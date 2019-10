Škoda v Katalánsku stahuje, Tänak bojuje s vedoucím Neuvillem o titul | iSport.cz

Kalle Rovanperä přijel do Katalánska už jako šampion kategorie WRC 2 Pro • Škoda Motorsport

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Katalánská rallye, předposlední soutěž sezony WRC, se v sobotu přesunula z šotoliny na asfalt, a to sedlo týmu Škoda Motorsport. Český závodník Jan Kopecký se posunul z osmnáctého místa rovnou na jedenácté a v kategorii WRC 2 Pro už je rychlejší pouze norský závodník Mads Ostberg ze stáje Citroen Total. Nicméně titul v kategorii konstruktérů je prakticky zajištěný. V královské třídě vede Thierry Neuville.

„Sobota byla lepší než pátek, ale stále to nebylo stoprocentní. Je vidět, že jsme ještě s tímto autem netestovali na takových vložkách. Něco málo tomu pořád chybí, a tak často měníme nastavení,“ vysvětloval Kopecký, který zároveň dodal, že řeč je pouze o detailech.

Český jezdec předvedl bezchybnou jízdu, narozdíl od parťáka Kalleho Rovanpery, který zariskoval a na poslední vložce ulomil kolo. I tak se oba závodníci ženou za Ostbergem jako dva hladoví psi.

„Jsou skutečně rychlí a moc dobře ví, co dělají. Na asfaltu toho mají hodně naježděno, naopak my jsme tu s tímto vozem poprvé, takže to je pro nás celkem dřina,“ sdělil Ostberg, který měl od rána technické potíže a kvůli nefunkčním brzdám byl údajně jeho vůz chvílemi neovladatelný.

„Celou dobu jsme bojovali s tím, abychom se dostali do toho správného tempa. Nakonec jsme se ale zlepšovali a zlepšovali a vůz jsme dokázali správně nastavit," potěšilo ho.

Pokud to Nor bude zvládat i dále a udrží veškerou techniku pod kontrolou, Škoda nebude mít snadnou práci urvat v neděli výhru pro sebe. „Když Mads nebude chybovat bude to pro nás těžké,“ myslí si Kopecký.

Ten pilně sleduje také boj v královské kategorii WRC, kde zatím vede belgický závodník Thierry Neuville s vozem Hyundai a dál živí naději na titul. I když ta je spíše teoretická. Z boje o něj už v pátek víceméně vypadl obhájce Sébastien Ogier, který měl technické problémy a drží se zakopaný na osmém místě se čtyřminutovou ztrátou.

„Pro Ogiera je to škoda, přišlo to v nejhorší možnou chvíli, ale tak to chodí. I Tänak měl letos problémy,“ řekl Kopecký.

Právě estonský pilot Ott Tänak má k titulu mistra světa ze všech nejblíže. Před závěrečnými čtyřmi erzetami je třetí s odstupem 24,6 sekundy a slavit může ještě ve Španělsku. K prvenství musí před závěrečnou rallye v Austrálii vést alespoň o 30 bodů. Rozhodnout se tedy může až v poslední power stage, jejíž vítěz získá dodatečných pět bodů.

„Popravdě nevím, jestli tahle pozice Tänakovi stačí. Ještě se o to poperou, bude to zajímavé," řekl Kopecký.

Výsledky:

1. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) 2:25:15,8, 2. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20) -21,5, 3. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) -24,6, 4. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20) -25,2, 5. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -46,8, 6. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta) -1:09,2, ...11. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5 Evo) -7:17,3.