Nový mistr světa formule 1! Norris střídá Verstappena, kterému nepomohla ani výhra
Lando Norris je novým mistrem světa formule 1! Jezdec McLarenu uhájil třetí příčku, která mu ve velmi těsném celkovém pořadí stačila na premérový triumf. Maxi Verstappenovi nepomohlo ani vítězství v posledním závodě sezony v Abú Zabí, na Norrise ztratil pouhé dva body. Závod se přitom pro Brita nevyvíjel dobře. V úvodním kole ho předjel týmový kolega Oscar Piastri, poté mu hrozila penalizace kvůli předjíždění mimo trať, kterou ale neobdržel. Australan Piastri dojel druhý a v celkovém pořadí skončil třetí.
McLaren, který si již v předstihu zajistil triumf v Poháru konstruktérů, vybojoval první „double" od roku 1998.
Verstappen přišel o šanci stát se druhým jezdcem historie po Michaelu Schumacherovi (2000-2004), který by vyhrál pět titulů za sebou. Piastri zase nevyužil možnost být prvním australským mistrem světa od roku 1980.
Vítěz sobotní kvalifikace Verstappen udělal pro zdramatizování boje o titul maximum. Po startu se udržel ve vedení, zatímco před Norrise se dostal Piastri. Na lídra MS se navíc brzy dotáhl Charles Leclerc z Ferrari a Norris musel chvíli odrážet jeho útoky.
V 17. kole zajel do boxů Norris a vrátil se na deváté příčce. Brzy se dostal před Andreu Antonelliho, Carlose Sainze, Lance Strolla a Liama Lawsona. O chvíli později se Brit dotáhl na Verstappenova týmového kolegu Júkiho Cunodu.
Japonský soupeř při bránění několikrát změnil pohyb a Norris musel při manévru vyjet mimo trať. Komisaři oba jezdce vyšetřovali, pětivteřinový trest ale dostal jen Cunoda. Ve 24. kole zajel do boxů také Verstappen.
Osmnáct kol před koncem se vydal podruhé k mechanikům čtvrtý Leclerc. Norris ho následoval, nasadil ale tvrdší směs pneumatik, zatímco Monačan vsadil na měkčí. Verstappen se vzápětí dostal před Piastriho do čela.
Australan absolvoval zastávku v boxech až ve 42. kole. Snažil se sice Verstappenovi přiblížit, ten měl ale velký náskok. O drama se ještě postaral Leclerc, který chvíli Norrise dotahoval. V případě, že by Norris skončil čtvrtý a Verstappen by vyhrál, Brit o titul přišel.
Norris ale Leclerca blíže než na tři sekundy nepustil a v závěru Monačanovi ještě ujel. Poté, co ho v cíli odmávala na třetím místě šachovnicovou vlajkou herečka Ana de Armasová, mohl rodák z Bristolu slavit.
Celkové pořadí šampionátu
Pozice
Jezdec
Tým
Body
1.
Norris
McLaren
423
2.
Verstappen
Red Bull
421
3.
Piastri
McLaren
410
4.
Russell
Mercedes
319
5.
Leclerc
Ferrari
242
Výsledky Velké ceny Abú Zabí formule 1: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:26:07,469, 2. Piastri (Austr./McLaren) -12,594, 3. Norris (Brit./McLaren) -16,572, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -23,279, 5. Russell (Brit./Mercedes) -48,563, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -1:07,562.
Konečné pořadí Poháru konstruktérů: 1. McLaren 833, 2. Mercedes 469, 3. Red Bull 451, 4. Ferrari 398, 5. Williams 137, 6. Racing Bulls 92.