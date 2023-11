Král Verstappen! Rekord a 19. výhra v sezoně. Vládl i na okruhu v Abú Zabí

Závěrečnou Velkou cenu Abú Zabí formule 1 vyhrál mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Nizozemský jezdec vylepšil 19. vítězstvím v sezoně vlastní rekord a 54. triumfem v kariéře se osamostatnil na třetím místě historického žebříčku před Němcem Sebastianem Vettelem. Verstappen porazil na trati Yas Marina o více než 17 sekund Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí skončil George Russell z Mercedesu. Původně druhý Sergio Pérez se po pětisekundové penalizaci propadl na čtvrté místo.

Verstappen nevyhrál v sezoně jen tři závody z 22. Na nejvyšším stupni nestál pouze v Saúdské Arábii, Ázerbájdžánu a Singapuru. Letošní ročník ukončil sedmým vítězstvím v řadě. V Abú Zabí triumfoval počtvrté za sebou.

Rodák z Hasseltu zakončil sezonu se ziskem 575 bodů, druhý Pérez jich nasbíral o 290 méně. Verstappen se stal prvním mistrem světa, který získal více než dvojnásobek bodů oproti nejbližšímu soupeři. Red Bull v této sezoně vyhrál 21 z 22 závodů. Pouze v Singapuru triumfoval Carlos Sainz z Ferrari.

Druhou příčku v Poháru konstruktérů za Red Bullem udržel Mercedes před Ferrari. Nic na tom nezměnil ani Leclercův manévr v závěru, při kterém před sebe pustil Péreze a snažil se Russella od něj za sebou udržet na více než pětisekundovém odstupu. Nakonec se mu to ale nepodařilo. "Stříbrné šípy" tak získaly v sezoně 409 bodů, o tři více než Ferrari.

Vítěz kvalifikace Verstappen měl od začátku závod ve svých rukou. Po startu odrazil Leclercův útok a udržoval si jistý náskok. Teprve až po zastávce v boxech se propadl a musel se probojovávat přes jezdce, kteří ještě nestavěli. Brzy se al vrátil do čela a vedení udržel i po druhé zastávce ve 44. kole.

Dopředu se probojovával Pérez, jenž ale jedenáct kol před koncem narazil do Landa Norrise z McLarenu a dostal trest. Mexičan se později dostal před Russella a na druhé místo jej pustil Leclerc, který ještě chtěl manévrem zdramatizovat boj o druhé místo v Poháru konstruktérů.

Pokud by totiž rodák z Guadalajary měl dostatečný náskok na Russella, obral by ho o tři body. Mercedes by tak měl stejný počet bodů jako Ferrari a o druhém místě pro italský tým by rozhodlo Sainzovo vítězství ze Singapuru. K tomu ale nakonec nedošlo a po dojezdu do cíle se Pérez znovu vrátil za oba dva piloty.

Závěr sezony nevyšel nakonec ani Sainzovi, který začínal s pneumatikami z tvrdé směsi a sázel na výjezd safety caru. Na to ale v závodě nedošlo, Španěl skončil osmnáctý a přišel i o čtvrté místo v pořadí jezdců. Nakonec se propadl až na sedmou příčku.

Velká cena Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:27:02,624, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -17,993, 3. Russell (Brit./Mercedes) -20,328, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -21,453, 5. Norris (Brit./McLaren) -24,284, 6. Piastri (Austr./McLaren) -31,487.

Nejrychlejší kolo: Verstappen

Konečné pořadí MS (po 22 závodech): 1. Verstappen 575, 2. Pérez 285, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) 234, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) 206, 5. Leclerc 206, 6. Norris 205.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 860, 2. Mercedes 409, 3. Ferrari 406, 4. McLaren 302, 5. Aston Martin 280, 6. Alpine 120.