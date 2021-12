Klíčová výhoda? Kvalifikaci v Abú Zabí vyhrál Verstappen, Hamilton druhý

Udělal velký krok k premiérovému titulu. Max Verstappen vyjede do Velké ceny Abú Zabí z pole position, včerejší kvalifikaci vyhrál o necelé čtyři desetiny sekundy před Lewisem Hamiltonem. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec odstartuje z čela roštu už podesáté a pouze dvakrát se stalo, že v takovém případě nechal vyhrát největšího rivala. Pokud jedničku Mercedesu porazí i v neděli, stane se mistrem světa.

Jednou ten, a pak zas tenhle. Už od pátečních tréninků i během včerejších kvalifikací se Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem vzájemně sesazovali z prvního místa. V ten, prozatím nejdůležitější, moment ale mohl úřadovat jen jeden. Naděje Red Bullu prolétla okruhem na ostrově Yas v čase 1:22.109. Britský rival se pokoušel stahovat, seč mu jezdecké schopnosti a výkon černě zahaleného Mercedesu dovolily, ale nestačilo to. V cíli zaostal o 371 tisícin vteřiny.

„ANO! K**va. Perfektní práce od všech,“ téměř brečel Verstappen do vysílačky. Z emocionální reakce sršelo, jak moc pro něj možnost na zisk titulu znamená.

„Je to neuvěřitelný pocit. Určitě jsme během kvalifikace zlepšily výkon auta,“ pokračoval v pochvalách i při rozhovoru. „Získali jsme, co jsme chtěli. Těším se na závod, ten bude nejdůležitější. Cítil jsem se dobře na obou sadách pneumatik.“

Gumy, do kterých mechanici obují na rozhodující závod monoposty Red Bullu i Mercedesu, by ale mohly znamenat výhodu pro Hamiltona. Podle pravidel totiž musí závodníci vyrazit na stejné sadě, s níž startovali v druhé části kvalifikace. Verstappen si pro ni zvolil červené pneumatiky. Ty jsou nejměkčí, tudíž nejrychlejší, ale nemají tak velkou životnost jako žlutá sada, s níž vyjede do boje o titul Hamilton.

„Max zajel perfektní kolo. S tím časem jsme prostě nemohli bojovat,“ uznal v cíli šestatřicetiletý Brit. „Nedokázali jsme sice porazit jeho rychlost, ale nacházíme se v dobré pozici, co se týče situace s pneumatikami. V posledním kole jsem cítil, že jedu dobře a čistě, jen to prostě nešlo rychleji.“

S největší pravděpodobností tak Verstappen bude donucen zamířit během závodu dřív do boxů. Pro Nizozemce a celý Red Bull ale i tak přinesla kvalifikace pozitivní zprávy. Poté, co Hamilton opanoval poslední tři Velké ceny, zdálo se, že s Mercedesem s novým motorem se na dlouhých rovinkách nelze měřit. V Abú Zabí tomu však bylo jinak, navíc i souboj týmových dvojek vyzněl pro Red Bull. Sergio Pérez dojel hned za třetím Landem Norrisem, zatímco Valtteri Bottas odstartuje až z šesté příčky.

„Přál jsem si, abych dojel třetí, ale stále je to skvělý týmový výsledek,“ usmíval se v cíli Mexičan s přezdívkou Checo. „Pořád můžeme z těch měkkých pneumatik dost vytáhnout, takže doufám, že dobře odstartujeme a odrazíme se od toho.“

Velkou radost neskrýval ani ředitel Red Bullu Christian Horner. Ještě aby ne, pro zisk titulu si Verstappen připravil skvělý základ. V sezoně si vyjel desáté pole position a pouze dvakrát se stalo, aby pak v závodě dokroužil do cíle jako vítěz Hamilton.

Hned v úvodní Velké ceně Bahrajnu pustil Nizozemec rivala před sebe a dorazil do finiše druhý, na domácím Silverstonu pak Hamiltonovi pomohlo Verstappenovo odstoupení. Po vzájemné kolizi nemohl pokračovat.

„Myslím, že Max zajel jedno z nejlepších kol celého roku,“ pochvaloval si Horner. „Ale ta pomoc. Jak Checo spolupracoval se svým parťákem. Absolutně perfektní týmová práce napříč celou kvalifikací.“

Pérez fungoval jako „vodič“, který rozbíhá závody pro atlety. Během pokusu o nejrychlejší kolo Verstappena jel před ním, čímž prorážel vzduch a Nizozemec se pak nemusel vypořádávat s takovým tlakem. V nedělní Velké ceně už na to ale bude Verstappen sám. V nejdůležitějším závodě jeho života půjde o všechno. Úkol zní jasně, porazit Hamiltona. Oba mají 369,5 bodu, a kdo se umístí lépe, může slavit. V případě, že ani jeden z aktérů bodovat nebude, vyhraje rodák z Hasseltu. V sezoně má totiž o jedno vítězství více.

Kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:22,109, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,371, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,822, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,838, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -0,883, 6. Bottas (Fin./Mercedes) -0,927, 7. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,013, 8. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1,111, 9. Ocon (Fr./Alpine) -1,280, 10. Ricciardo (Aus./McLaren) -1,300.