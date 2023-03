Pilot F1 De Vries: Znám Sáblíkovou. Za volantem cítím vedro od motoru

Nizozemský pilot Nyck de Vries má před sebou první kompletní sezonu ve formuli 1. V tréninku toho musel hodně změnit. „F1 je daleko fyzicky náročnější. Poprvé mám i osobního trenéra. Do plánu zařazuju posilovnu i běh,“ prozradil v exkluzívním rozhovoru pro Sport Magazín +PLUS.

Minulý rok jste nečekaně absolvoval svou první Velkou cenu formule 1. Co vás nejvíc překvapilo?

„Asi to, jak na závod zareagovalo moje tělo. Byl jsem úplně vyčerpaný. Lidé si asi všimli, že jsem měl kvůli bolestem ramenou problém dostat se vůbec z auta. Částečně to bylo způsobené i tím, že jsem během jízdy nebyl v úplně optimální poloze vzhledem k umístění volantu. Taky mě udivilo, jak celý víkend rychle utekl. Zavolali mi ráno v 10:30 před kvalifikací a od té chvíle všechno plynulo, jako by to bylo jen pár sekund.“

Ještě loni jste závodil ve formuli E. Jak moc se tento šampionát liší od formule 1, co se týče fyzické náročnosti?

„Nové vozy formule E nemají posilovač řízení, takže abyste zatočili, musíte vynaložit daleko větší sílu. Všechno ostatní je ale určitě náročnější ve formuli 1. V závodech dosahujete větších rychlostí, takže jsou tam logicky i větší g-síly. V monopostu F1 bývá také daleko větší vedro od motoru. Vysoké teploty výrazně zatěžují kardiovaskulární systém pilotů. Proto před závody, jako je Miami, Singapur nebo Katar, budeme podstupovat speciální tréninky.“

Mohl byste popsat vaši tréninkovou rutinu?

„Co se fyzické přípravy týká, snažíme se trénovat všestranně. Nezaměřujeme se tedy pouze na kardio nebo posilování. Děláme nejrůznější aktivity a hodně nad tím přemýšlíme. Na začátku roku jsme se docela hecli a s blížící se Velkou cenou jsme trochu zvolnili. V rámci tréninku dost běhám, zařazuju intervalové tréninky, cvičení v nízké intenzitě, posilování nebo třeba trénink krku, který je pro piloty kvůli působení g-sil nezbytný.“

Musel jste začít dělat něco speciálního, co jste předtím jako jezdec formule E nedělal?

„Ve formuli E jsem neměl vlastního trenéra. Nyní mám to štěstí, že můžu spolupracovat s Pyrym (Pyry Salmela), který je trenérem na plný úvazek a pravidelně se mi věnuje. Samozřejmě, i coby jezdec formule E jsem si chodil občas cvičit, protože mě to bavilo. Ale nebylo to rozhodně tak promyšlené a pravidelné.“

Piloti formule 1 si musí hlídat váhu. Máte speciální jídelníček?

„Řidič dohromady s monopostem musí vážit minimálně 798 kilo, z čehož vyplývá, že pilot by měl vážit něco mezi 75 až 80 kilogramy. Já osobně si váhu tedy vůbec hlídat nemusím. Vlastně bych mohl klidně ještě přibrat. Nicméně mám rád spíše zdravé jídlo. Vím, co je pro mě dobré, a snažím se vyvarovat nezdravých pokrmů.“

V mládí jste prý dělal rychlobruslení?

„Teď jsem si vzpomněl na Sáblíkovou, vaši rychlobruslařku na dlouhé tratě. Ta je velmi dobrá! A ano, dělal jsem rychlobruslení, ale rozhodně ne na nějaké vrcholové úrovni. Pocházím z Nizozemska z oblasti, ve které bruslí snad úplně všichni. Když jsou zamrzlá jezera, je naprosto běžné, že nasadíme brusle a jdeme se sklouznout.“

Jakému fotbalovému týmu fandíte?

„Místnímu klubu SC Heerenveen. Odtud mimochodem vzešel i design mé helmy. Součástí týmového loga je modrá, bílá a srdce. Stejný motiv mají i kluci na dresech. Proto jsem se rozhodl ozdobit tím i svou helmu.“

Některé současné jezdce formule 1 znáte z dětství. Kdo je vám z nich nejbližší?

„Ano, znám se zhruba s 80 procenty startovního roštu. Jsou to kluci, se kterými jsem vyrůstal a potkával se s nimi v juniorských sériích. Nejblíž je mi ale asi Max. Je to zřejmě i proto, že jsme oba ze stejné země a mluvíme stejným jazykem.“

Na kterou trať v kalendáři F1 se nejvíc těšíte?

„Samozřejmě Zandvoort. Snem každého jezdce je absolvovat Velkou cenu na domácím okruhu. GP v Holandsku je jako nějaký festival nebo party. Myslím, že mi tam při jízdě naskočí husí kůže. Atmosféra bude jistě bláznivá a nemůžu se dočkat, až to coby domácí pilot zažiju.“

Jakého umístění byste chtěl v sezoně dosáhnout?

„Vždy je těžké svá očekávání vyjádřit v číslech, obzvlášť když jsme s novým vozem ještě neabsolvovali jediný závod. Jako tým jsme ale hodně motivovaní a odhodlaní bojovat o bodové příčky. Tohle je náš společný cíl.“

Poznal jste se už líp s týmovým kolegou Jukim Cunodou?

„Trochu se známe. Párkrát jsme se potkali už v roce 2020. Pamatuju si, že jsme spolu cestovali z Rakouska do Monaka. Bylo to vůbec poprvé, co Juki vyzkoušel gin tonic. Dobře jsme se bavili. Myslím, že Juki je velmi talentovaný a rychlý jezdec, má velký potenciál. Rád dělá vtípky a je mi hodně sympatický. Myslím, že spolu tvoříme dobrou týmovou dvojici.“