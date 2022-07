Bohemia Rally 2022: program a kompletní informace k závodu

Program a trasa Bohemia Rally 2022

Již tradičně program Bohemia Rally začíná páteční přejímkou, shakedownem a první RZ na autodromu v Sosnové. V sobotu a neděli pak na účastníky MČR čeká třináct rychlostních zkoušek v okolí Mladé Boleslavi, Turnova, Železného Brodu a Mnichova Hradiště.

Celkem na závodníky čeká přes 158 měřených kilometrů. Cíl je na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi.

RZ Název Délka Čas startu pátek 8. července Shakedown Březina 3,8 km 12:00 RZ1 Sosnová 5,25 km 16:00 sobota 9. července RZ2 Městská 3,99 km 9:08 RZ3 Kvítkovice I. 9,8 km 10:35 RZ4 Bzí I. 8,52 km 11:05 RZ5 Radostín I. 21,74 km 11:41 RZ6 Kvítkovice II. 9,8 km 14:05 RZ7 Bzí II. 8,52 km 14:35 RZ8 Radostín II. 21,74 km 15:1 neděle 10. července RZ9 Staroměstská I. 5,11 km 8:58 RZ10 Krásná I. 15,83 km 9:29 RZ11 Zvířetice I. 13,17 km 10:21 RZ12 Staroměstská II. 5,11 km 12:44 RZ13 Krásná II. 15,83 km 13:15 RZ14 Zvířetice II. 13,17 km 14:07

Mapu jednotlivých rychlostních zkoušek naleznete na stránkách pořadatele závodu.

Startovní listina Bohemia Rally 2022

"Co je důležité? Znovu vyhrát závod. Nebude to jednoduché, konkurence je veliká a vypadá to, že si s námi budou opět hrát dešťové přeháňky. Minimálně v sobotu. Opravdu to bude složité," podotkl před startem Jan Kopecký. Ten bude v okolí Mladé Boleslavi a Turnova usilovat o jubilejní desátý triumf.

St. číslo Jezdec Spolujezdec Vůz 0 Andreas Mikkelsen (Nor.) Torstein Eriksen (Nor.) Škoda Fabia 1 Jan Kopecký Jan Hloušek Škoda Fabia Rally2 evo 2 Filip Mareš Radovan Bucha Škoda Fabia Rally2 evo 3 Václav Pech ml. Petr Uhel Ford Focus WRC 4 Simon Wagner (Rak.) Gerald Winter (Rak.) Škoda Fabia Rally2 evo 5 Dominik Stříteský Jiří Hovorka Škoda Fabia R5 6 Adam Březík Ondřej Krajča Škoda Fabia R5 7 Martin Vlček Alexandra Skripová Hyundai i20 R5 8 Věroslav Cvrček Ondřej Šálek Škoda Fabia Rally2 evo 9 Petr Semerád Danny Persein Škoda Fabia Rally2 evo 10 Aleš Jirásek Petr Machů Škoda Fabia R5

Vstupenky na Bohemia Rally 2022

Vstupenky na páteční program na Autodromu v Sosnové a poté na sobotní i nedělní vstup do servisních zón zakoupíte ONLINE na webu pořadatele.

Ceny vstupenek na Rallye Bohemia 2022

Páteční program v Sosnové Hlavní tribuna - 400 Kč Vedlejší tribuna - 300 Kč Místa na stání - 150 Kč

Sobotní a nedělní program Vstup do servisu - 150 Kč



Sledujte Rallye Bohemia 2021 ONLINE z pohodlí domova

Pořadatelé připravili pro své fanoušky i možnost sledování jednotlivých rychlostních zkoušek z pohodlí domova. Na webu můžete sledovat jak aktuální virtuální pořadí, tak živý stream z jednotlivých RZ.

Vítězové Rallye Bohemia od roku 2016

Ročník 1. místo 2. místo 3. místo 2021 Kopecký / Hloušek (ČR) Stříteský / Hovorka (ČR) Černý / Černohorský (ČR) 2020 Pech ml. / Uhel (ČR) Kopecký / Hloušek Huttunen / Lukka (Fin.) 2019 Rovanperä / Halttunen (Fin.) Kopecký / Dresler (ČR) Wagner / Stein (Rak.) 2018 Kopecký / Dresler Pech ml. / Uhel Veiby / Skjaermoen (Nor.) 2017 Kopecký / Dresler Štajf / Skácelová (ČR) Jakeš / Ehlová (ČR) 2016 Dohnal / Zalabák (ČR) Štajf / Rajnoha Kopecký / Dresler

Průběžné pořadí MČR v rallye 2022

1. Kopecký 231, 2. Mareš (oba Škoda Fabia Rally2 Evo) 192, 3. Stříteský 126, 4. Březík 76, 5. Trojan (všichni Škoda Fabia R5) 75, 6. Vlček (Hyundai i20 N Rally2 ) 68.

Vítězové MČR v rallye od roku 2010