku 12,9 milionu) a tržby ve F1 padly z 130,7 milionu na tvrdých 95,4 milionu liber. Výsledkem bylo, že tam, kde byl tým v roce 2018 v zisku 16 milionů, počítal po minulém ročníku ztrátu 10,1 milionu liber. Nový investor či majitel se tedy zdá být nutností.

„Nemáme žádný harmonogram, ale rádi bychom celou věc ukončili během tří až čtyř měsíců. Ve zbývající části letošního roku jsme plně financováni,“ ujistila Williamsová. Na dotaz, zda by byla společnost ohrožena, pokud by tým nemohl být přece jen prodán, dodala: „Věřím, že najdeme investice, které potřebujeme.“

Budoucnost týmu a jména, které figuruje v F1 už od roku 1977, je tak značně nejistá.