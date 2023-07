Narušili Wimbledon, teď F1? Norris kritizuje aktivisty: Riskují naše životy

Tuhle příležitost si nemohli nechat ujít. Ekologičtí aktivisté ze skupiny Just Stop Oil narušili zápasy Wimbledonu. A patrně nepůjde o jedinou akci, kterou mají tento týden v merku. Ve střehu jsou také organizátoři víkendové Velké ceny v Silverstone. „Je to od nich sobecké, v ohrožení jsou životy jiných lidí,“ vzkázal aktivistům pilot McLarenu Lando Norris.

S tím, že by skupina mohla narušit slavný tenisový turnaj, se počítalo dopředu. Koneckonců aktivisté z Just Stop Oil (Stačí zastavit ropu) útoky dopředu sami avizovali. „Fotka toho, jak je někdo z nás přilepený k centrálnímu kurtu by byla skvělá. Mohlo by to být pro lidi velmi inspirativní,“ svěřil se před vypuknutím travnatého grandslamu jeden z aktivistů reportérovi listu The Sun.

Aby organizátoři útokům předešli, zavedli celou řadu bezpečnostních opatření. I přes veškeré snahy, se ekologické rebely nakonec uhlídat nepovedlo. Ve středu se třem z nich povedlo vniknout hned na dvě utkání. Nejprve přerušili zápas mezi Bulharem Grigorem Dimitrovem a Japoncem Šo Šimabukurem. Na kurt se vřítila postarší dvojice, která začala rozhazovat oranžové konfety schované do krabice od puzzle s motivem wimbledonského centrálního kurtu.

Stejná situace se na témže kurtu opakovala ještě o pár hodin později. A nešlo rozhodně o náhodu. Kurt číslo 18 se nachází přímo pod mediální terasou a nabízí spoustu dobrých úhlů pro fotografování.

V ohrožení jsou i závody formule 1

Ekologická skupina Just Stop Oil působí ve Spojeném království a usiluje o to, aby se britská vláda zavázala zastavit vydávání nových licencí k těžbě fosilních paliv. Hnutí na sebe poprvé upozornilo loni na jaře, když její členové několikrát narušili zápasy Premier League. Aktivisté vnikli přímo na hřiště, přivázali se k bráně a museli být vyvedeni policií.

Další sportovní akcí, na kterou mají demonstranti s největší pravděpodobností spadeno, je Velká cena Británie. Při rychlostech přes 300 kilometrů za hodinu představuje formule 1 však mnohem nebezpečnější akci než je Wimbledon.

„Jsem příznivce klidných protestů. Jako sport klademe velký důraz na udržitelnost. S těmi lidmi máme tedy stejný cíl. Bezpečnost by ale měla být na prvním místě. Pokud se chystá protest, tak doufejme, že ne na trati,“ uvedl sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který je známý svým zájmem o životní prostředí.

Už loni se environmentalistům podařilo proniknout na trať, kde se vteřinovým lepidlem přilepili k asfaltu. I přesto, že byl závod v tu chvíli přerušený, místy projížděli piloti Juki Cunoda a Esteban Ocon. Nikomu se naštěstí nic nestalo.

„Kolem jezdí auta. Takhle riskovat život je naprostá hloupost. Následky nehody se navíc mohou dotknout i pilota, který auto řídí. Od aktivistů je to sobecké,“ rozhořčil se pilot McLarenu Lando Norris. „Každý má samozřejmě právo protestovat, ale myslím, že existují dobré a horší způsoby. Doufám, že lidé jsou dost chytří, aby to nedělali. Existují mnohem bezpečnější způsoby, jak získat stejnou pozornost.“

Velká cena v Silverstone zvýšila stejně jako Wimbledon bezpečností opatření. Celý víkend se provádí rozsáhlé kontroly při vstupu a používá se i technologie rozpoznávání obličeje. Oproti předchozím sezonám bylo nasazeno více než 100 nových maršálů, kteří mají zabránit vniknutí aktivistů na okruh.