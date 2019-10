V Katalánsku si Kopecký vedl skvěle a vzkazuje: Ještě z toho nechci vyskočit | iSport.cz

Jaká pro vás byla letošní Katalánská rally?

„Jiná než před rokem. Tehdy jsme byli trošku v jiné pozici, měli šanci bojovat o titul a letos tomu tak nebylo. Tentokrát jsme byli nasazováni do šampionátu, abychom škodovce pomohli, takže role byly rozdílné.“

Když jedete o titul, tak jako před rokem, je to tedy pro vás výrazně jiné?

„Je to mnohem jednodušší, než když má člověk za úkol dojet do cíle a sbírat body. Ale tak to prostě je. Na druhou stranu jsem za tuto možnost rád, dostali jsme šanci se ukázat ve světě.“

O víkendu se přešlo na asfalt, ale v pátek se jelo na šotolině. Ztratil jste šanci vyhrát už tam?

„Těžko říct. Mads Ostberg jel pěkně na asfaltu, hlavně v sobotu odpoledne a vlastně i celou neděli. Toho bychom asi těžko stíhali. Šotolina byla složitější, v první sekci jsme hledali se spolujezdcem Janem Hlouškem rytmus, ale aby člověk jel na 100%, vše musí také na 100% fungovat.“

Zmínil jste Ostberga, jak se vám bojovalo proti němu i proti kolegovi Kallemu Rovanperovi?

„Proti Madsovi to na šotolině nebylo o soubojích, dívali jsme se na něj jen zezadu. Na asfaltu jsme pak začali poměrně rychle, Madsovi to nešlo, ale pak zlepšil nastavení, přizpůsobil se a jel hodně rychle. Pro nás potom byla povinnost od vedení týmu dojet do cíle bez riskování a defektu.“

V Katalánsku si Škoda došla pro titul v kategorii konstruktérů, jakou má hodnotu?

„Všichni víme, co je WRC 2 Pro. Konkurence v seriálu je velká, ale vozů nestartuje tolik. Myšlenka od FIA se nepovedla, doufejme, že s tím něco udělají pro další sezonu, protože pole WRC 2 je pestré a je škoda to rozdělovat na dvě skupiny.“

Katalánská rallye dopadla pro tým dobře, auto šlape jako hodinky, říká Kopecký

Teprve devatenáctiletý Rovanperä seriál WRC 2 Pro jasně ovládl, mluví se o něm jako o generačním talentu, jak se během roku 2019 posunul?

„Všem je jasné, že umí jezdit hodně rychle, což ukázal. Ale taky ještě potřebuje nabrat nějaké zkušenosti. Na trati je tvrdý a bojovný, až tady ve Španělsku jsem poprvé viděl, že to trošku vzdal. Jinak se vždycky pere až do konce a bude hodně vysoko, když pojede s vozem WRC.“

Od května jezdí Škoda s novým vozem, nějaký ten měsíc už si na něj tedy zvykáte. Kolik je na něm ještě práce?

„To nikdy nekončí, i kdybychom jeli s předchozím typem R5 pořád je na čem pracovat. Jakmile si řeknete, že je hotovo, konkurence vám hned uskočí.“

Už tušíte, co na vás čeká v příštím roce?

„Ještě nevím, nemám podepsanou žádnou smlouvu, uvidíme, co se bude dít. Ale rád bych pokračoval, ještě z toho nechci vyskočit, pořád mě to baví a naplňuje. Na asfaltu ještě můžu něco ukázat.“

Před necelým půlrokem jste se také stal otcem, necítíte změnu v závodnickém přístupu?

„Takové řeči, které se u nás vedou, že dítě znamená sekundu zpomalení na kilometr, to je nesmysl. To jsou akorát takové říkanky. Když člověka práce baví, tak se jí věnuje naplno. Nikdo z nás si přece nechce ublížit. Není to o riskování, dá se získat pár vteřin, ale nedělá to celkový výsledek.“

Bude jednou ze syna závodník?

„To nevím, na to je ještě brzy, bylo mu teprve pět měsíců, takže má spoustu času.“