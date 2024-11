McLaren v Kataru vládl ve sprintu. Kvalifikaci vyhrál Verstappen, ale...

Třiadvacetiletý Piastri vyhrál sprint poprvé v sezoně a obhájil v něm loňský triumf v Kataru. Nejprve si polepšil po startu ze třetí příčky na druhou a v závěru mu vítězství přenechal Norris.

Britský jezdec oplatil Piastrimu „laskavost“ z listopadového sprintu v Sao Paulu. Tehdy Australan přenechal triumf Norrisovi.

„Bylo to těsnější, než jsem chtěl, ale plánoval jsem to už od Brazílie,“ řekl před televizními kamerami Norris. „Tým mi řekl, ať to nedělám, ale řekl jsem si, že to udělám. Nevadí mi to. Nejsem tu, abych vyhrával sprinty, ale abych vítězil v závodech a šampionátu,“ uvedl Norris.

McLaren se díky doublu přiblížil prvnímu triumfu v Poháru konstruktérů od roku 1998. Před druhým Ferrari vede už o 30 bodů. Tým šéfa Andrey Stelly si může zajistit Pohár konstruktérů už v neděli za předpokladu, že bude mít náskok alespoň 45 bodů.

Norris si upevnil druhé místo v šampionátu, před dnes pátým Charlesem Leclercem má k dobru 24 bodů. Celkově čtvrtý Piastri má díky vítězství náskok 12 bodů před dalším pilotem Ferrari Carlosem Sainzem.

„Celý závod byl o bránění. Start mi vyšel, stejně jako první zatáčka, ale neměl jsem poté takovou rychlost. Asi jsem moc brzy zničil přední pneumatiky. Pak jsem se trochu trápil, ale předvedli jsme skvělou týmovou práci,“ uvedl Piastri.

Již jistý mistr světa Verstappen dokončil sprint na osmém místě, posledním bodovaném. Mnohem lépe si vedl v následné kvalifikaci, kterou vyhrál o 55 tisícin sekundy před Russellem. Dlouho se ale z deváté pole position v sezoně neradoval.

Mezinárodní automobilová federace ho potrestala za kvalifikační incident s Russellem, který kvůli Verstappenovi musel ve dvanácté zatáčce vyjet až do kačírku. Nizozemský pilot podle federace jel příliš pomalu a navíc soupeři překážel.

Nedělní závod začne v 17:00 SEČ.

Velká cena Kataru, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Losailu:

Sprint: 1. Piastri (Austr./McLaren) 27:03,010, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,136, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,410, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -1,326, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -5,073, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -5,650.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 404, 2. Norris 347, 3. Leclerc 323, 4. Piastri 276, 5. Sainz 264, 6. Russell 223.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 623, 2. Ferrari 593, 3. Red Bull 556, 4. Mercedes 434, 5. Aston Martin 86, 6. Haas 52.

Kvalifikace na hlavní závod: 1. Verstappen 1:20,520, 2. Russell -0,055, 3. Norris -0,252, 4. Piastri -0,309, 5. Leclerc -0,332, 6. Hamilton -0,491.

