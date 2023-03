Byli jsme u testů F1 v poušti. Rychlý Číňan, nové podlahy i pneumatiky

Někteří si stěžují, že je času na přípravu málo – George Russell argumentoval například tím, že Rafael Nadal také nevstupuje do Roland Garros po dvou tréninkových jednotkách. Další to berou jako realitu. „Důležité je, že je to pro všechny stejné,“ uvedl pro deník Sport přímo v dějišti testů Japonec Júki Cunoda z týmu AlphaTauri.

Výsledky testů jen málokdy reflektují skutečné možnosti jednotlivých týmů. Každý má jiný přístup. Menší týmy se často předvádějí tím, že se snaží zajet co nejlepší čas. Například tak, že vůz jen minimálně natankují, aby byl co nejlehčí (klidně i pod dovolený limit), velcí hráči volí opačnou strategii. Formulovou terminologií se těmto odlišným filozofiím říká „Glory Runs“ a „Sandbagging“.

Nikoho tak v pátek příliš nešokovalo, když nejlepší čas dne zajel Číňan Kuan-jü Čou, zatímco někteří favorité byli až ve druhé polovině výsledkové listiny. „Je to jen testování, každý se soustředil na něco jiného,“ uznal pilot jinak většinou průměrné Alfy Romeo.

To Carlos Sainz z Ferrari po pátečních jízdách, navzdory ztrátě téměř jedné sekundy, přítomným žurnalistům hlásil: „Užil jsem si to! Vyzkoušeli jsme spoustu variant nastavení, a o to přesně šlo.“

V podobném duchu mluvil i jeho kolega Charles Leclerc: „Časy na kolo nejsou tím hlavním. Třeba dnes jsme se soustředili na korelaci dat z dráhy s těmi ze simulací v továrně,“ nechal se slyšet úřadující vicemistr světa.

Velkým tématem každého předsezonního testování jsou technické změny, které danému ročníku předcházejí. A i když se letos žádná revoluce v tomto ohledu nekonala, určité změny nastaly, takže bylo co rozebírat.

Trefil se konečně Alonso?

Aby se neopakovaly loňské problémy s poskakováním (tzv. porpoisingem) monopostů, rozhodla Mezinárodní automobilová federace o tom, že podlaha letošních vozů musí být o 25 mm výše než vloni. Negativním vedlejším jevem této novinky měl být menší přítlak vozů a tím i horší časy na kolo, nicméně po testech v Bahrajnu se zdá, že si s touto výzvou inženýři poradili, takže se nejspíše žádné zpomalení konat nebude.

Novinkou jsou rovněž pozměněné pneumatiky Pirelli. Ty loňské podle některých závodníků, včetně mistra světa Maxe Verstappena, přispívaly k nedotáčivosti monopostů. Letos by tomu mělo být jinak.

„Na letošních pneumatikách jsme hodně zapracovali. Pneumatiky pro sezonu 2022, před kterou se zásadně měnily technické regule, jsme neměli možnost pořádně otestovat, protože nebylo jak. Nyní je situace jiná,“ řekl pro iSport.cz šéf Pirelli pro motorsport Mario Isola.

Testy v Bahrajnu naznačily, že i letos by měly být v popředí týmy Red Bull s Ferrari, za kterými by měl být s mírným odstupem Mercedes, jemuž se během příprav na novou sezonu nevyhnuly technické problémy.

Zato u Red Bullu, který bude obhajovat jezdecký i týmový titul, šlo vše podle plánu. „Jsme spokojeni,“ vyslal jasný vzkaz svým soupeřům úřadující šampion Max Verstappen.

Velký krok kupředu by pak letos mohla udělat stáj Aston Martin. Vše totiž nasvědčuje tomu, že se zimní zvěsti o nečekaném pokroku zakládaly na pravdě.

Radost z toho jistě má i čerstvá jezdecká akvizice britské stáje, 41letý dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso. Španěl, který na výhru v závodě F1 čeká již takřka deset let, je přitom proslulý tím, že nemá příliš dobrý čich na výběr týmu. Zkušený pilot však navzdory nadějným testům mírní očekávání.

„Za rozhodnutí jít do Astonu jsem rád, ale ještě jsme nezávodili, takže zatím nemohu nic definitivně hodnotit. Naše letošní auto je z 95 procent jiné než jeho předchůdce, takže budeme potřebovat ještě nějaký čas, abychom ho vyladili,“ řekl novinářům v Bahrajnu Alonso.

