Olympiáda 2020 | LOH v Tokiu ODLOŽENY! Hry budou kvůli pandemii až za rok | iSport.cz

„Ve světle současných událostí a na základě informací od Světové zdravotnické organizace se prezident MOV a předseda vlády Japonska shodli, že XXXII. letní olympijské hry musejí být přeloženy na příští rok, nejpozději na léto 2021, aby bylo zabezpečeno zdraví sportovců, všech lidí zapojených do OH a mezinárodní komunity,“ uvedly MOV a organizační výbor tokijských her ve společném prohlášení. Navzdory změně termínu ponesou hry stále oficiální název Tokio 2020.

Olympijské hry se měly v Tokiu konat od 24. července do 9. srpna. Odloženy budou poprvé za 124 let své existence. Hry se neuskutečnily ve válečných letech 1916, 1940 a 1944 a v době studené války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.

Tokio dokončilo přípravy na velkolepý sportovní svátek v době, kdy se začal koronavirus šířit světem. Organizátoři i představitelé MOV několik měsíců ubezpečovali, že se hry uskuteční v naplánovaném termínu. V minulých dnech ale obě strany i pod tlakem národních olympijských výborů a samotných sportovců připustily, že začínají o odkladu her uvažovat.

Koranavirem se podle aktuálních údajů nakazilo ve 194 zemích světa více než 377.000 lidí, nemoci COVID-19 jich 16.500 podlehlo. Snaha o zastavení šíření viru vedla k velkým cestovním, komerčním a společenským omezením, jež výrazně ovlivnily i přípravu mnoha sportovců.

Reakce českých sportovců na odložení LOH

„Je to lepší rozhodnutí, než olympiádu odkládat o měsíce s tím, že výsledek bude stejně nejistý. Bylo by nesmyslné organizovat olympijské hry za každou cenu s řadou omezení a restrikcí. Odložení o jeden rok vítám, budou to hry, které si my sportovci, diváci a další lidi zasloužíme.“

Lukáš Krpálek, judo

„V současné situaci je to určitě dobré rozhodnutí. Už se těším to Tokia příští rok. A také je dobré, že konečně víme, na čem jsme.“

Petra Kvitová, tenis

„To není sranda a čumím, že to udělali. Logicky to vyústilo v odložení. Je pravda, že v dané situaci si hry nedovedu představit. Můžeme být rádi, že hry vůbec proběhnou, i kdyby to za rok mělo být ve stanech, když to řeknu blbě.“

David Kostelecký, střelba

