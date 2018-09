Tänak vyhrál Tureckou rallye a útočí na titul, Kopecký dojel sedmý

"Není to stoprocentní, ale jsme velice blízko," řekl Kopecký, který si ale samotný závod zejména s ohledem na náročné podmínky moc neužil. "Mám smíšené pocity, byl to extrémní závod. Člověk se bojí, aby auto vydrželo, byť zrovna Fabia je odolná a vydrží skutečně hodně. Já ale myslel na pneumatiky, abych je neprorazil, nesjel na plátno. Nejede se pak nejlépe," konstatoval.

Třicetiletý Tänak při návratu světové rallye do Turecka po osmi letech navázal na letní triumfy z Německa a Finska a dubnovou výhru v Argentině. Důrazně se díky tomu zapojil do boje o mistrovský titul, který se dosud stejně jako v minulých letech odehrával mezi Francouzem Sébastienem Ogierem a Belgičanem Thierrym Neuvillem.

Oba lídři ale v sobotu ztratili kvůli technických problémům a nehodám a na šotolinových tratích v okolí letoviska Marmaris vypadli z boje o vítězství. Šampion Ogier získal alespoň bod za desáté místo, jeho vyzyvatel Neuville zase bral maximální počet pěti bodů za triumf v závěrečné power stage, v níž byl Ogier druhý.

"Měli jsme tady vyhrát. Byli jsme jasně nejrychlejší, což se ukázalo v pátek, kdy jsme jeli jako první a stejně jsme vedli. Nebýt problému na autě, mohli jsme dosáhnout mnohem víc," uvedl Neuville. "Bojujeme o titul s velmi dobrými jezdci, takže do toho musíme dát maximum" dodal Belgičan.

Před posledními třemi rallye v sezoně vicemistr světa Neuville z týmu Hyundai vede o 13 bodů před Tänakem, jenž předstihl v průběžném pořadí Ogiera. Francouz s fordem je o dalších 10 bodů zpět.

Úspěch týmu Toyota v Turecku podtrhl Fin Jari-Matti Latvala, jenž dojel druhý za Tänakem o 22,3 sekundy. Třetí byl se ztrátou 1:46,3 Novozélanďan Hayden Paddon s hyundaiem.

Kopecký sedmým místem v absolutním pořadí zaznamenal nejlepší letošní výsledek v MS. Především však byl tovární jezdec Škody i popáté nejrychlejší v kategorii WRC2. Jako odměnu by tak od organizátorů měl dostat k dispozici na týden luxusní plachetnici.

"Vůbec neznám podrobnosti. Pokud to bude pro více lidí, vezmu navigátora a nějakým způsobem to zužitkuje," řekl Kopecký, který by se letos v MS měl představit ještě na konci října ve Španělsku.

Šampionát pokračuje za tři týdny Britskou rallye ve Walesu.

Výsledky:

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) 3:59:24,5, 2. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -22,3, 3. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20) -1:46,3, 4. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta) -4:10,9, 5. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20) -7:11,7, 6. H. Solberg, Minorová (Nor., Rak./Ford Fiesta R5) -13:40,6, 7. Kopecký, Dressler (ČR/Škoda Fabia) -18:25,2.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 13 soutěží): 1. Neuville (Belg./Hyundai i20) 177, 2. Tänak 164, 3. Ogier (Fr./Ford Fiesta) 154, 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris) 88, 5. Latvala 75, 6. Mikkelsen 75, ...14. Kopecký 17.

Pořadí týmů: 1. Toyota 284, 2. Hyundai 279, 3. M-Sport Ford 244, 4. Citroën 169.