Nováček de Vries: Dosáhl jsem svého snu

Navzdory tomu, že už oslavil 28. narozeniny, čeká nizozemského pilota Nycka de Vriese první kompletní sezona ve formuli 1. Nejen o tom, jaké jsou jeho cíle promluvil pilot AlphaTauri v exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz přímo v dějišti předsezonních testů v Bahrajnu.

Kariéru ve F1 zahajujete v pozdějším věku, než je dnes zvykem. Jaké jsou vaše ambice?

„Všichni jsme tu proto, abychom odvedli dobrou práci a předváděli solidní výkony. Tým na tom chce být určitě lépe než loni, což znamená pravidelně sbírat body. Zdá se, že střed pole je hodně vyrovnaný, takže to bude velký boj. A ohledně mé dlouhé cesty do F1? Myslím, že nezáleží na tom, jak rychle se pilot do F1 dostane a jaká je jeho historie. Cítím se však připraven a věřím, že moje zkušenosti přispívají k tomu, že jsem nyní kompletním jezdcem.“

V nadcházející sezoně vedle vás budou debutovat také Oscar Piastri z McLarenu a Logan Sargeant z Williamsu. Považujete souboj o post o nejlepšího nováčka sezony za prestižní?

„Tomu přikládám opravdu malou váhu. Soustředím se na sebe. Musíme udělat vše pro to, abychom odvedli lepší práci než ostatní.“

Loni jste si během sezony vyzkoušel pět různých vozů – Mercedes, Williams, AlphaTauri, Aston Martin a McLaren. Jaká to pro vás byla zkušenost? Který vůz vám nejlépe seděl?

„Všechny předchozí zkušenosti vám pomáhají k tomu, abyste byl lepším jezdcem. Určitě to byla velmi cenná zkušenost. Jestli je to něco, co by mi extra pomohla? Těžko říct. Nejlépe mi samozřejmě seděl vůz AlphaTauri.“ (smích)

Jste Nizozemec a ve vaší zemi je nyní F1 velmi populární – především díky úspěchu dvojnásobného šampiona Maxe Verstappena. Jak moc se těšíte na evropské velké ceny, které ve vysokém počtu navštěvují nizozemští fanoušci?

„Je skvělé vidět, jak moc F1 v Nizozemsku během několika vyrostla. S Maxem se velmi respektujeme. Jsem nadšený, že budu moci jezdit před takovou kulisou – především doma v Zandvoortu. Ano, lidé tam budou především kvůli Maxovi, ale věřím, že budou fandit i mně.“

Jaký bude poměr vašich fanoušků a podporovatelů Maxe Verstappena?

„Všichni budou v oranžovém! Budou tedy k nerozeznání.“

Vaším týmovým kolegou bude Júki Cunoda, který je o pět let mladší. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci?

„Velmi dobře. Je výhodou, že se známe už delší dobu. Sledoval jsem jeho počínání už ve formuli 2 a myslím, že jde o velmi talentovaného a rychlého jezdce. Má jiné přednosti než já, takže doufám, že dohromady budeme posouvat tým vpřed.“

Před formulí 1 jste závodil v elektrické formuli E, kde jste se stal mistrem. Jak těžké je přejít z elektrického monopostu do F1?

„Je to obrovský rozdíl. Během své kariéry jsem však řídil opravdu velkou spoustu různých vozů, takže mi to problém nedělalo. Stále jsou to ale závody, a ty jsou v základu podobné. F1 je rychlejší a silnější než cokoliv jiného.“

Během zimy jste musel řešit nepříjemnou záležitost, když vás zažaloval váš bývalý investor, který tvrdil, že byste mu na základě starší půjčky měl odevzdávat podíl z platu, spor jste nakonec vyhrál. Bylo to pro vás stresující?

„Jde o velmi starou záležitost. Mí advokáti si však s touto kauzou dokázali poradit. Příliš mě to nezasáhlo, jelikož se soustředím výhradně na závody.“

Ke stálému místu ve formuli 1 vám pomohl loňský neplánovaný debut v Monze, kde jste v týmu Williams zaskakoval za Alexandera Albona. Prakticky bez přípravy jste dokázal skončit devátý a bodovat. Bral jste to jako poslední šanci ukázat, že na F1 máte? Byl jste hodně pod tlakem?

„Můžete to tak vidět. Já to ale bral tak, že se mi splnil sen, takže jsem si tu příležitost chtěl užít. Byla to samozřejmě skvělá šance ukázat, že mohu ve F1 jezdit, ale šlo i o vychutnání toho momentu. Zpětně se z toho dá udělat pěkný příběh, což svým způsobem byl, ale stálo při mně štěstí a vše vyšlo.“