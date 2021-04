Salač v Dauhá bojoval o skvělý výsledek, po pádu ale nakonec nedojel

Salač odstartoval z patnáctého místa, ale rychle se posouval vpřed a ve třetím kole už byl dokonce chvíli první. „Poprvé v životě jsem vedl závod mistrovství světa, což je super,“ uvedl Salač v tiskové zprávě.

Devatenáctiletý český jezdec poté vedl ještě několikrát. „Snažil jsem se tlačit, nedal jsem nikomu ani metr, vždycky jsem se snažil jít dopředu. Jel jsem agresivně, chtěl jsem pořád být vpředu, tak jak to má být,“ přidal.

„Pak mi došlo, že je to zbytečné, protože závod bude ještě dlouhý, tak jsem si chtěl hlídat pozici okolo pátého místa. To se mi dařilo, ale pak přišel kontakt s jedním ze soupeřů,“ uvedl Salač.

Po pádu šest kol před koncem přišel nejen o možnost bodovat i ve druhém závodě sezony, ale i o šanci na životní výsledek. Jeho maximem zůstává páté místo. Před týdnem zahájil letošní šampionát na katarském okruhu Losail 13. příčkou.

„Myslím si, že to byl Sasaki, předjížděl jsem ho venkem. On jede stylem, že má hlavu nad motorkou a musel mě vidět, protože já jsem kontroloval jeho přední část motocyklu a on to najednou odrovnal. Myslím si, že to udělal schválně,“ konstatoval Salač.

Pád ho mrzel především proto, že si věřil i na vítězství. „Motorka jela fantasticky a měla na vítězství. Měl jsem to dneska pod kontrolou a myslím si, že jsem všem ukázal, že na to mám, když motorka funguje,“ prohlásil.

Velká cena Dauhá, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Losailu:

Moto3: 1. Acosta (Šp./KTM) 38:22,430, 2. D. Binder (JAR/Honda) -0,039, 3. Antonelli (It./KTM) -0,482, 4. Migno (It./Honda) -0,514, 5. Toba (Jap./KTM) -0,651, 6. Guevara (Šp./Gas Gas) -0,708, ...Salač (ČR/Honda) nedokončil.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 19 závodů): 1. Acosta 45, 2. D. Binder 36, 3. Masia (Šp./KTM) 32, 4. Antonelli 26, 5. Guevara 19, 6. Toba 18, ...16. Salač 3.

