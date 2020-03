Olympiáda 2020 | Reakce na odklad LOH: Strýcová je v šoku. Zvítězil rozum, říká Hradilek | iSport.cz

Strýcová: Nevím, jak dlouho budu pokračovat

„Je to čerstvé, takový šok, že to je letos zrušené. Olympiáda pro mě byla velkou motivací, ale nejsem v tom sama. Tak to prostě je a musíme se s tím srovnat,“ uvedla pro ČTK Barbora Strýcová. Třiatřicetiletá světová deblová dvojka a 31. hráčka dvouhry už před touto sezonou zvažovala, jestli dál pokračovat v kariéře. „Zatím budu hrát dál, ale jak dlouho to bude, to momentálně říct nedokážu. Sama nevím.“

Hradilek: Zvítězil rozum

„Jsem rád, že víceméně zvítězil rozum a že se olympiáda neodehraje za každou cenu. Že dostalo přednost vyřešení té pandemické situace,“ vzkázal kajakář Vavřinec Hradilek přes agenturu Sport Invest.

Fuksa: Těšil jsem se, jak to v létě prodám

„Hodně mě to mrzí. Do poslední chvíle jsem doufal, že se to nějak vyřeší a že za čtyři měsíce se olympiáda uskuteční. Člověk samozřejmě všechny důvody chápe, ale to prvotní zklamání je veliké,“ uvedl kanoista Martin Fuksa. „Loni v říjnu jsme začali přípravu s tím, že trénujeme na olympiádu. Dosud bylo všechno perfektní a hrozně jsem se těšil, že to budu moci v létě prodat. Nakonec z toho není nic a musíme čekat další rok. Je otázkou, jestli budou alespoň nějaké závody, nebo v této sezoně nebudu závodit vůbec. Aktuálně je to jeden velký otazník.“

Synek: Už nejsem nejmladší

„Odložení o rok pro mě znamená lehkou komplikaci v tom, že už nejsem nejmladší a samozřejmě bude těžší a těžší se připravit,“ tuší veslař Ondřej Synek. „Ale zase na druhou stranu - jaká situace panuje ve světě, tak si myslím, že je to nejrozumnější rozhodnutí a věřím, že se celá situace uklidní a příští rok budou ty olympijský hry úžasný a skvělý.“

Krpálek: Odložení vítám

„Je to lepší rozhodnutí, než olympiádu odkládat o měsíce s tím, že výsledek bude stejně nejistý,“ říká olympijský vítěz z Ria Lukáš Krpálek. „Bylo by nesmyslné organizovat olympijské hry za každou cenu s řadou omezení a restrikcí. Odložení o jeden rok vítám, budou to hry, které si my sportovci, diváci a další lidi zasloužíme.“

Kvitová: Je dobře, že víme, na čem jsme

„V současné situaci je to určitě dobré rozhodnutí. Už se těším to Tokia příští rok,“ říká bronzová medailistka z Ria Petra Kvitová. „Je dobré, že konečně víme, na čem jsme.“

Kostelecký: Čumím, že to udělali

„Logicky to vyústilo v odložení. Je pravda, že v dané situaci si hry nedovedu představit,“ chápe situaci olympijský vítěz v trapu z Pekingu 2008 David Kostelecký, pro nějž by šlo v Tokiu už o šesté hry. „Přesunout to není sranda a čumím, že to udělali. Můžeme být rádi, že hry vůbec proběhnou, i kdyby to za rok mělo být ve stanech, když to řeknu blbě.“

Beran: Jsou přednější věci než sport

„Všechno špatné je pro něco dobré. Mám rodinu a jsou věci, které jsou přednější než sport,“ má jasno kordista Jiří Beran. „Olympiáda je sportovní svátek, na který všichni cílí, a možná bude rok těžké překlenout pro sportovce, kteří už se kvalifikovali. Chtěl jsem po olympiádě ještě u šermu vydržet, ale už ubrat v tréninku. Takhle toho tolik neubude.“