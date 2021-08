Fraška. Vraťte lidem peníze. Hamiltona rozčílila bleskově ukončená GP Belgie

Podle úřadujícího šampiona formule 1 Lewise Hamiltona by si fanoušci zasloužili za deštěm ovlivněnou Velkou cenu Belgie vrátit vstupné. Britský pilot Mercedesu navíc označil rozhodnutí zahájit závod jen na tři kola za zpomalovacím vozem, které umožnilo udělit jezdcům alespoň poloviční body, za špatné řešení. Ředitel závodu Michael Masi se ale hájil, že původně poslal vozy na trať s vírou, že by se mohlo počasí v daný moment skutečně zlepšit.

„Je mi hrozně líto fanoušků. Chápu, že se počasí nedá nijak poručit, ale diváci byli tam venku úžasní. Pořád s námi čekali na závod a dnes o něj byli okradeni. Zaslouží si určitě vrátit peníze zpět,“ prohlásil pro Sky Sports Hamilton.

Mistr světa na atypicky ukončený závod, který se dojel ve stejném pořadí jako v kvalifikaci, doplatil i v rámci průběžného pořadí. Při vítězství rivala Maxe Verstappena totiž vede šampionát už jen o tři body. „Peníze rozhodují a ta tři odjetá kola byla čistě o nich. Každý dnes dostal své peníze a myslím, že by je proto měli dostat i fanoušci. Je to velká škoda, že jsme před nimi nemohli závodit,“ řekl sedminásobný mistr světa.

Kvůli silnému dešti byl na okruhu ve Spa-Francorchamps odložen už nájezd do zaváděcího kola závodu, který se uskutečnil takřka o půl hodiny později. Po něm organizátoři Velkou cenu dál odkládali, až museli využít výjimku z Mezinárodního sportovního řádu a zastavit odpočítávání času. Podle regulí F1 totiž nesmí závod trvat více než tři hodiny.

Po 18. hodině tak sice vedení vrátilo piloty zpět na trať, ti ale odjeli za zpomalovacím vozem jen tři kola, než byli následně opět povoláni zpět do boxů. Přestože nemohli předjíždět, splnilo se tím základní kritérium pro udělení alespoň polovičního počtu bodů. Následně byl celý program ukončen.

„Tohle nebyl žádný závod. Bude se o tom diskutovat, šéfové týmů o tom právě teď mluví. Myslím, že sport dnes udělal špatné rozhodnutí. Je potřeba minimálně dvou kol, aby to byl závod, a to je důvod, proč nás vyslali na trať,“ zopakoval proto Hamilton, který na sociálních sítích pak označil dění v Belgii za „frašku“.

Jezdec McLarenu Lando Norris na sociálních sítích jako jeden z mnoha fanoušky čekající v dešti obdivoval. „Všichni jste legendy, my se vrátíme za rok.“

Masi se ale proti kritice, že poslal vozy na trať jen za účelem splnění požadavků pro udělení polovičních bodů, bránil. „O to nešlo. Bylo to proto, abychom zjistili, jaké jsou podmínky na trati,“ uvedl Masi. „Jsme v neustálém kontaktu s naším poskytovatelem předpovědi počasí a vypadalo to, že se nám může naskytnout okno, během něhož by se mohlo závodit,“ ujišťoval.

Záměr ale nevyšel a sám Masi přiznal, že nebyla ani možnost uskutečnit závod v jiný den. „Tahle varianta neexistuje. Bezpečnost pro fanoušky a diváky je nade všechno. Snažili jsme se v rámci pravidel udělat vše, abychom zvládli závod co nejlépe dokončit. Nevím ani, jak by to vypadalo po logistické stránce, kdyby se měl závod uskutečnit jindy v tomto roce,“ dodal Masi.