Středoevropská rally 2024: Program, vstupenky, trasa a mapy RZ

Vše o Středoevropské rally 2024 Kdy: 17. až 20. října 2024 Kde: Česko, Německo, Rakousko Trasa: 18 rychlostní zkoušek, 8 z toho v ČR Celková délka: 302,51 kilometrů PROGRAM - MAPA - VSTUPENKY - KDE SLEDOVAT

Program Středoevropské rally 2024

Čtvrtek 17. října 2024 09:01 Shakedown Točná 2,05 km 14:00 ceremoniál Hradčanské náměstí - 15:00 SSS 1 Super RZ - SSS Velká Chuchle 2,55 km 18:26 SS 2 Klatovy 1 11,78 km Pátek 18. října 2024 08:02 SS 3 Klatovy 2 11,78 km 09:32 SS 4 Strašín 1 26,69 km 10:42 SS 5 Šumavské Hoštice 1 16,85 km 13:11 SS 6 Klatovy 3 11,78 km 16:14 SS 7 Strašín 2 26,69 km 17:24 SS 8 Šumavské Hoštice 2 16,85 km 07:58 SS 9 Granit und Wald 1 20,05 km Sobota 19. října 2024 09:05 SS 10 Beyond Borders 1 24,33 km 10:34 SS 11 Schärdinger Innviertel 1 17,35 km 14:28 SS 12 Granit und Wald 2 20,05 km 15:35 SS 13 Beyond Borders 2 24,33 km 17:04 SS 14 Schärdinger Innviertel 2 17,35 km Neděle 20. října 2024 09:11 SS 15 Am Hochwald 1 12,17 km 10:35 SS 16 Passauer Land 1 14,87 km 11:33 SS 17 Am Hochwald 2 12,17 km 13:15 SS 18 Passauer Land 2 [Power Stage] 14,87 km

Středoevropská rally v Česku: mapy a trasa

Podrobné mapy nalezete na webu Central European Rally 2024. Celkově bude v Česku o rychlostních zkoušek, když slavnostní ceremoniál bude v Praze na Hradčanském náměstí od 14:00. První rychlostní zkouška proběhne ve Velké Chuchli, následně se rally přesune do Klatov.

Startovní listina WRC Středoevropské rally 2024

Na Středoevropské rally se dočkáme těch největších hvězd. Svoji suverenitu by chtěl potvrdit lídr průběžného bodování Thierry Neuville, který pokud získá o dva body více než loňský vítěz Ott Tänak, tak může předčasně slavit mistrovský titul WRC.

St. č. Posádka Vozidlo 11 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID 8 Ott Tänak / Martin Järveoja HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID 17 Sébastien Ogier / Vincent Landais TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID 33 Elfyn Evans / Scott Martin TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID 16 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria FORD Puma Rally1 HYBRID 18 Takamoto Katsuta / Aaron Johnston TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID 5 Sami Pajari / Enni Mälkönen TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID 9 Andreas Mikkelsen / Torstein Eriksen HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID 13 Grégoire Munster / Louis Louka FORD Puma Rally1 HYBRID 19 Jourdan Serderidis / Frédéric Miclotte FORD Puma Rally1 20 Oliver Solberg / Elliott Edmondson SKODA Fabia RS 21 Yohan Rossel / Florian Barral CITROEN C3 22 Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov CITROEN C3 23 Joshua McErlean / James Fulton SKODA Fabia RS 24 Kajetan Kajetanowicz / Maciej Szczepaniak SKODA Fabia RS

Kompletní startovní listinu najdete ZDE > > >

Vstupenky na Středoevropskou rally 2024

Pass na celou Středoevropskou rally i jednodenní vstupenky jsou v prodeji na webu centraleuropeanrally.eu. Stage Passes pro jednotlivé rychlostní zkoušky budou v prodeji přímo na místě.

Slavnostní zahájení na Pražském hradě je zdarma.

Děti do 16 let mají vstup do zóny na stání zdarma.

Denní vstupenky jsou v prodeji na pátek a sobotu za 45 eur, na neděli za 35 eur. Rally Pass je aktuálně v prodeji za 99 eur, více informací o prodeji vstupenek na speciální RZ v Praze a Klatovech najdete výše.

Kde sledovat Středoevropskou rally živě?

Přímé přenosy nabídne stanice O2 TV Sport, která vysílá všechny závody WRC. Slavnostní zahajovací ceremoniál a závody ve Velké Chuchli lze sledovovat na Nova Action.Sestřihy z vybraných rychlostních zkoušek budou na ServusTV. Živý přenos najdete na webu WRC.