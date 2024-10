Nové jméno v F1, argentinský přízrak zvedá Williams. Najde si práci?

V jednadvaceti letech vlétl do formule 1 jako velká voda. Jen čtyři závodní víkendy mu stačily k tomu, aby nechal zapomenout na matné výkony týmových předchůdců. Argentinský pilot Franco Colapinto se svým Williamsem čaruje, dočasná výpomoc mu vychází na výbornou. Má to ale jeden podstatný háček. Pro příští rok zatím nemá práci. „Tvrdě makám, abych tu mohl zůstat. Jezdit ve formuli 1 bylo vždycky mým snem,“ říká rodák z Pilaru.

Před Velkou cenou Itálie nahradil v kokpitu Williamsu Logana Sargeanta, který se prvních letošních bodů nedočkal. V Monze dojel Franco Colapinto dvanáctý, v Ázerbájdžánu dokonce osmý. Při Grand Prix Singapuru na elitní desítku jen těsně nedosáhl, avšak jeden bod pak uzmul v americkém Austinu, kde se po horší kvalifikaci vyhoupl v hlavním závodě o pět příček.

„Nečekal jsem, že se tak rychle dostane do tempa. Myslel jsem si, že to bude trvat, ale spletl jsem se,“ chválí Colapinta šéf Williamsu James Vowles. Pouhý záskok se tak v jeho očích změnil v brilantní tah.

„Dostal jsem úžasnou příležitost, kterou jsem využil. Dávám do toho vše, co je v mých silách, abych ostatním ukázal, čeho jsem schopný. Momentálně se mi daří, takže to jde správným směrem,“ uvědomuje si Colapinto.

Williams je otloukánkem posledních sezon F1. Od roku 2018 skončil v Poháru konstruktérů čtyřikrát na chvostu, výjimkou bylo loňské sedmé místo. Sargeant či Kanaďan Nicholas Latifi se v dříve slavném monopostu pořádně natrápili, dohromady si dojeli pro body pouze na čtyřech okruzích.

V kontextu jejich výkonů se musí Colapintovi tleskat. Argentinec zatím zdatně sekunduje o sedm let staršímu parťákovi Alexanderu Albonovi, kterého už dvakrát předčil. Oba jezdci Williamsu jsou vyrovnaní, ze slabšího vozu ždímají maximum možného.

Nicméně britská stáj už dříve zlanařila Carlose Sainze, jenž od příští sezony Albona doplní. Španěl opustí Ferrari, kam se chystá legendární Lewis Hamilton. Volné sedačky pro rok 2025 tak mají pouze v Sauberu a RB.

„Samozřejmě vím, že to se ziskem místa vypadá hodně obtížně,“ připouští Colapinto. „Ještě ale o tom tolik nepřemýšlím. Naplno se soustředím na zbytek sezony. Chtěl bych si udržet úroveň a svými výkony poděkovat za důvěru, kterou jsem dostal. Chci mít dobrý pocit. Uvidíme, co přijde poté. Až sezona skončí, začnu přemýšlet, co dál.“

V sesterské stáji Red Bullu se všeobecně počítá s variantou, že volné místo vedle Júkiho Cunody získá Novozélanďan Liam Lawson. Kdyby však Christianu Hornerovi došla trpělivost s trápícím se Sergiem Pérezem, Lawson by mohl skočit rovnou do „áčka“. V tom případě by organizace „rudých býků“ o Colapintově příchodu uvažovala.

Argentinec si může plácnout se Sauberem, z něhož se v roce 2026 stane Audi. Nový šéf stáje Mattia Binotto ale má v merku i Gabriela Bortoleta či Micka Schumachera. Ve hře je také setrvání Fina Valtteriho Bottase, byť tato možnost už příliš pravděpodobná není. Smlouvu v Sauberu pro další ročník má momentálně jen Nico Hülkenberg, který jezdí za Haas.