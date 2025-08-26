Dva šampioni v jednom týmu? Vítěze IndyCar oťukává Red Bull, Cunoda zřejmě skončí
Seriál formule 1 se vrací na scénu, po čtyřtýdenní pauze se o víkendu pojede v Nizozemsku. Krátce před patnáctým letošním závodem se už však nahlas spekuluje o sezoně následující, v níž znovu dojde ke změnám. Otazníky teď visí nad Red Bullem. Sedačku vedle Maxe Verstappena nemá ani zdaleka jistou jeho současný parťák Júki Cunoda, kterého by tak v kokpitu rakouského týmu mohl nahradit čtyřnásobný šampion IndyCar Álex Palou.
Značka Red Bull byla v posledních letech zvyklá na daleko lepší výsledky. Sen o pátém titulu v řadě se její největší současné hvězdě Maxi Verstappenovi vzdaluje, Nizozemcův kolega Júki Cunoda navíc tápe. Poté, co v sedačce „rudých býků“ nahradil Liama Lawsona, získal z dvanácti závodů jen deset bodů. Je zřejmé, že ambiciózní tým by si jich přál daleko víc.
Už minulou sezonou se týmová dvojka Red Bullu protrápila, Sergio Pérez totiž skončil až osmý. Rakouské stáji pak nevyšly ani varianty s Lawsonem a Cunodou, i proto se musel dlouholetý šéf Christian Horner o prázdninách rozloučit. Očekávané povýšení přijal Laurent Mekies, jehož plány pro příští sezonu vypadají zajímavě.
Podle informací webu IndyStar se má Red Bull zajímat o čtyřnásobného vítěze IndyCar Álexe Paloua, jenž se ve spojitosti s týmy formule 1 objevil už v minulosti. Dříve spolupracoval se společností McLaren Racing, kde se však z důvodu ukončení smlouvy zapletl do soudních tahanic, které trvají dodnes. Poté ještě koketoval s Williamsem. Ten se ale nakonec rozhodl, že místo vedle Alexandera Albona zaujme Carlos Sainz.
Super Licence není problém
Myšlenku na F1 Palou nedávno vyloučil. „Pořád ji sleduju, ale už mi nevolají. Teď jezdím v sérii, která je úžasná. Jinde nevidím lidi, kteří by slavili i se svými manželkami a dětmi, přesně jako slavíme my tady. Řízení, zábavu i pobyt se svými lidmi si užívám. Myslím si, že ve formuli 1 to je opak,“ hlásil v květnu. Od té doby se ale mohla situace úplně otočit.
Laso z formule 1 by se osmadvacetiletému španělskému závodníkovi mohlo zalíbit. Red Bull by však musel několikanásobného vítěze IndyCar vyplatit ze smlouvy, peníze by pak inkasoval tým Chip Ganassi Racing.
Palou sice v královně motorsportu ještě nikdy nezávodil, nicméně potřebné body Super Licence už stačil sesbírat, tudíž jakékoliv administrativní komplikace by se mu s přechodem do formule 1 vyhnuly. Red Bullu by se zamlouval i z hlediska popularity a zájmu sponzorů či fanoušků, IndyCar je zejména v USA oblíbená.
Podobného věhlasu se na severoamerickém kontinentu třeba dočká i F1. Nový americký tým Cadillac potvrdil očekávanou sestavu pro následující sezonu. Jeho barvy na sebe navlečou Fin Valtteri Bottas se zmíněným Pérezem. „Od našich prvních rozhovorů jsem cítil vášeň i odhodlání, které za tímto velkým projektem stojí. Je mi ctí být součástí budování týmu, který můžeme společně rozvíjet tak, aby v budoucnu bojoval na samém čele,“ usmíval se mexický veterán.
Odčiní při nové výzvě nepovedený poslední rok v Red Bullu?