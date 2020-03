Olympiáda 2021 | LOH v Tokiu ODLOŽENY! Hry budou kvůli pandemii až za rok | iSport.cz

Olympijské hry v Tokiu se letos v létě kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Japonský premiér Šinzó Abe se dnes s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem dohodl v telefonickém rozhovoru na přeložení her na příští rok. Budou se konat nejpozději v létě 2021 stejně jako paralympijské hry, jež jsou na programu tradičně v dějišti OH po jejich skončení a dnes byly odloženy také.

„Ve světle současných událostí a na základě informací od Světové zdravotnické organizace se prezident MOV a předseda vlády Japonska shodli, že XXXII. letní olympijské hry musejí být přeloženy na příští rok, nejpozději na léto 2021, aby bylo zabezpečeno zdraví sportovců, všech lidí zapojených do OH a mezinárodní komunity,“ uvedly MOV a organizační výbor tokijských her ve společném prohlášení. Navzdory změně termínu ponesou hry stále oficiální název Tokio 2020.

Olympijské hry se měly v Tokiu konat od 24. července do 9. srpna. Odloženy budou poprvé za 124 let své existence. Hry se neuskutečnily ve válečných letech 1916, 1940 a 1944 a v době studené války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.

Tokio dokončilo přípravy na velkolepý sportovní svátek v době, kdy se začal koronavirus šířit světem. Organizátoři i představitelé MOV několik měsíců ubezpečovali, že se hry uskuteční v naplánovaném termínu. V minulých dnech ale obě strany i pod tlakem národních olympijských výborů a samotných sportovců připustily, že začínají o odkladu her uvažovat. Bach v neděli oznámil, že rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů, nakonec k tomu MOV sáhl mnohem dříve.

Nový termín konání OH zatím nebyl určen. „Po dvou hodinách od skončení toho telefonického rozhovoru vám nemůžu dát konečnou odpověď,“ řekl Bach novinářům. „Proto jsme tvrdili, že potřebujeme alespoň čtyři týdny na vyřešení těchto otázek... a nejsou zdaleka jediné,“ dodal šéf MOV.

Koranavirem se podle aktuálních údajů nakazilo ve 194 zemích světa více než 377 tisíc lidí, nemoci COVID-19 jich 16.500 podlehlo. Snaha o zastavení šíření viru vedla k velkým cestovním, komerčním a společenským omezením, jež výrazně ovlivnila i přípravu mnoha sportovců. Vzhledem k rušením kvalifikačních akcí je podle údajů MOV zaplněno jen 57 procent z 11 tisíc míst ve všech 33 sportovních odvětvích, která na hrách budou.

Ztráty? 155 miliard z 310 miliard nákladů

Rozhodnutí o přeložení olympijských her vzešlo z celosvětového vývoje pandemie nemoci COVID-19. „Vzhledem k ochraně zdraví všech toto rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru i japonských organizátorů vítáme. A zároveň jim přejeme hodně sil, protože všechny bude stát ohromné úsilí zajistit potřebné změny. Věříme, že olympijské hry v roce 2021 budou známkou toho, že se celý svět s pandemií vyrovnal a život se vrací do normálu,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Posunutí her je samozřejmě obrovská výzva pro všechny – sportovce a jejich týmy, sportovní svazy a federace, organizátory i nás. Ponese s sebou i finanční náklady, které ale nyní nelze ani odhadem vyčíslit. Zatím jistě víme jen to, že se můžeme upínat k roku 2021. S tím tedy začínáme řešit všechny věci, které souvisejí s přípravami na olympijské hry i našimi dalšími aktivitami.“

Posun příprav na olympijské hry, kterým zůstává název Tokio 2020, se bude odvíjet od instrukcí organizátorů. „A jistě bude chvíli trvat, než přijdou. Rozhodnutí je velmi čerstvé a zatím není ani přesně znám nový termín her. Pro nás i sportovce platí, že makáme dál. Máme nový cíl,“ řekl Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf mise.

Posunutí konání termínu olympijských her je obrovským zásahem do přípravy sportovců, pro které jsou olympijské hry vrcholem čtyřletého cyklu. „Ale to je i současná pandemie a omezení s ní spojená, která se dotýkají úplně všech. Taková je prostě situace a s tím se musíme vyrovnat. Co se sportovců týká, jejich trenéři nejlépe vědí, co dělat. Kde budeme moct, pomůžeme. Hlavní je se udržovat v aktivitě, ale v bezpečí a v rámci aktuálních nařízení. Věřím, že omezení v dohledné době pominou a pak se zase budeme moct připravovat naplno. Mezitím už snad budeme znát detaily ke kvalifikacím. Máme před sebou zkrátka novou výzvu,“ dodal dvojnásobný olympijský vítěz Doktor.

Olympijský oheň bude mezitím nadále hořet v Japonsku, kde měla ve čtvrtek začít tradiční štafeta napříč pořadatelskou zemí. „Aktuální rozhodnutí MOV o odkladu her v Tokiu na příští rok jsme čekali a vzhledem ke všem okolnostem si to z velké části čeští sportovci i přáli. Po několikatýdenní a velmi nepříjemné nejistotě jsme rádi, že máme jasno a že víme co nás čeká,“ řekl David Svoboda, předseda komise sportovců ČOV. „Pro sportovní prostředí je to velká úleva, i když teď bude následovat spousta změn a řešení dalších problémů, které toto významné rozhodnutí přinese. Věříme, že všechno zvládneme a že se sportovci v klidu a perfektně připraví na jednu z jejich nejdůležitějších soutěží, která je příští rok v Tokiu čeká.“

Reakce českých sportovců na odložení LOH

„Je to lepší rozhodnutí, než olympiádu odkládat o měsíce s tím, že výsledek bude stejně nejistý. Bylo by nesmyslné organizovat olympijské hry za každou cenu s řadou omezení a restrikcí. Odložení o jeden rok vítám, budou to hry, které si my sportovci, diváci a další lidi zasloužíme.“

Lukáš Krpálek, judo

„V současné situaci je to určitě dobré rozhodnutí. Už se těším to Tokia příští rok. A také je dobré, že konečně víme, na čem jsme.“

Petra Kvitová, tenis

„To není sranda a čumím, že to udělali. Logicky to vyústilo v odložení. Je pravda, že v dané situaci si hry nedovedu představit. Můžeme být rádi, že hry vůbec proběhnou, i kdyby to za rok mělo být ve stanech, když to řeknu blbě.“

David Kostelecký, střelba

„Všechno špatné je pro něco dobré. Mám rodinu a jsou věci, které jsou přednější než sport. Olympiáda je sportovní svátek, na který všichni cílí, a možná bude rok těžké překlenout pro sportovce, kteří už se kvalifikovali.“

Jiří Beran, šerm

„Nebylo vyhnutí. O to větší motivaci budu mít se připravit a kvalifikovat na olympijský turnaj v roce 2021. Věřím, že to bude ještě větší oslava sportu a života než kdykoli předtím, protože svět se určitě změní.“

Klára Spilková, golf

