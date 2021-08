Špotáková: Nejlepší forma od druhého porodu! V posilovně je tu narváno

Jste už na páté olympiádě. Překvapilo vás tady něco?

„Co se týče toho, jak to tady vypadá, je to všechno podobné. Takže vlastně nepřekvapilo. Asi všechny překvapila ta celosvětová situace, ale v té už žijeme nějakou dobu. Všechno je podobné jako jinde.“

Jak zvládáte zdejší vedro?

„Vedro je velké, úplně to nemám ráda. Ale je pravda, že v úterý může být všechno jinak. Máme připravené ledy, vezmu si asi i chladící vestu. Ale není to moje počasí. To, že světový rekord mám hozený v osmi stupních v září, mluví za všechno. V Pekingu zase při šestém hodu (vítězném) pršelo. Tohle není úplně ono. Připravujeme se na to, musíme to nějak zvládnout. Nejlepší by bylo hodit prvním a co nejdřív odejít. Musím u závodů nutně běhat rovinky a to je v tomhle vedru dost náročné. Takže být tam co nejkratší dobu, to je přání, to je taktika.“

Jaké zde máte tréninkové podmínky?

„Je všechno relativně blízko oproti Riu, což je skvělé. I když tady člověk nesmí z vesnice, tak by klidně seděl v autobuse dýl a koukal se po Tokiu. V posilovně ve vesnici je pořád brutálně narváno, je dost těžké se tam prosadit a najíst si místo. Lidí je tam jako much, rozestupy nic. V jídelně je taky milion lidí. Davy nemám ráda ani bez téhle situace.“

A co stadion?

„Na hlavním stadionu je docela příjemný povrch, je krásný. Byl by hezčí, kdyby tam byli lidi. Ale vypadá nádherně, cítila jsem tam dobrou atmosféru a na závod se těším.“

Jak se vám povedlo naladit formu?

„Formu mám určitě nejlepší za celou sezonu. Myslím, že je rozhodně lepší než v roce 2019 v Dauhá a i než jsem se cítila loni. Měla by to být nejlepší forma od druhého porodu (červenec 2018). To maximum, co se dá udělat, jsem udělala, teď to jenom prodat.“

Jak vám vyhovuje povrch na rozběh na olympijském stadionu?

„Povrch je příjemný, pružný a rychlý. Rychlost by mi mohla pomoci. Akorát na něm budu poprvé. Může to dělat problémy s rozběhem, že budu mít třeba rozběh metr dál než normálně. Jsou jen tři pokusy na kvalifikaci a na rozcvičování dávají jen dva. A u nás je to tak, že první musíte dát jen poloviční rozběh. Je pak jen jediná možnost vyzkoušet rozběh do závodu. Když se vám to nepovede, jdete s tím do kvalifikace, což je pak pořádná zkouška. To je nepříjemné. Hody jsou jenom tři, a to právě moc zkoušet nemůžeme.“

Jste na pátých Hrách. Co to pro vás znamená?

„Většinou, když koukám na televizi, slyším, že už je někdo na čtvrté olympiádě. Řeknu si: To je fajn. Ale já se snažím moc na olympiády nevzpomínat, žít v přítomném okamžiku a zkusit napsat historii dál. Ohlížet se zpátky nechci, už to, že jsem se sem kvalifikovala, beru jako úspěch, ale nechci se tím úplně uchlácholit.“