MONOPOST: Shrnutí sezony! Jaké byly nejlepší a nejbizarnější momenty?

Přelomová sezona dojela do svého cíle. Závěrečný závod ročníku 2022 v Abú Zabí kromě zajímavé podívané nabídl i dojemné loučení se Sebastianem Vettelem a spoustu vzpomínek na boj o titul v minulém roce. „Mělo to všechno, přestože to nebylo takové drama jako loni,“ byl spokojený Stanislav Kolman z Auto.cz, kterého doplnil Jakub Dvořák. Jak hodnotí uplynulý rok?