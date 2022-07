F1 ve Francii: Souboj filozofií Red Bullu a Ferrari. Sainz se nevzdává

Ze šestnáctého pole position v kariéře se po včerejší kvalifikaci radoval Charles Leclerc, který o tři desetiny překonal rivala z Red Bullu Maxe Verstappena. Ačkoliv se Charlesi Leclercovi díky jeho schopnostem přezdívá „kvalifikační mistr“, tentokrát mu k výsledku napomohl i jeho týmový kolega Carlos Sainz.

Navzdory tomu, že bylo jasné, že Carlos Sainz kvůli penalizaci za výměnu komponentů bude muset startovat z poslední řady, rozhodla se italská stáj nešetřit jeho pohonnou jednotku a nechat jej postoupit až do Q3. Tady s ním Ferrari mělo své úmysly. Jeho úkolem bylo jet před Leclercem a na rovince mu rozrážet vzduch. Díky této spolupráci tak italská stáj získala potřebnou rychlost i na rovinkách, na kterých bývá jinak dominantnější Red Bull.

Za tuto „službu“ Charles Leclerc svého týmového kolegu po kvalifikaci objal a náležitě ocenil. „Udělal to perfektně, zákryt, který vytvořil, byl skvělý. Výrazně mi tím pomohl. Myslím, že jsem na té rovince získal dvě desetiny, možná i trochu víc. Do třetího sektoru jsem šel v mnohem lepším rozpoložení, protože jsem věděl, že jsem získal dvě desetiny zdarma. Carlos odvedl skvělou práci. Bez něj by to bylo mnohem těsnější,“ kvitoval Leclerc.

Carlos Sainz minulý týden v Rakousku zažil velké zklamání. Ve chvíli, kdy se chystal předjet druhého Maxe Verstappena, se mu začalo kouřit z motoru a o pár chvil později už z něj šlehaly plameny. Pilot Ferrari tak skončil na Red Bull Ringu bez jediného bodu, a aby toho nebylo málo, následky technických problémů si odpykává i tento víkend ve Francii, kde kvůli penalizaci za výměnu komponentů odstartuje z 19. místa. Ačkoliv jeho snahy stát se týmovou jedničkou tím hodně utrpěly, Sainz ujišťuje, že s rolí dvojky v italské stáji se rozhodně nesmířil.

„Na každý závodní víkend přijíždím s tím, že můžu s Charlesem volně soupeřit. Týmového kolegu musíte samozřejmě respektovat, ale i na tento víkend to mám v hlavě nastavené stejně – na trati můžeme volně bojovat. Pokud přeci jen dojde k okamžiku, kdy se určí týmová jednička a dvojka, bude to řádně komunikováno. Tedy doufám,“ řekl Carlos Sainz.

Zatímco od Carlose Sainze se tak dneska očekává stíhací jízda, jeho týmový kolega Charles Leclerc bude v úplně jiném postavení. Z první lajny odstartuje společně s Maxem Verstappenem, zpoza kterého bude číhat Sergio Pérez. Red Bull i Ferrari přitom volí odlišnou filozofii a je zatím velkou neznámou, komu to na okruhu Paul Ricard sedne víc.

„Máme zde dva odlišné koncepty, jak k okruhu přistoupit. Ferrari spoléhá spíše na vyšší přítlak, my více na maximálku, takže uvidíme,“ shrnul šéf Red Bullu Christian Horner. „Jsme o trochu rychlejší na rovinkách, což nám ovšem škodí hlavně v rychlých zatáčkách v posledním sektoru. Bude rozhodně zajímavé sledovat, která filozofie se ukáže jako ta nejrychlejší,“ doplnil Verstappen.