Našeptávač Bono. Kdo je muž, který Hamiltonovi pomohl k rekordům?

Říkají mu Bono. Jako zpěvákovi z U2. A s ním po boku zažívá Lewis Hamilton beatiful day, sweetest thing a je sakra rozdíl, když závodí with or without you. „Bez něj by to ale nešlo,“ netají pilot Mercedesu na adresu svého závodního inženýra Petera Bonningtona. Před pár dny získal Brit 7. mistrovský titul a vyrovnal ikonický rekord Michaela Schumachera. Navíc je připraven walk on.

Je jeho hlasem dobrých i špatných zpráv. Když je na trati safety car, když je třeba měnit pneumatiky, když je nutné změnit strategii, nebo když se na něj v závodě někdo dotahuje.

Před pár dny měl však tu čest informovat ho jako úplně první o zápisu do historie.

„Get in there Lewis – Je to tam Lewisi,“ pronesl Peter Bonnington jako už tolikrát. Jenže tentokrát k tomu dodal: „Jsi sedminásobným mistrem světa. To je něco neuvěřitelného.“

Ano, Lewis Hamilton si právě v GP Turecka zajistil šestý titul za posledních sedm let. A celkovým zářezem číslo 7 vyrovnal galaktický rekord Michaela Schumachera. Chvíli vískal, chvíli se z toho všeho vzpamatovával. A pak děkoval. „Bez Bona bych to navíc nedal,“ nechal se slyšet.

PETER BONNINGTON Národnost: Velká Británie

Tým: Mercedes

Aktuální post: závodní inženýr Lewise Hamiltona

Největší úspěchy: Podíl na sedmi titulech mistra světa (2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Hledáte lidi v pozadí jeho úspěchů? Pak Bonnington je na špici této hierarchie. Je jeho šéfinženýrem. Jeho rádcem. Jeho mentorem. Jeho přímým stratégem.

Je až pikantní, že ho Hamilton po příchodu do Mercedesu „zdědil“ právě po Schumacherovi. Dřív tenhle chlapík s brýlemi a bílou košilí začínal u Jordanu jako datový analytik, kde pomáhal Giurgiu Pantanovi či Timu Glockovi. Posléze se však propracoval dál a stal se i rádcem Jensona Buttona. Po konci Brawn GP a začátcích Mercedesu pak byl u restartované kariéry Schumachera.

A po Schumacherovi přišel do německého týmu… Hamilton.

„Je to nejdelší spolupráce, jakou jsem kdy s jakýmkoliv inženýrem ve své kariéře měl. Už se za tu dobu velmi dobře známe. Pracuji sice s celým týmem, ale on je v čele toho všeho. Jeho vedení a energie se v týmu přenáší skrze něj i na další kluky,“ uvedl britský šampion, jenž navíc svému pomocníkovi neřekne jinak než Bono.

Hamilton dorovnal Schumachera. Který z nich je větší legendou?

Že by souvislost se zpěvákem U2? Ano, u některých hitů byste s ním našli paralelu, nicméně důvod je méně prozaický. Prostě je to zkratka jeho příjmení. Michaelu Schumacherovi se přece také říká Schumi. „Abych byl ale upřímný, nemůžete tyhle dva (Hamiltona a Schumachera) porovnávat. Oba byli výjimeční a své úspěchy si zasloužili. Michael byl legenda, se kterou byla čest pracovat, a pak přišel Lewis, který byl jako rocková hvězda a já začal být součástí toho všeho. Dřív sice nebyl tak vybroušeným jezdcem jako je teď, nicméně nyní se dá už jen říct: wow,“ usmál se Bonnington.

Mají mezi sebou svůj humor i slovník. Když řekne „Get in there“, je to onen potěšující zisk úspěchu. Když naopak oznámí „hammertime“ je to zase pobídnutí zmáčknout vůz do poslední šťávy. „Bono je navíc fantastický ve třízení toho, co mám dostat a co ne. Každý mu na boxové zídce říká: Informuj ho o tomhle a támhletom… Jenže on to dokáže ve vší hektice odfiltrovat a předat mi jen klíčové informace. K tomu musíte mít velký přehled a chladnokrevnost,“ všiml si Hamilton.

A tak zatímco typický plat inženýra začíná v F1 ročně od 42 do 50 tisíc dolarů, on si jako jeden z těch nezkušenějších může klidně podle webu Dailyhawker.co.uk přijít na 84 až 152 tisíc dolarů.

Jedinou otázkou tak zůstává, jak dlouho ještě jejich vzájemná spolupráce potrvá. Není tajemstvím, že už vloni musel Bonnington kvůli zdravotním potížím vynechat GP Mexika (přišel tím o Hamiltonův šestý titul) a ani letos se příliš netajil, že by možná skončil. I proto britský pilot natahuje svá jednání o podpisu nové smlouvy a nedávno i šokoval prohlášením o nejasné budoucnosti.

Vedle Bonningtona totiž zvažuje konec i další jeho klíčový muž, šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Kdyby tým ztratil klíčové lidi, jako jsou Toto Wolff nebo jeho závodní inženýr Bono, bylo by vše pro něj těžší. V tuto chvíli proto vyvíjí tlak na Mercedes a tyto lidi, aby s ním minimálně ještě na rok zůstali a pokusili se o osmý titul,“ prohlásil jediný český pilot, který zasáhl do závodu F1 Tomáš Enge. Nezbývá tedy než počkat, jak se všechny strany domluví.

„S Bonem jsme toho prožili hodně. Vím, že byl nemocný a zažili jsme situace, kdy jsme nevěděli, zda budeme pokračovat. Nikdy jsme se však nerozhádali nebo tak. Pomohl mi, abych se stal lepším závodníkem, a věřím, že i já pomohl jemu, aby se stal lepším inženýrem,“ dodal s nadějí Hamilton.

Vždyť jeden z hitů U2 zní: Walk on!