Norris premiérový titul oplakal, věnoval ho rodičům: Nerad bych je ztrapnil
Britský jezdec Lando Norris premiérový mistrovský titul ve formuli 1 oplakal a věnoval ho rodičům. Poté, co dnes skončil v závěrečné Velké ceně Abú Zabí třetí a zdolal v konečném pořadí šampionátu o dva body obhájce Maxe Verstappena z Red Bullu, měl radost, že poznal pocit, jaký prožíval v minulých letech jeho nizozemský rival. V rozhovoru před televizními kamerami byl rád, že se odvděčil i týmu McLaren.
„Už jsem nějakou chvíli neplakal. Myslel jsem, že nebudu, ale stalo se. Byla to dlouhá cesta. Je to úžasné," řekl Norris. „Mé nejlepší výkony letos přišly, když jsem to nejvíc potřeboval. Ve druhé půlce sezony, kdy jsem trochu ztrácel, jsem odvedl ty nejlepší výkony," podotkl.
Děkoval také rodičům. „Mám tu svou rodinu a přítelkyni. Nerad bych je ztrapnil, ale jsem hrdý, že jsem je udělal šťastnými. Tohle je pro mou mámu a tátu, kteří mě nechali za tímhle snem jít," uvedl.
Šestadvacetiletý rodák z Bristolu se stal prvním britským mistrem světa od Lewise Hamiltona v roce 2020. Přerušil čtyřletou Verstappenovu vládu. Nasbíral letos 423 bodů, Nizozemec 421.
„Teď už trochu vím, jaké to muselo pro Maxe být. Chci jemu i Oscarovi, svým největším soupeřům v sezoně, pogratulovat. Bylo mi ctí proti nim závodit. Hodně jsem se toho naučil. Byl to dlouhý rok, ale zvládli jsme to a jsem na všechny v týmu velmi hrdý," uvedl Norris, který vloni skončil v konečném pořadí MS druhý.
Před dnešním závodem vedl o 12 bodů před Verstappenem a o 16 před týmovým kolegou Oscarem Piastrim. Ten ho po startu předjel a odsunul na třetí místo, které ještě Norrisovi k titulu stačilo. Kdyby však Brit dojel čtvrtý a Verstappen by vyhrál, o titul by přišel.
„V průběhu se na to nedalo nemyslet, ale věděl jsem, že je to dlouhý podnik a častokrát jsme viděli, že se ve formuli 1 může stát cokoliv. Musel jsem tlačit až do posledních dvou kol, kdy už jsem mohl trochu zvolnit," řekl Norris.
Zrádný úkol ho čekal ve 23. kole, kdy musel po výměně pneumatik předjet Verstappenova týmového kolegu Júkiho Cunodu. Ten chtěl Verstappenovi pomoci a tvrdě se bránil. Poté, co japonský jezdec změnil při bránění několikrát pohyb, Norris vyjel při manévru mimo trať.
Komisaři oba jezdce vyšetřovali, nakonec ale dali pětivteřinový trest jen Cunodovi. „Nestaral jsem se o to. Věděl jsem, že to, co jsem udělal, bylo v pořádku, a ničeho se nebál," uvedl Norris, který získal pro McLaren první jezdecký titul od roku 2008.
Britská stáj, která také v předstihu obhájila triumf v Poháru konstruktérů, získala první double po sedmadvaceti letech. „S McLarenem to byla dlouhá cesta. Jsem s nimi devět let a prošli jsme si řadou těžkých i dobrých časů. Mám pocit, že tímhle titulem mezi jezdci, který získali po mnoha letech, jsem odvedl, co jsem měl, a jsem za to na sebe velmi hrdý," doplnil Norris.