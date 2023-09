Nečekaný krach Verstappena v kvalifikaci VC Singapuru, vyhrál Sainz

Večerní kvalifikace Velké ceny Formule 1 v Singapuru nabídla hned několik překvapení. O to největší se postaral lídr šampionátu Max Verstappen, který se po rekordních deseti vítězstvích za sebou nedokázal probojovat do poslední části kvalifikace a skončil jedenáctý.

„Nevím, jestli jste to viděli, ale bylo to naprosto šokující,“ hlásil Nizozemec do vysílačky po dokončení posledního kola.

Rozhořčení netajil ani mezi novináři. „Věděl jsem, že je vždycky těžké získat pole position, ale tohle jsem nečekal... Jak jsem říkal v rádiu: Byla to šokující zkušenost. Auto neustále klouzalo a nemělo žádnou trakci. Prostě se velmi obtížně řídilo,“ řekl Verstappen.

Tradičně měl špatnou kvalifikaci i Maxův týmový kolega Sergio Pérez, který bude startovat na 13. místě. Trápící se Red Bully se špatným nastavením auta za sebou nechal nováček Liam Lawson, který nahradil v Alfa Tauri zraněného Daniela Ricciarda. Ten po operaci ruky stále není připraven jezdit. Mladý Novozélanďan tak bude bojovat o první body v F1 a zároveň o místo na příští sezonu.

Podruhé za sebou zajel Pole Position Carlos Sainz, vedle kterého bude na startu George Russell. Ferrari, Mercedes i McLaren se závod od závodu zlepšují a vypadá to, že by mohl Velkou cenu vyhrát jiný tým než Červení býci.

Kvalifikace byla také na několik desítek minut přerušena po těžké nehodě Lance Strolla z Aston Martinu. Kanadský jezdec havaroval v závěru první části, výrazně poškodil svůj vůz i ochranné bariéry. Vyvázl zdravotně v pořádku, odstartuje ale z posledního dvacátého místa.

Velká cena začíná v neděli ve 14:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:30,984, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,072, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,079, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,286, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,501, 6. Magnussen (Dán./Haas) -0,591.