Monopost: Musím být v TOP 3, jinak končím, ví Staněk. Jde o otcovy peníze

Je aktuálně největší nadějí českého motorsportu. Brzy však může být po všem. Roman Staněk (18) je sice aktuálně pátý v hodnocení jezdců Formule 3 a rád by se stal teprve druhým Čechem, který bude závodit ve Formuli 1. Pokud ovšem nebude na konci sezony mezi nejlepší trojicí šampionátu, jeho kariéra končí. „Můj otec je můj hlavní sponzor, a pokud se to nepovede, tak mě dál podporovat nebude,“ přiznává vítěz závodu na Imole, s nímž jsme probrali jeho současnou situaci i samotnou F1.

Ve Formuli 3 jezdíte již třetím rokem a pokaždé za jiný tým. Letos jezdíte za Trident, obhájce titulu mezi týmy, a je to zatím váš nejlepší rok. První vítězství, první pole position, stále jste ve hře o titul. Čím vám Trident tak sednul?

„Odmalička mám rád Itálii. Závodil jsem tam na motokárách, umím italsky a Trident je italská stáj. Jsem moc rád, že jsem vůbec dostal šanci za ně jezdit, protože tlačenice o místo byla obrovská. Chtělo za ně závodit asi dvacet pilotů a já jsem jedním ze tří, které si vybrali. Moc si to užívám.“

Podle technických regulí by se mohlo zdát, že ve Formuli 3 jsou všechny monoposty stejné. Je tomu skutečně tak?

„Vůbec to tak není. Každý tým má jiné inženýry i zkušenosti, což se projevuje na chování vozu a nakonec i výsledcích. Když auto v zatáčce nedrží, tak jsou týmy, které to umí vyřešit a jsou týmy, které to neumí.“

Sezonu jste začal v Bahrajnu defektem v obou závodech. Po výhře na Imole a druhém místě v Barceloně jste se ovšem vyšvihl na druhou příčku v celkovém hodnocení šampionátu. Nyní však přišly dva smolné víkendy v řadě, kdy jste nebral z hlavního závodu žádné body. Je to velká rána pro celou sezonu?

„Je to velká rána. Ta první už přišla právě v Bahrajnu, kde jsem měl na to vyhrát a odjel jsem s nulou. Potom se dva závody povedly a teď se zase dva nepovedly a najednou mám na první místo v šampionátu ztrátu 31 bodů. Nyní ovšem přijdou tratě, na nichž jsme já i Trident silní.“

Konkrétně jde o Hungaroring, Spa, Zandvoort a Monzu. Těšíte se, že vás třeba v Maďarsku požene i spousta českých fanoušků?

„Určitě! I minulý rok, když jsem dal na sociální sítě, jestli se nechtějí potkat, tak přišlo dost lidí. Je i super vidět českou vlajku na tribuně. Jejich podpory si moc vážím.“

Jak vůbec zvládáte školu ve spojení se závoděním?

„Chodím na střední školu ve Vsetíně do třetího ročníku a snad postoupím do čtvrtého. Musím tedy složit reparát ze dvou předmětů, ale to se naučím. Skloubit školu se závoděním je však těžké. Ráno jdu do školy, odpoledne na kolo nebo do posilovny, potom musím pomoct kolem domu, a pak jdu spát. Na jednotlivé závody se navíc připravujeme s celým týmem dva týdny předem. Jezdíme na simulátoru, na motokárách a celkově se chystáme na závodní víkend všichni pohromadě.“

Jaký máte vztah s kolegy z týmu?

„Rivalita na trati je obrovská, ale v přípravě na závody je vše úplně v klidu. Na motokárách se sázíme, kdo projede danou zatáčku na plný plyn a podobně. Není to zas tak, že bychom si ale třeba radili, jak projet kterou zatáčku.“ (směje se)

Co je nyní vaším nejbližším cílem? Z mnoha vyjádření je zřejmé, že jde o zlomovou sezonu.

„Jak říkáte, je to zlomová sezona. Pokud nedojedu mezi nejlepšími třemi, tak pro mě kariéra končí, protože můj otec je můj hlavní sponzor a řekl mi, že ve třetí sezoně ve Formuli 3 už je nutné dělat výsledky. A pokud nepřijdou, tak mě dál podporovat nebude. Já se na každý závod připravuju tak, abych ze sebe vydal to nejlepší. Stále věřím, že top tři udělám.“

Váš otec v rozhovoru pro Hospodářské noviny přiznal, že do vaší kariéry investoval takřka 200 milionů korun. Zvyšuje to tlak, který na vás je?

„Je to velký tlak. Speciálně v této sezoně, která je zlomová. Já však finance neřeším, ale v tomto sportu to bez nich nejde.“

Co byste dělal, kdyby to nevyšlo a otec vás sponzorovat přestal?

„Já si to nedokážu představit. Snažím se soustředit na poslední čtyři závody a dát do nich všechno. Věřím, že to vyjde.“

Kdo je pro Romana Staňka vzorem, koho by chtěl mít za týmového kolegu, co říká na chování fanoušků na Spielbergu, čím ho irituje Júki Cunoda a spoustu dalšího se dozvíte v pořadu a podcastu Monopost.

Všechny díly pořadu Monopost, který se věnuje Formuli 1, jejím příběhům, hvězdám a poraženým, najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube deníku Sport. Kromě toho můžete pořad Monopost sledovat na Twitteru a Instagramu @Monopost_isport.

