Ogier o Středoevropské rallye: Příliš dlouhé, chce to lepší itinerář

Česko má za sebou nejočekávanější motoristickou akci letošního roku. Poprvé v historii zavítalo do tuzemska rallyové mistrovství světa. Závod s názvem Středoevropská rallye se jel netradičně na území třech států. Vedle Česka se na organizaci podílelo i Rakousko a Německo. Ačkoliv závod proběhl bez větších komplikací, podle některých závodníků je i přesto co zlepšovat. „Bylo to příliš dlouhé, chtělo by to lepší itinerář,“ řekl například osminásobný světový šampion Sébastien Ogier.

Historická premiéra Středoevropské rallye skončila velkým diváckým úspěchem. Podle organizátorů soutěž v průběhu čtyř dnů navštívilo 125 000 lidí. Ostatně skvělou fanouškovskou kulisu si pochvalovali i samotní závodníci. „Diváci nás neskutečně podporovali, byla to skvělá podívaná. Všude byli lidé, nejen na etapách, ale i na silničních úsecích,“ pochvaloval si vítěz závodu Thierry Neuville.

Ze strany některých jezdců se však závod dočkal i výhrad. Vadily jim především dlouhé přejezdy. Středoevropská rallye zahrnovala celkem 18 rychlostních zkoušek o celkové délce 313 kilometrů, které se jely na území Česka, Rakouska i Německa. Servisní park, do kterého se závodníci vraceli vždy na večer po závodním programu, se nacházel v německém Pasově. I s přejezdy jezdci během čtyř dnů urazili přibližně 1 650 km, což je nejvíce z celého letošního kalendáře.

Největším trnem v oku se stala zhruba tři a půl hodinová cesta z Pasova do Prahy, kde závodníci první den absolvovali slavnostní start a 11 kilometrů dlouhou superrychlostní zkoušku ve Velké Chuchli.

„Byla to premiéra a určitě existují věci, které by se daly vylepšovat, jako například výběr silničních úseků nebo lepší itinerář,“ řekl Sebastien Ogier z Toyoty pro web motorsport.com. „Bylo to opravdu příliš dlouhé, což nedává to smysl. Navíc to ani neodpovídá tomu, čeho se snažíme dosáhnout. Snažíme se upozorňovat na to, že používáme hybridní pohon. Pokud ale organizátoři udělají rallye dlouhou 1600 kilometrů, není to správné. Tohle by se mělo zlepšit,“ komentoval osminásobný světový šampion, který se letos účastní jen vybraných podniků.

„Česko je rozhodně fanouškovskou zemí a lidé tady rallye sledují. Start na Hradčanském náměstí ale nebyl tak přeplněný, jak by se dalo čekat. Takže ujet kvůli tomu všechny ty kilometry navíc bylo trochu zklamáním. Možná za to mohlo i načasování – čtvrtek odpoledne. Příště by to mělo být uděláno víc chytře.“

Na délku si ztěžoval i Elfyn Evans, kterému v šampionátu zatím patří průběžné druhé místo. „Středoevropská rallye byla možná až příliš extrémní. Počítal jsem, že za pět nocí, které jsem tam strávil, jsem naspal dohromady 20 hodin, což podle mě není ani úplně bezpečné. Dny byly opravdu dlouhé. Neříkám, že je problém spát třeba jen šest hodin. Tohle k rallye vždy patřilo. Ale nevyspat se jen proto, že jedete 180 kilometrů přejezdů, mi přijde trochu praštěné,“ řekl Evans.

Aktuálně je již potvrzené, že Středoevropská rallye bude i v příštím roce předposledním závodem mistrovství světa. V roce 2024 má termín od 31. října do 3. listopadu. Ředitel oddělení automobilových soutěž FIA Andrew Wheatley řekl, že řídící orgán světového motorsportu již obdržel mírně upravený itinerář pro příští rok. „Organizátoři navrhují itinerář, který je podobný, ale není úplně stejný. Stále ale mají šest měsíců na to, aby předložili jeho konečnou podobu.“