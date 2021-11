Fiasko Red Bullu! Verstappen až za Hamiltonem, Bottasova nevděčná výhra

Pole position do Velké ceny Mexika si vyjel Valtteri Bottas • Reuters

Tomu se říká schovat si karty! V závěrečném tréninku ztrácel Lewis Hamilton na nejlepšího Sergia Péreze šest a půl desetiny a Red Bull vypadal naprosto dominantě. Mercedes ovšem předvedl v kvalifikaci úchvatnou formu. „Odpolední vyšší teploty nám hrají do karet a mně osobně se povedlo zajet jedno z nejlepších kol vůbec,“ radoval se vítěz kvalifikace Valtteri Bottas, za nímž vystartuje Hamilton následovaný Maxem Verstappenem.

Opět se potvrdilo, že letošní sezona je naprosto nevyzpytatelná. Trať v Mexico City tradičně vyhovuje týmu s rudým býkem ve znaku, jehož jezdci v průběhu tréninků potvrzovali všechny předpoklady a měli nad konkurenty jasně navrch. Jenže v kvalifikaci se jejich náskok dočista rozplynul a Mercedes se může radovat ze skutečně senzačního vítězství.

„Vůbec netuším, jak se nám podařilo je stáhnout. Byli o tolik rychlejší! Jsem překvapený jako všichni ostatní, ale mám z toho samozřejmě velkou radost,“ culil se sedminásobný šampion Lewis Hamilton, jenž ukázal sílu už v druhé části kvalifikace, v níž skončil první s náskokem devíti tisícin před Verstappenem.

V závěrečné části se životním výkonem ihned vyšvihl do čela létající Fin, který se jako první jezdec tohoto víkendu dostal svým časem pod jednu minutu a šestnáct sekund. „V neděli potřebuji opravdu skvělý start. Všichni víme, že do první zatáčky je to velká dálka a pro jezdce z pole je snadné předjíždět,“ je si Bottas vědom, že bude velice obtížné udržet si vedoucí pozici.

Mercedesu navíc zahrála do karet blamáž Red Bullu při posledním pokusu.

Juki Cunoda v sesterském Alpha Tauri vyjel z dráhy, což rozhodilo za ním jedoucího Peréze natolik, že také zamířil do výběhové zóny, čímž zpomalil Verstappena. „Dvě auta byla mimo trať, takže jsem čekal žluté vlajky. Nakonec na této trati je lepší být třetí než druhý a závod se jede až zítra,“ je stále optimisticky naladěný vedoucí muž šampionátu.

Nešťastný den prožili také Lance Stroll a Fernando Alonso.

Prvně jmenovaný v úvodu kvalifikace dostal v závěrečné zatáčce smyk a svůj monopost značně poškodil nárazem do bariéry. Kanaďanovi se naštěstí nic nestalo, a protože tento víkend vyměnil svou pohonnou jednotku, startoval by tak či onak z poslední řady.

Větší smůlu měl Alonso. Dvojnásobný mistr světa formule 1 doplatil na špatnou týmovou režii a byl prvním vyřazeným. Přitom na patnáctém místě skončil jeho týmový kolega Esteban Ocon, který stejně jako Stroll, Cunoda a Norris bude kvůli trestům za nové komponenty startovat z chvostu pole. Trest pěti míst postihne také George Russella za novou převodovku.

Kvalifikace na Velkou cenu Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:15,875, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,145, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,350, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,467, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,581, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -0,886, 7. Ricciardo (Austr./McLaren) -0,888, 8. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,962, 9. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1,283, 10. Norris (Brit./McLaren) -20,955.

Pozn.: Norris a Cunoda odstartují kvůli penalizaci z konce startovního roštu.

