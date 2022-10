Nejdražší nehody v F1: nováček, Sainz i 61 milionů za Hamiltona. „Vítězem“ je...

Pětici závodníků, jejichž škody přišly na nejvíce peněz, otvírá pilot Ferrari Carlos Sainz. Poslední incident si připsal na konto před dvěma týdny v Japonsku. Hned v úvodním kole, ztratil na mokré trati kontrolu nad monopostem a narazil do bariéry. Daleko nebezpečnější než samotný náraz byla ovšem situace, která nastala bezprostředně poté. „Zastavil jsem se uprostřed trati a ostatní auta kolem mě projížděla. Věděl jsem, že mě kvůli dešti vůbec nevidí. Byl jsem v božích rukou,“ popsal pilot Ferrari. Nikomu se naštěstí nic nestalo.

4. Lewis Hamilton

2 442 000 USD (61 081 746 Kč)

Nehody Lewise Hamiltona stály Mercedes tuto sezonu zatím 2,5 milionu dolarů. Tato suma nabobtnala nejvíc po Velké ceně Rakouska, kde britský pilot v kvalifikaci narazil do bariéry. Jen tato havárie přišla tým na 1,5 milionu dolarů. „Jsem ze sebe neuvěřitelně zklamaný a je mi líto týmu, který tak tvrdě pracoval, aby dal tohle auto dohromady,“ řekl poté sklíčený Brit. Na náladě sedminásobnému mistru světa nepřidali ani fanoušci Maxe Verstappena, kteří po této nehodě jásali a oslavovali. „Je neuvěřitelné, že udělali něco takového. Všichni ví, jak je náš sport nebezpečný. Absolutně s tím nesouhlasím. Jezdec může skončit v nemocnici a oni budou slavit?“ stěžoval si pilot. „Nikdy byste se neměli radovat z cizího neštěstí nebo zranění. Nemělo se to dít v Silverstonu a nemělo se to stát tady,“ připomněl Hamilton, že při Velké ceně Británie byl terčem domácích fanoušků zase Max Verstappen.